Новости Украины и Новороссии 10 октября 2017

Такая «чрезвычайно многообещающая» страна с «образованным населением и активным гражданским обществом», как Украина, очень часто становится источником скандалов, пишет The News York Times.

По мнению авторов, это объясняется тем, что украинское общество до сих пор глубоко расколото из-за противоборствующих интересов.

Ему пытаются навязать либо российский авторитаризм, либо европейскую диктатуру закона, не устраняя таких проблем, как коррупция и интриги во власти, подчёркивается в статье.

Когда после четырёх лет расследований, проводимых совместно с немецкой полицией, ФБР и другими международными агентствами по борьбе с преступностью, хорошо вооружённые украинские силовики ворвались в одну из квартир в Полтаве и после перестрелки задержали Геннадия Капканова, подозреваемого в создании «банды киберпреступников», это вызвало бурю аплодисментов в адрес Украины со стороны её зачастую вялых западных сторонников, отмечает The News York Times.

Многие с нетерпением ждали ареста 33-летнего Капканова, украинского хакера российского происхождения, который со своими сообщниками смог взломать масштабную компьютерную сеть Avalanche при помощи вирусных программ и превратить её в глобальный преступный механизм, используемый для кражи более 100 миллионов долларов, говорится в статье.

Однако на следующий же день Капканов исчез: судья районного суда Полтавы отклонил просьбу прокуратуры о предварительном задержании на 40 дней и вынес решение о его освобождении, и с тех пор хакера никто не видел.

До сих пор остаётся неясным, было ли бегство Капканова результатом коррупции, некомпетентности, или же сочетания первого и второго.

Генеральный прокурор в Киеве пригрозил уволить местного прокурора, однако позже решил не делать этого, когда выяснилось, что делом хакера занимался один из его собственных помощников, пишет The News York Times.

Такое «фиаско» в Полтаве помогает понять, почему же такая «чрезвычайно многообещающая страна с её образованным населением, плодородными землями и активным гражданским обществом», как Украина, так часто становится источником резонансных скандалов, подчёркивается в статье.

Лишь за последний год Украина столкнулась с целой серией досадных разоблачений: неучтённые выплаты гонораров бывшему главе предвыборного штаба президента Трампа Полу Манафорту, созданная на Украине вредоносная программа, которую хакеры использовали для атак в период предвыборной кампании 2016 года в США, предположения о том, что украинские ракетные технологии, созданные в советскую эпоху, возможно, были украдены Северной Кореей, и так далее.

Конечно, эти скандалы никак не связаны друг с другом ни по времени, ни по содержанию, поясняет The News York Times:

«Однако в основе всех этих историй лежат одни и те же недостатки слабого правительства, насквозь пронизанного коррупцией и страдающего от постоянного давления со стороны России, а также те возможности для разного рода махинаций и мошенничества, которые открываются благодаря этой слабости».

«Почему вокруг Украины столько шума? Потому что Украина — это эпицентр конфронтации между западным демократическим миром и авторитарными, тоталитарными государствами», — заявил в интервью Александр Турчинов, глава Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Он также назвал сообщения о том, что Украина якобы предоставила ракеты Северной Корее, «российской дезинформацией», направленной на то, чтобы лишить Киев поддержки Запада, напоминает The News York Times.

«Но пока с момента распада СССР в 1991 году Россия усиленно старалась ослабить Украину и удержать её внутри сферы влияния Москвы — сначала посредством экономического давления, а потом посредством политического вмешательства и военной агрессии — Украина сама отнимала у себя силы», — констатируют авторы.

«Нить, которая связывает странные события, происходящие на Украине, — это почти всегда коррупция», — уверен Сергей Лещенко, оппозиционный член украинского парламента и убеждённый критик президента Петра Порошенко.

По мнению Лещенко, Порошенко всё же лучше своего предшественника Виктора Януковича, однако «только потому, что он слабее, а общество сейчас стало гораздо сильнее».

При этом, в отличие от своего российского коллеги Путина, Порошенко на Украине вынужден считаться с «энергичной свободной прессой», которая получает огромное удовольствие, проверяя и разоблачая ошибки правительства и «манёвры» его представителей, которые руководствуются только собственными интересами, говорится в статье.

«В отличие от стран Балтии, которые наслаждались кратким периодом независимости между Первой и Второй мировыми войнами, Украина в течение многих столетий находилась в подчинении у более сильных держав, включая Польшу, Австрию и Россию, что привило её народу весьма настороженное отношение к власти», — поясняется в статье.

«Какова национальная идея Украины? Сопротивление власти», — заявил в интервью The News York Times Тарас Чорновил, бывший советник Януковича.

«Болезненная» история Украины, которая долгое время представляла собой «угнетаемый придаток», лишила её способности противостоять беззаконию, противоречащему выстроенному на основании норм порядку Евросоюза, в который Украина стремится вступить, отмечается в статье.

«Украина, если не считать страны Балтии, — это единственное постсоветское государство, которое не стало авторитарным», — считает Сергей Плохий, профессор Гарварда и автор трудов по истории Украины.

«Её попытки остаться демократией и при этом выстроить национальное государство зачастую являются беспорядочными, её олигархи сохраняют своё влияние — и учитывая фактическое отсутствие государственного контроля над СМИ и конкуренцией между олигархами, постсоветскую коррупцию можно увидеть невооружённым взглядом», — подчеркнул Плохий в интервью The News York Times.

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Внутренняя служба разведки Украины (СБУ) также вносит свой вклад в «чрезвычайно выборочную и искажённую прозрачность», публикуя информацию о предполагаемых преступлениях, зачастую чтобы достичь каких-то своих политических целей или ради финансовой выгоды — учитывая, что её полномочия в области ведения слежки были существенно расширены благодаря тому оборудованию, которое США предоставило Киеву после бегства Януковича в Россию, сообщается в статье.

«СБУ, контролируемая Порошенко, превратилась в инструмент внутренних политических и деловых сражений. И борцы с коррупцией обвиняют эту службу в том, что она вовсе не помогает, а мешает их работе», — констатирует The News York Times.

В то же время украинские органы охраны правопорядка «больше не являются трясиной некомпетентности и коррупции, коими они были прежде», хотя украинские политики до сих пор оказывают на них определённое влияние, говорится в статье.

В частности, они смогли установить наблюдение за бывшими деловыми партнёрами Манафорта и найти «свидетельства хакерских атак России» в период предвыборной кампании в США — отчасти благодаря технической поддержке Америки, пишет The News York Times.

Центральное разведывательное агентство помогло украинцам «удалить российскую систему отслеживания телефонных разговоров» и установить новые компьютеры, предоставленные Америкой, рассказала в беседе с корреспондентом Виктория Горбуз, прежде возглавлявшая отдел связей в СБУ, занимавшийся работой с иностранными правительствами.

Этот отдел, по её словам, переводил телефонные разговоры, перехваченные благодаря новой системе, и передавал их американцам.

«Наша команда переводила их и немедленно, в круглосуточном режиме, пересылала их нашим американским коллегам», — пояснила Горбуз.

Неизвестно, получили ли американские власти какие-либо расшифровки телефонных разговоров, имеющих отношение к «вмешательству России» в выборы. Но один из представителей украинских правоохранительных органов передал журналистам частичные записи телефонных разговоров бывших партнёров Манафорта.

«Однако ликвидировать российскую сеть для ведения наблюдения оказалось гораздо проще, чем ограничить влияние России, которая не отпускала Украину с момента обретения ей независимости в 1991 году и стала вести себя гораздо агрессивнее в последние несколько лет», — подчёркивает The News York Times.

На фоне утраты Крыма и вооружённого конфликта на востоке, Украина также превратилась в «испытательную площадку для технологий дезинформации и хакерских технологий», которые позже были применены Россией в ходе предвыборных кампаний в США и во Франции, утверждается в статье.

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«Между тем украинские чиновники неизменно ссылаются на вмешательство России, пытаясь объяснить, почему попытки справиться с коррупцией и другие меры, на которых настаивает Запад, оказываются безуспешными», — констатируют авторы.

Россия стала для Киева «очень удобной отговоркой», хотя и представляет определённую «реальную угрозу», отмечается в статье.

По мнению Игоря Гавриленко, который преподаёт историю Украины в Полтавском национальном техническом университете, освобождение такого «авторитета в мире киберпреступности», как Капканов, стало типичным проявлением характерной для Украины «недееспособности» и примером коррумпированности.

«Вся ситуация абсурдна, но меня в моей стране больше ничего не удивляет. Украина — это страна, где возможно все, если у вас есть деньги», — заявил Гавриленко в интервью The News York Times.

Неслучайно именно на Украину обратил внимание и Манафорт, искавший новые деловые горизонты, когда он «завершил работу на деспотов в Африке и Азии», подчёркивается в статье. Открыв магазин в Киеве, Манафорт наладил отношения с группой российских и украинских олигархов и политиков, включая Януковича.

Бывший советник Януковича Тарас Чорновил, работавший в 2004 году в его предвыборном штабе, вспоминает Манафорта как «высокомерного и самоуверенного» человека и «шоумена», который любил организовывать масштабные, эффектные мероприятия, требующие щедрого финансирования.

По его словам, «секретный учётный журнал», где фиксировались гонорары Манафорта и многих других, был частью попыток отследить те денежные потоки, которые проходили через администрацию Януковича.

«Деньги крали все, и партия хотела отследить, кто сколько получал. Они никогда не задумывались о том, что они могут потерять власть и что однажды эти записи могут быть опубликованы», — заявил Чорновил в интервью The News York Times.

Он также рассказал, что Манафорт часто ссорился с представителями окружения Януковича, но по каким-то причинам имел «колоссальное» личное влияние на украинского президента: «Он находился здесь не из идеологических побуждений, а исключительно ради денег».

Свержение Януковича в 2014 году положило конец бизнесу Манафорта в Киеве, и «на волне реформистской лихорадки» к власти в стране пришёл Порошенко, говорится в статье.

«Однако то, что в течение многих лет было сильной стороной Украины как плюралистического общества и одновременно её фундаментальным недостатком, никуда не исчезло: речь идёт о хрупком государстве, раскол внутри которого объясняется действием противоборствующих экономических и региональных интересов, пытающихся навязать ему либо российский авторитаризм, либо европейскую диктатуру закона», — подчёркивает The News York Times.

«В этой стране никогда не было сильного государства. Средневековая феодальная мозаика, хрупкие королевства и республики казаков не имели ничего общего с европейским абсолютизмом или русским авторитаризмом. Это страна баланса, а не лидерства. Никто не сможет управлять Украиной как король», — уверен профессор Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекар.

Запад «уже устал от несостоятельности Украины» и побуждает Порошенко сократить влияние коррумпированных олигархов и «ставленников России», зачастую получавших власть при Януковиче, пишет The News York Times.

В результате Порошенко создал антикоррупционное агентство и ввёл систему обязательного декларирования активов для чиновников и членов парламента, однако так и не сформировал специальный суд, находящийся за рамками действующей судебной системы, который бы занимался рассмотрением дел о коррупции.

Что же касается недавнего «хакерского скандала» в Полтаве — то судья Лариса Кулишова, которая отпустила Капканова из-под ареста, уверена, что действовала в рамках закона. Она заявила в интервью, что вынесла решение в полном соответствии с действующими украинскими и европейскими законами, и оспорила апелляции, которые были поданы уже после бегства хакера, подчеркнув: «Я не считаю, что я допустила ошибку».

В то же время её коллега Лариса Гольнык выразила «разочарование» в связи с таким решением и подчеркнула, что не может представить, что же могло побудить отпустить подозреваемого.

Гольнык уже имеет «горький опыт давления на судей», поясняется в статье.

Вооружившись скрытой камерой, предоставленной ей следователями, занимавшимися делами о коррупции, она ранее сняла, как представитель мэра Полтавы предлагал ей взятку в размере $5000 за закрытие одного дела.

Когда это видео попало в сеть, оно вызвало бурю негодования со стороны общественности, но уголовное дело в отношении мэра и его представителя так и не было открыто.

«Каждый раз, когда происходит что-то откровенно противозаконное, я спрашиваю себя: как такое может случиться? А мне всё время говорят: брось, ты уже должна была привыкнуть к этому», — заключила Гольнык в интервью The News York Times.

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