Новости Украины и Новороссии 10 октября 2017
- 06:00 Немецкие советы украинцам: «Забудьте про Крым и НАТО, сближайтесь с Россией».
- 04:33 Секретные сведения СБУ о крушении Boeing MH-17 оказались в распоряжении ДНР (ВИДЕО).
- 02:30 Власть на Украине насквозь пронизана коррупцией, — The New York Times.
- 01:50 Футбольная зрадоперемога.
- 00:44 Зрада: Севастополец, разбивший памятник «небесной сотни», отделается штрафом (ФОТО).
- 00:29 Фантазии Яроша: зачем экс-главарь «Правого сектора» обещает завоевать Донбасс (ФОТО).
- Вчера 22:56 Почему рос СМИ тяжелее мочить.
- Вчера 22:39 ФСБ задержала на границе украинского военного.
- Вчера 21:57 «Агрессор признается объявлением войны», — генерал СБУ.
- Вчера 21:06 В кабинете Порошенко обнаружили картину, пропавшую из Национального музея (ВИДЕО).
- Вчера 20:45 Порошенко предложил Турции вступить в “группу друзей деоккупации Крыма”.
Немецкие советы украинцам: «Забудьте про Крым и НАТО, сближайтесь с Россией»
Мировые СМИ ополчились на Киев. Сначала New York Times указала на тотальную коррупцию и недееспособность властей на Украине, теперь немецкое издание «Weser Kurier» рекомендует Киеву забыть про Крым и вступление в НАТО.
Автор «Weser Kurier» напоминает украинцам, что прошло уже почти 4 года с того момента, как Крым воссоединился с Россией.
Запад пытался вернуть Крым Украине санкциями, но ничего не получилось.
Читайте также: Эрдоган: Турция не признает присоединение Крыма к России (ВИДЕО)
В ООН поднимался вопрос о притеснении крымских татар. Но грамотные русские дипломаты парировали обвинения аргументацией и фактами. Сказали, что США и Европа манипулируют фактами и опираются на непроверенные источники. Возразить здесь было нечего.
Теперь ЕС хочет, чтобы наконец-то наступила всеобщая разрядка. Пусть даже ценой ущемления интересов Киева.
«В конце концов, почему Европа должна страдать от санкций из-за какой-то Украины», — читается между строк у немецкого автора.
Экспорт Германии в Россию сократился в 2 раза — это слишком большая цена за Крым для Берлина. Вступить в НАТО Украине Россия не разрешит, а, значит, и пробовать не стоит. Автор крайне неделикатно слил украинскую власть и все её мрии.
Читайте также: В ЕС подсчитали огромные потери от антироссийских санкций
Поддержка Путина со стороны россиян делает невозможной любые сценария отторжения полуострова.
«Таким образом, Украина должна признать территориальные потери и хотя бы поначалу отказаться от членства в НАТО», — резюмирует автор.
Украина должна, по мысли автора, сблизиться с Россией, и Европа готова дать для этого ободряющий пинок.
Илья Новицкий
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Секретные сведения СБУ о крушении Boeing MH-17 оказались в распоряжении ДНР (ВИДЕО)
Военный источник рассказал «Русской Весне», что в ближайшее время ожидается серия публикаций секретных материалов Службы Безопасности Украины по делу о крушении «Боинга» на Донбассе. Сведениями с силовиками ДНР поделился пебежчик из СБУ, хранивший различные тайны об авиакатастрофе, визитах представителей США, агентуре и многом другом.
решил опубликовать секретные материалы, утверждают в Донецке. Документы посвящены визитам представителей США на Донбасс,
Расследование причин крушения малайзийского авиалайнера Boeing с самого начала было заблокировано политической верхушкой Украины и спецслужбами.
Об этом на днях во время пресс-конференции в Донецке сообщил перешедший на сторону ДНР подполковник СБУ Роман Лабусов, который занимал должность главы шифровального отдела этой спецслужбы.
«Указание было такое: не расследовать преступление, а собирать доказательства того, что самолет был сбит Вооруженными Силами ДНР. Поэтому все факты просто подгонялись», — заявил офицер украинской контрразведки.
Целью кровавой провокации, в результате которой погибли около 300 человек, было формирование негативного образа мирового сообщества к Народным Республикам Донбасса.
Подполковник Лабусов подчеркнул, что нет никаких сомнений в том, что атака на пассажирский самолёт в небе Донбасса была целенаправленной и хорошо спланированной операций.
Офицер СБУ добавил, что украинскими силовыми структурами постоянно готовятся военные провокации на линии соприкосновения, которые, по замыслу специальных служб, призваны отвлекать население страны от насущных проблем.
«Для отвлечения граждан от социальных проблем начинаются боестолкновения, разрабатываются провокации. Естественно, все внимание в таком случае переключается на линию соприкосновения», — резюмировал теперь уже бывший украинский контрразведчик.
Читайте также: Война на Донбассе и миротворцы: Похоже — Порошенко сдают
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Власть на Украине насквозь пронизана коррупцией, — The New York Times
Такая «чрезвычайно многообещающая» страна с «образованным населением и активным гражданским обществом», как Украина, очень часто становится источником скандалов, пишет The News York Times.
По мнению авторов, это объясняется тем, что украинское общество до сих пор глубоко расколото из-за противоборствующих интересов.
Ему пытаются навязать либо российский авторитаризм, либо европейскую диктатуру закона, не устраняя таких проблем, как коррупция и интриги во власти, подчёркивается в статье.
Когда после четырёх лет расследований, проводимых совместно с немецкой полицией, ФБР и другими международными агентствами по борьбе с преступностью, хорошо вооружённые украинские силовики ворвались в одну из квартир в Полтаве и после перестрелки задержали Геннадия Капканова, подозреваемого в создании «банды киберпреступников», это вызвало бурю аплодисментов в адрес Украины со стороны её зачастую вялых западных сторонников, отмечает The News York Times.
Многие с нетерпением ждали ареста 33-летнего Капканова, украинского хакера российского происхождения, который со своими сообщниками смог взломать масштабную компьютерную сеть Avalanche при помощи вирусных программ и превратить её в глобальный преступный механизм, используемый для кражи более 100 миллионов долларов, говорится в статье.
Однако на следующий же день Капканов исчез: судья районного суда Полтавы отклонил просьбу прокуратуры о предварительном задержании на 40 дней и вынес решение о его освобождении, и с тех пор хакера никто не видел.
До сих пор остаётся неясным, было ли бегство Капканова результатом коррупции, некомпетентности, или же сочетания первого и второго.
Генеральный прокурор в Киеве пригрозил уволить местного прокурора, однако позже решил не делать этого, когда выяснилось, что делом хакера занимался один из его собственных помощников, пишет The News York Times.
Такое «фиаско» в Полтаве помогает понять, почему же такая «чрезвычайно многообещающая страна с её образованным населением, плодородными землями и активным гражданским обществом», как Украина, так часто становится источником резонансных скандалов, подчёркивается в статье.
Лишь за последний год Украина столкнулась с целой серией досадных разоблачений: неучтённые выплаты гонораров бывшему главе предвыборного штаба президента Трампа Полу Манафорту, созданная на Украине вредоносная программа, которую хакеры использовали для атак в период предвыборной кампании 2016 года в США, предположения о том, что украинские ракетные технологии, созданные в советскую эпоху, возможно, были украдены Северной Кореей, и так далее.
Конечно, эти скандалы никак не связаны друг с другом ни по времени, ни по содержанию, поясняет The News York Times:
«Однако в основе всех этих историй лежат одни и те же недостатки слабого правительства, насквозь пронизанного коррупцией и страдающего от постоянного давления со стороны России, а также те возможности для разного рода махинаций и мошенничества, которые открываются благодаря этой слабости».
«Почему вокруг Украины столько шума? Потому что Украина — это эпицентр конфронтации между западным демократическим миром и авторитарными, тоталитарными государствами», — заявил в интервью Александр Турчинов, глава Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Он также назвал сообщения о том, что Украина якобы предоставила ракеты Северной Корее, «российской дезинформацией», направленной на то, чтобы лишить Киев поддержки Запада, напоминает The News York Times.
«Но пока с момента распада СССР в 1991 году Россия усиленно старалась ослабить Украину и удержать её внутри сферы влияния Москвы — сначала посредством экономического давления, а потом посредством политического вмешательства и военной агрессии — Украина сама отнимала у себя силы», — констатируют авторы.
«Нить, которая связывает странные события, происходящие на Украине, — это почти всегда коррупция», — уверен Сергей Лещенко, оппозиционный член украинского парламента и убеждённый критик президента Петра Порошенко.
По мнению Лещенко, Порошенко всё же лучше своего предшественника Виктора Януковича, однако «только потому, что он слабее, а общество сейчас стало гораздо сильнее».
При этом, в отличие от своего российского коллеги Путина, Порошенко на Украине вынужден считаться с «энергичной свободной прессой», которая получает огромное удовольствие, проверяя и разоблачая ошибки правительства и «манёвры» его представителей, которые руководствуются только собственными интересами, говорится в статье.
«В отличие от стран Балтии, которые наслаждались кратким периодом независимости между Первой и Второй мировыми войнами, Украина в течение многих столетий находилась в подчинении у более сильных держав, включая Польшу, Австрию и Россию, что привило её народу весьма настороженное отношение к власти», — поясняется в статье.
«Какова национальная идея Украины? Сопротивление власти», — заявил в интервью The News York Times Тарас Чорновил, бывший советник Януковича.
«Болезненная» история Украины, которая долгое время представляла собой «угнетаемый придаток», лишила её способности противостоять беззаконию, противоречащему выстроенному на основании норм порядку Евросоюза, в который Украина стремится вступить, отмечается в статье.
«Украина, если не считать страны Балтии, — это единственное постсоветское государство, которое не стало авторитарным», — считает Сергей Плохий, профессор Гарварда и автор трудов по истории Украины.
«Её попытки остаться демократией и при этом выстроить национальное государство зачастую являются беспорядочными, её олигархи сохраняют своё влияние — и учитывая фактическое отсутствие государственного контроля над СМИ и конкуренцией между олигархами, постсоветскую коррупцию можно увидеть невооружённым взглядом», — подчеркнул Плохий в интервью The News York Times.
Читайте также: США ждут жёсткой реакции России на срыв Украиной Минска, — Р. Ищенко
Внутренняя служба разведки Украины (СБУ) также вносит свой вклад в «чрезвычайно выборочную и искажённую прозрачность», публикуя информацию о предполагаемых преступлениях, зачастую чтобы достичь каких-то своих политических целей или ради финансовой выгоды — учитывая, что её полномочия в области ведения слежки были существенно расширены благодаря тому оборудованию, которое США предоставило Киеву после бегства Януковича в Россию, сообщается в статье.
«СБУ, контролируемая Порошенко, превратилась в инструмент внутренних политических и деловых сражений. И борцы с коррупцией обвиняют эту службу в том, что она вовсе не помогает, а мешает их работе», — констатирует The News York Times.
В то же время украинские органы охраны правопорядка «больше не являются трясиной некомпетентности и коррупции, коими они были прежде», хотя украинские политики до сих пор оказывают на них определённое влияние, говорится в статье.
В частности, они смогли установить наблюдение за бывшими деловыми партнёрами Манафорта и найти «свидетельства хакерских атак России» в период предвыборной кампании в США — отчасти благодаря технической поддержке Америки, пишет The News York Times.
Центральное разведывательное агентство помогло украинцам «удалить российскую систему отслеживания телефонных разговоров» и установить новые компьютеры, предоставленные Америкой, рассказала в беседе с корреспондентом Виктория Горбуз, прежде возглавлявшая отдел связей в СБУ, занимавшийся работой с иностранными правительствами.
Этот отдел, по её словам, переводил телефонные разговоры, перехваченные благодаря новой системе, и передавал их американцам.
«Наша команда переводила их и немедленно, в круглосуточном режиме, пересылала их нашим американским коллегам», — пояснила Горбуз.
Неизвестно, получили ли американские власти какие-либо расшифровки телефонных разговоров, имеющих отношение к «вмешательству России» в выборы. Но один из представителей украинских правоохранительных органов передал журналистам частичные записи телефонных разговоров бывших партнёров Манафорта.
«Однако ликвидировать российскую сеть для ведения наблюдения оказалось гораздо проще, чем ограничить влияние России, которая не отпускала Украину с момента обретения ей независимости в 1991 году и стала вести себя гораздо агрессивнее в последние несколько лет», — подчёркивает The News York Times.
На фоне утраты Крыма и вооружённого конфликта на востоке, Украина также превратилась в «испытательную площадку для технологий дезинформации и хакерских технологий», которые позже были применены Россией в ходе предвыборных кампаний в США и во Франции, утверждается в статье.
Читайте также: Эрдоган: Турция не признает присоединение Крыма к России (ВИДЕО)
«Между тем украинские чиновники неизменно ссылаются на вмешательство России, пытаясь объяснить, почему попытки справиться с коррупцией и другие меры, на которых настаивает Запад, оказываются безуспешными», — констатируют авторы.
Россия стала для Киева «очень удобной отговоркой», хотя и представляет определённую «реальную угрозу», отмечается в статье.
По мнению Игоря Гавриленко, который преподаёт историю Украины в Полтавском национальном техническом университете, освобождение такого «авторитета в мире киберпреступности», как Капканов, стало типичным проявлением характерной для Украины «недееспособности» и примером коррумпированности.
«Вся ситуация абсурдна, но меня в моей стране больше ничего не удивляет. Украина — это страна, где возможно все, если у вас есть деньги», — заявил Гавриленко в интервью The News York Times.
Неслучайно именно на Украину обратил внимание и Манафорт, искавший новые деловые горизонты, когда он «завершил работу на деспотов в Африке и Азии», подчёркивается в статье. Открыв магазин в Киеве, Манафорт наладил отношения с группой российских и украинских олигархов и политиков, включая Януковича.
Бывший советник Януковича Тарас Чорновил, работавший в 2004 году в его предвыборном штабе, вспоминает Манафорта как «высокомерного и самоуверенного» человека и «шоумена», который любил организовывать масштабные, эффектные мероприятия, требующие щедрого финансирования.
По его словам, «секретный учётный журнал», где фиксировались гонорары Манафорта и многих других, был частью попыток отследить те денежные потоки, которые проходили через администрацию Януковича.
«Деньги крали все, и партия хотела отследить, кто сколько получал. Они никогда не задумывались о том, что они могут потерять власть и что однажды эти записи могут быть опубликованы», — заявил Чорновил в интервью The News York Times.
Он также рассказал, что Манафорт часто ссорился с представителями окружения Януковича, но по каким-то причинам имел «колоссальное» личное влияние на украинского президента: «Он находился здесь не из идеологических побуждений, а исключительно ради денег».
Свержение Януковича в 2014 году положило конец бизнесу Манафорта в Киеве, и «на волне реформистской лихорадки» к власти в стране пришёл Порошенко, говорится в статье.
«Однако то, что в течение многих лет было сильной стороной Украины как плюралистического общества и одновременно её фундаментальным недостатком, никуда не исчезло: речь идёт о хрупком государстве, раскол внутри которого объясняется действием противоборствующих экономических и региональных интересов, пытающихся навязать ему либо российский авторитаризм, либо европейскую диктатуру закона», — подчёркивает The News York Times.
«В этой стране никогда не было сильного государства. Средневековая феодальная мозаика, хрупкие королевства и республики казаков не имели ничего общего с европейским абсолютизмом или русским авторитаризмом. Это страна баланса, а не лидерства. Никто не сможет управлять Украиной как король», — уверен профессор Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекар.
Запад «уже устал от несостоятельности Украины» и побуждает Порошенко сократить влияние коррумпированных олигархов и «ставленников России», зачастую получавших власть при Януковиче, пишет The News York Times.
В результате Порошенко создал антикоррупционное агентство и ввёл систему обязательного декларирования активов для чиновников и членов парламента, однако так и не сформировал специальный суд, находящийся за рамками действующей судебной системы, который бы занимался рассмотрением дел о коррупции.
Что же касается недавнего «хакерского скандала» в Полтаве — то судья Лариса Кулишова, которая отпустила Капканова из-под ареста, уверена, что действовала в рамках закона. Она заявила в интервью, что вынесла решение в полном соответствии с действующими украинскими и европейскими законами, и оспорила апелляции, которые были поданы уже после бегства хакера, подчеркнув: «Я не считаю, что я допустила ошибку».
В то же время её коллега Лариса Гольнык выразила «разочарование» в связи с таким решением и подчеркнула, что не может представить, что же могло побудить отпустить подозреваемого.
Гольнык уже имеет «горький опыт давления на судей», поясняется в статье.
Вооружившись скрытой камерой, предоставленной ей следователями, занимавшимися делами о коррупции, она ранее сняла, как представитель мэра Полтавы предлагал ей взятку в размере $5000 за закрытие одного дела.
Когда это видео попало в сеть, оно вызвало бурю негодования со стороны общественности, но уголовное дело в отношении мэра и его представителя так и не было открыто.
«Каждый раз, когда происходит что-то откровенно противозаконное, я спрашиваю себя: как такое может случиться? А мне всё время говорят: брось, ты уже должна была привыкнуть к этому», — заключила Гольнык в интервью The News York Times.
Читайте также: Капитуляция режима Порошенко: в ВСУ начинается бунт
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Футбольная зрадоперемога
Хорватия в Киеве вздула в футбол Украину и та пролетела мимо чемпионата мира в России. Тем самым на корню была ликвидирована возможность скандала связанного с визитом сборной Украины на территорию "страны-агрессора". Поэтому на Украине сейчас мучительно определяются – что это было – зрада или перемога. Отдельные конспирологи уже смело предполагают, что сборная Украины проиграла хорватам назло москалям, чтобы специально к ним не поехать. Сторонники зрады веско парируют, что хорваты действовали по наущению Путина, чтобы не пустить украинцев на чемпионат мира, а в сборной играет половина "ватников" и "не патриотов".
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Зрада: Севастополец, разбивший памятник «небесной сотни», отделается штрафом (ФОТО)
В конце прошлой недели Печерский районный суд Киева арестовал на 60 суток севастопольца, разбившего гранитные плиты памятника «героям небесной сотни», расположенного на Институтской улице.
Однако на Украине открыто признают: мужчина с огромной долей вероятности отделается штрафом за «хулиганство», а попытки украинского «правосудия» вменить ему более серьезную статью («Умышленное повреждение чужого имущества» с максимальным наказанием до 3 лет тюрьмы) рассыплется в первой же апелляционной инстанции.
Дело в том, что мемориалы «небесной сотни» на Украине до сих не имеют официального статуса памятника, а значит, серьезное наказание за их уничтожение не грозит.
«Вполне возможно, что вандала не накажут как-нибудь существенно. Скорее всего, мелкая хулиганка, если не будет опытного адвоката. И вот, в частности, почему.
Скоро пойдет пятый год с начала Революции Достоинства. Так вот, к пятому году у нас все еще нет официального памятника Небесной Сотни, или какого-то другого памятника, который бы увековечил тех событиях. Государство и киевская община все еще ничего не сделали, чтобы почтить тех людей и их подвиг. Все, как и тогда, делается руками простых людей», – сокрушается нардеп Игорь Луценко на своей странице в соцсети.
Получается, что мемориал не является официальным памятником и не находится ни у кого на балансе.
Проще говоря, это бесхозное имущество, а ведь квалификация упомянутой выше статьи об уничтожении имущества предполагает наличие заявления собственника поврежденного имущества.
Если разбитый памятник не находится на балансе Киевской горгосадминистрации (КГГА), то нет предмета преступления. Проще говоря, апелляционный суд будет вынужден выпустить севастопольца, поскольк упомянутую статью ему явно «натянули».
Читайте также: Явится ли Россия на войну с «бандеровским фюрером»?
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Фантазии Яроша: зачем экс-главарь «Правого сектора» обещает завоевать Донбасс (ФОТО)
Дмитрий Ярош решил напомнить о себе громким заявлением. Бывший лидер украинской радикальной организации «Правый сектор», а ныне депутат Верховной рады и глава «Украинской добровольческой армии» (УДА), объявил о намерении Киева в следующем году вернуть Донбасс.
Была указана и дата — 20 апреля.
Читайте также: Ярош назвал точную дату зачистки Донецка и Луганска
Источник RT в администрации украинского президента назвал заявления Яроша его «личными фантазиями».
Однако эксперты полагают, что слова лидера националистов могут привести к обострению ситуации на Донбассе. Что стоит за воинственной риторикой экс-лидера «Правого сектора»* — в материале RT.
Дмитрий Ярош
Депутат Верховной рады и бывший лидер украинской радикальной организации «Правый сектор» Дмитрий Ярош заявил, что Киев скоро вернёт Донецк и Луганск. Он предложил сделать это 20 апреля. В этот день в 2014 году Ярош с группой националистов напал на блокпост в Славянске. И теперь называет эту дату днём «Украинской добровольческой армии».
«Мы ведем свою родословную с 20 апреля 2014 года. Возможно, на 20 апреля 2018 года и День победы сделать? Чтобы совместить две даты — чтобы не праздновать много», — сказал он в интервью украинскому изданию «Апостроф».
Озвучил Ярош и план «возвращения» Донецка.
«Зайти, зачистку провести, пройтись по городу, потом в ресторане посидеть на берегу реки…» — приводит «Апостроф» слова Яроша.
Читайте также: «Агрессор признается объявлением войны», — генерал СБУ
Напомним, в ночь на 20 апреля 2014 года около 20 боевиков «Правого сектора» во главе с Ярошем напали на блокпост ДНР на подъезде к Славянску, нарушив тем самым пасхальное перемирие.
Блокпост народного ополчения Донбасса на дороге в село Семеновка под Славянском РИА Новости © Андрей Стенин
«В результате вооруженного нападения боевиков так называемого „Правого сектора“ погибли ни в чем неповинные мирные граждане. Российская сторона возмущена данной провокацией боевиков, которая свидетельствует о нежелании киевских властей обуздать и разоружить националистов и экстремистов», — заявили тогда в российском МИДе.
«Никаких дат»
Официальный Киев пока никак не комментирует слова Яроша.
«Никаких конкретных дат возвращения Донбасса не существует, поэтому эти заявления не имеют отношения к действительности. Это личные фантазии Дмитрия Яроша», — сообщил RT источник в администрации украинского президента.
По словам собеседника RT, первые лица украинского государства не прислушиваются к мнению националистов.
Однако сторонники силового решения вопроса на Украине упорно продолжают муссировать тему возвращения Донбасса силовым путём. При этом появляются сведения о скоплении украинских войск и техники на линии разграничения.
«То, что украинская сторона находится в состоянии возможного наступления ни для кого не секрет. Разумеется, накал агрессивной риторики не ведёт к снижению напряжённости на Донбассе, напротив, ведёт к обострению ситуации. Но говорить, что такие популистские заявления спровоцируют новый виток вооружённого конфликта на Донбассе преждевременно. Совокупность сдерживающих факторов превалирует над стремлением киевских политиков вернуться к силовому сценарию», — отметил в интервью RT директор украинского филиала Института стран СНГ Денис Денисов.
Своеобразным предостережением украинским «ястребам» прозвучали недавние слова главы украинского генштаба Виктора Муженко, на которые ссылается «Украинская правда»: Украина в случае силового сценария урегулирования ситуации в Донбассе потеряет 10–12 тыс. военнослужащих за десять дней, 3 тыс. из которых — убитыми.
Виктор Муженко
Противниками силового сценария выступает и украинский бизнес.
«Бизнесмены с начала года просят Петра Порошенко приостановить конфликт на востоке страны, а также отменить запрет на торговлю с оккупированными территориями. Силовой вариант решения конфликта они не приемлют», — говорит источник RT в администрации президента Украины.
Ярош-миротворец
По словам Яроша, значительную роль в возвращении Донбасса должен сыграть миротворческий контингент: введение миротворцев на Донбасс позволит Киеву произвести в регионе зачистку.
Напомним, 5 сентября президент России Владимир Путин поручил МИДу России внести проект резолюции в Совет Безопасности ООН о вводе миротворцев на Донбасс.
«Наличие миротворцев, даже можно сказать не миротворцев, а тех людей, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ, считаю, вполне уместным и не вижу здесь ничего плохого. Наоборот, считаю, что это пошло бы на пользу решению проблемы на юго-востоке Украины», — сказал Путин.
Однако Киев отвергает инициативу Москвы и продолжает настаивать на введении миротворческого контингента на российско-украинскую границу. После этого, по словам Яроша, СБУ может начать преследовать сторонников ополчения на Донбассе.
Предвыборный пиар
По мнению политолога Дениса Денисова, воинственная риторика Яроша во многом обусловлена приближающимися президентскими выборами на Украине.
«Всерьез рассматривать заявление Яроша не стоит — это похоже на предвыборный пиар. У него сохранились политические амбиции, и он рассчитывает актуализировать свою персону в СМИ, в информационном поле», — подчеркнул эксперт.
Плакаты с изображением Дмитрия Яроша
Не исключено, что Ярош не утратил президентских амбиций, несмотря на провал на предыдущих выборах 25 мая 2014 года, на которых он набрал около 0,7%.
Покинув «Правый сектор» ради депутатского кресла, Ярош в 2015 году возглавил «Украинскую добровольческую армию». Однако сторонников ему это не прибавило: в новую политическую партию за ним ушло не более четверти сподвижников.
«В „Правом секторе“ к нему относятся прохладно, поэтому на большую поддержку рассчитывать не стоит. Националисты считают, что он оставил их в сложные времена — после скандальных перестрелок в Мукачево и Драгобрате», — рассказал RT источник в «Правом секторе».
По данным социологических исследований, отмечает Денисов, милитаристская риторика востребована у 5–7% граждан Украины. И за их голоса Ярошу придётся серьёзно побороться с другими радикалами.
Читайте также: Реинтеграция Донбасса: Украина проголосовала за полномасштабную войну
Антонина Михайленко (Киев), Надежда Алексеева
* Запрещенная на территории РФ экстремистская организация.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Почему рос СМИ тяжелее мочить
Новости БЕЗ нашего мнения – http://sharij.net/
Facebook – https://www.facebook.com/anatolijsharij
VK – https://vk.com/id26867380
Twitter – https://twitter.com/anatoliisharii
Instagram – https://www.instagram.com/anatolijsharij
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
ФСБ задержала на границе украинского военного
Сотрудники ФСБ задержали на границе нарушителя, который представился украинским военнослужащим и пытался проникнуть на территорию РФ.
Как уточнили в погрануправлении ФСБ по Белгородской и Воронежской областям, нарушителя задержали на луганском направлении.
«Пограничным управлением ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям 9 октября 2017 года за нарушение государственной границы из Украины в Россию на луганском направлении задержано лицо, представившееся военнослужащим ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время погрануправление устанавливает обстоятельства нарушения границы украинским военным.
Читайте также: Украинская карательница надела платье и выступила в непривычном амплуа (ФОТО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
«Агрессор признается объявлением войны», — генерал СБУ
Экс-глава Главного следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк в беседе с украинскими журналистами заявил, что факт агрессии не устанавливается законом — для этого следует объявить войну.
Комментируя скандальный закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа «страной-агрессором», генерал заметил: «Я не вижу там законотворческого процесса — я вижу там политическую декларацию, заявление в оболочке закона».
«То, что Россия признана агрессором, конечно, имеет позитив в плане дипломатического и политического влияния, в плане переговорного процесса.
Но агрессор не признается законом — агрессор признается объявлением войны. Нет войны — нет агрессора. Зачем мы путаем понятия, зачем мы обманываем людей?» — возмутился он.
Вовк предположил, что закон о реинтеграции преследует цель «потихоньку перевести в законы Минские соглашения».
«Вы имеете в виду, что Украине следует объявить войну России?» — уточнил у генерала журналист одиозного украинского издания.
«Нет, я имею в виду только то, что законом война не определяется, и законом не определяется страна-агрессор. В международном праве страна получает статус агрессора, когда объявляется война, тогда кто-то — агрессор, а кто-то — потерпевший», — пояснил Вовк.
В этом контексте он заметил, что факт законодательного признания России страной-агрессором не является основанием для исключения россиян из состава миротворческой миссии, если таковая будет введена на Донбасс.
Читайте также: Явится ли Россия на войну с «бандеровским фюрером»?
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
В кабинете Порошенко обнаружили картину, пропавшую из Национального музея (ВИДЕО)
В кабинете президента Украины Петра Порошенко обнаружили картину украинского художника Сергея Ивановича Васильковского, считающуюся собственностью Национального художественного музея.
«Ее взяли в кабинет прямо из Национального художественного музея», — заявляет украинский журналист Сергей Андрушко
Также он напомнил, что лет 5–6 назад из кабинета вице-премьер министра исчезли ценные картины художника Глущенко. Все они, отмечает журналист, были «временно переданы» из Национального художественного музея.
«После того случая музею удалось забрать все свои картины из Кабмина, кроме трех самых дорогих. Сейчас они висят в кабинете премьер-министра Украины. Их оценили в сумму 6,5 млн гривен. Это картины художников Васильковского и Орловского», — пишет Андрушко.
Также данный вопрос коснулся и Дома с химерами на улице Банковой, что напротив администрации президента. По словам Андрушко, сооружение является не только резиденцией президента, но и «культурно художественным центром», филиалом Национального музея истории Украины, где должны проходить культурно-массовые мероприятия, в соответствии с его положением.
«Именно в Доме с химерами сейчас висят картины 17–18 века, переданные из исторического музея Украины. Это самые древние картины, переданные на „временное экспонирование“ для чиновников», — заключил журналист.
Читать также: Неожиданно: ВСУ заявили о полном контроле над Донецким аэропортом (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Порошенко предложил Турции вступить в “группу друзей деоккупации Крыма”
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что рассчитывает на присоединение Турции к “группе друзей деоккупации Крыма”. Об этом он сказал по итогам встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Киеве.
“Вместе с президентом Эрдоганом мы отметили недопустимость ситуации в сфере прав человека в Крыму, которая постоянно ухудшается”, — заявил Порошенко.
По его словам, Киев и Анкара договорились координировать действия по защите прав и свобод граждан Украины в рамках международных механизмов, в том числе мониторинговых.
“Мы также рассчитываем на привлечение Турции к международной группе друзей деоккупации Крыма, идею о формировании которой я озвучил с трибуны ООН в Нью-Йорке”, — добавил украинский лидер.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
loading...
Делается всё,чтобы развернуть политику ЕС в отношении Украины,идиотизм решений киевской хунты всё абсурднее,так что возможен и мирный разворот,атомные станции незалежной тоже хороший аргумент.