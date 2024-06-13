Прошёл Петербургский экономический форум во всём блеске панелей, изречений, изысканных костюмов, блистательных переговоров, упоительных банкетов. Города будущего, зелёная энергетика, безотходное производство, трансконтинентальные коридоры, экономический, политический и культурный бомонд.

В это время в окопах Донбасса снаряды рвали солдат на части. Кассетные заряды множили раненых с обрубками рук и ног. Усталые мотострелки отбивали контратаки врага. Зенитчики сражались с тучами беспилотников. Штурмовики бились за раздолбанные высотки. А Белгород, ещё недавно рай земной, содрогался от взрывов.

На третий год войны по-прежнему существуют две России: Россия воюющая и Россия ликующая. Границы, разделяющие их, сдвигаются. Беженцы приносят гарь Белгорода в Москву и Питер. На уральских и сибирских погостах появляются аллеи павших героев. Оборонные заводы в тылу работают в три смены. Эшелоны с танками проходят мимо мирных городков и посёлков. Неизбежно время, когда России воюющая и ликующая сольются и превратятся в Россию, готовую на смертный бой.

НАТО разработало уникальную стратегию. Оно воюет с Россией, убивает её солдат, бомбит её города, само же остаётся вне русских ударов. Запад направляет на Украину дальнобойные сверхточные ракеты, эскадрильи сверхновых штурмовиков, развешивает над Россией люстры спутников-шпионов, а сам пребывает в безопасности, упивается своим благополучием, тешит себя безнаказанностью. Может показаться, что эту изнурительную для России стратегию питает вера Запада в его неуязвимость, в робость российской власти, которая не решится на удар по натовским центрам. Россия, пережив в 1991 году сокрушительное поражение, признав его, испытывает перед Западом глубинный страх, робость, видя в НАТО несокрушимую могучую силу, неодолимую в случае войны. Этот миф о российской робости питает агрессию НАТО, и эта агрессия будет расти, обретая всё новые и новые формы.

Оживают заложенные в российском обществе украинские боевые ячейки. Исламские радикалы, управляемые спецслужбами Запада, готовят террористические атаки, подобные кровавому "Крокусу". Но миф о российской робости иллюзорен. Россия демонстрирует Западу, что у неё уже нет былой робости перед дивизиями НАТО. С русских ядерных пушек сброшены чехлы. Русские ядерные бомбардировщики и подводные лодки перестают быть оружием устрашения и становятся оружием ядерного удара.

Как только Запад поймёт, что русской робости нет и в помине, русское терпение на пределе, что красные линии, о которых говорят дипломаты, проходят по красным кнопкам атомных пусковых установок, по заплаканным лицам русских вдов, по горящим Курску и Севастополю, как только первая русская ракета упадёт на аэродром Румынии или Польши, превратив в труху эскадрильи Ф-16, Запад сядет на стол переговоров с Россией. Тема переговоров тлеет в умах мировых политиков. Переговоры уже ведутся тихо, шёпотом, в третьих странах, где встречаются друг с другом разведчики, осторожные, любезные, с холодными огоньками в глазах.

Что случится раньше: переговоры или обстрелы аэродромов НАТО? Русские дальнобойные ракеты окажутся в подразделениях хуситов и ХАМАС, или в Эль-Рияд съедутся дипломаты России, Украины и Запада, и начнутся переговоры с их открытой и закрытой частью, проектами явных договорённостей и секретных протоколов? Куда, в какое русло хлынет мировая история?

Пальцы одних, холёные, в перстнях, сжимают ножки хрустальных бокалов. Пальцы других, в мозолях и копоти, лежат на спусковых крючках.

Но есть перст Божий, перст указующий, вычерчивающий траекторию крылатой ракеты.

Стоял зелёный тополёк,

Колеблем ветром.

Наш полк под Харьковом полёг

И стал Бессмертным.

Александр Проханов

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Существуют две России: воюющая на фронтах и мирная, ликующая. Граница между ними размывается.

2. НАТО воюет против России, но само остается в безопасности, упиваясь своим благополучием.

3. Запад питает миф о российской робости, что подогревает его агрессию против России.

4. Однако Россия демонстрирует, что не робка, и готова применить ядерное оружие в случае перехода "красных линий".

5. Возможны два сценария: прямой конфликт с НАТО или переговоры с Западом о прекращении конфликта.

6. Одни сжимают бокалы на банкетах, другие – лежат на спусковых крючках. Но есть "перст Божий", определяющий исход событий.

Вывод:

Статья противопоставляет две реальности – войны и мира, намекая на возможность прямого столкновения России с НАТО из-за украинского конфликта. Автор полагает, что пока Запад считает Россию робкой, он будет продолжать агрессию. Но когда поймет решимость России пойти на крайние меры, включая ядерное оружие, он будет вынужден пойти на переговоры. Исход событий неясен, он в руках высших сил – "перста Божьего".