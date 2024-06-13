Александр Проханов: Персты и пальцы
Прошёл Петербургский экономический форум во всём блеске панелей, изречений, изысканных костюмов, блистательных переговоров, упоительных банкетов. Города будущего, зелёная энергетика, безотходное производство, трансконтинентальные коридоры, экономический, политический и культурный бомонд.
В это время в окопах Донбасса снаряды рвали солдат на части. Кассетные заряды множили раненых с обрубками рук и ног. Усталые мотострелки отбивали контратаки врага. Зенитчики сражались с тучами беспилотников. Штурмовики бились за раздолбанные высотки. А Белгород, ещё недавно рай земной, содрогался от взрывов.
На третий год войны по-прежнему существуют две России: Россия воюющая и Россия ликующая. Границы, разделяющие их, сдвигаются. Беженцы приносят гарь Белгорода в Москву и Питер. На уральских и сибирских погостах появляются аллеи павших героев. Оборонные заводы в тылу работают в три смены. Эшелоны с танками проходят мимо мирных городков и посёлков. Неизбежно время, когда России воюющая и ликующая сольются и превратятся в Россию, готовую на смертный бой.
НАТО разработало уникальную стратегию. Оно воюет с Россией, убивает её солдат, бомбит её города, само же остаётся вне русских ударов. Запад направляет на Украину дальнобойные сверхточные ракеты, эскадрильи сверхновых штурмовиков, развешивает над Россией люстры спутников-шпионов, а сам пребывает в безопасности, упивается своим благополучием, тешит себя безнаказанностью. Может показаться, что эту изнурительную для России стратегию питает вера Запада в его неуязвимость, в робость российской власти, которая не решится на удар по натовским центрам. Россия, пережив в 1991 году сокрушительное поражение, признав его, испытывает перед Западом глубинный страх, робость, видя в НАТО несокрушимую могучую силу, неодолимую в случае войны. Этот миф о российской робости питает агрессию НАТО, и эта агрессия будет расти, обретая всё новые и новые формы.
Оживают заложенные в российском обществе украинские боевые ячейки. Исламские радикалы, управляемые спецслужбами Запада, готовят террористические атаки, подобные кровавому "Крокусу". Но миф о российской робости иллюзорен. Россия демонстрирует Западу, что у неё уже нет былой робости перед дивизиями НАТО. С русских ядерных пушек сброшены чехлы. Русские ядерные бомбардировщики и подводные лодки перестают быть оружием устрашения и становятся оружием ядерного удара.
Как только Запад поймёт, что русской робости нет и в помине, русское терпение на пределе, что красные линии, о которых говорят дипломаты, проходят по красным кнопкам атомных пусковых установок, по заплаканным лицам русских вдов, по горящим Курску и Севастополю, как только первая русская ракета упадёт на аэродром Румынии или Польши, превратив в труху эскадрильи Ф-16, Запад сядет на стол переговоров с Россией. Тема переговоров тлеет в умах мировых политиков. Переговоры уже ведутся тихо, шёпотом, в третьих странах, где встречаются друг с другом разведчики, осторожные, любезные, с холодными огоньками в глазах.
Что случится раньше: переговоры или обстрелы аэродромов НАТО? Русские дальнобойные ракеты окажутся в подразделениях хуситов и ХАМАС, или в Эль-Рияд съедутся дипломаты России, Украины и Запада, и начнутся переговоры с их открытой и закрытой частью, проектами явных договорённостей и секретных протоколов? Куда, в какое русло хлынет мировая история?
Пальцы одних, холёные, в перстнях, сжимают ножки хрустальных бокалов. Пальцы других, в мозолях и копоти, лежат на спусковых крючках.
Но есть перст Божий, перст указующий, вычерчивающий траекторию крылатой ракеты.
Стоял зелёный тополёк,
Колеблем ветром.
Наш полк под Харьковом полёг
И стал Бессмертным.
Александр Проханов
Комментарий редакции
Тезисы статьи:
1. Существуют две России: воюющая на фронтах и мирная, ликующая. Граница между ними размывается.
2. НАТО воюет против России, но само остается в безопасности, упиваясь своим благополучием.
3. Запад питает миф о российской робости, что подогревает его агрессию против России.
4. Однако Россия демонстрирует, что не робка, и готова применить ядерное оружие в случае перехода "красных линий".
5. Возможны два сценария: прямой конфликт с НАТО или переговоры с Западом о прекращении конфликта.
6. Одни сжимают бокалы на банкетах, другие – лежат на спусковых крючках. Но есть "перст Божий", определяющий исход событий.
Вывод:
Статья противопоставляет две реальности – войны и мира, намекая на возможность прямого столкновения России с НАТО из-за украинского конфликта. Автор полагает, что пока Запад считает Россию робкой, он будет продолжать агрессию. Но когда поймет решимость России пойти на крайние меры, включая ядерное оружие, он будет вынужден пойти на переговоры. Исход событий неясен, он в руках высших сил – "перста Божьего".
Это – какой-то капитализьм , хитрец Проханов. С нанятым войском.
,,..pRRRivet..,,
…ГДЕ-то – РАЗБЕГАЮТСЯ “перепуганные” ТАПКИ…
а их хозяева “ПОДНИМАЮТ” – испуганно лапки…
…а ГДЕ-то ЗАМЕНИЛИ – “красные-ЛИНИИ” НА…
,,,,, Красные КНОПКИ,,,,,
…очереднОЙ – ПРОПАГАНДИСТСКИЙ лепет…
,,,очереднОЙ – ПРОПАГАНДИСТСКИЙ “ТРЕПЕТ”,,,
однако ТЕ,на-кого-ЭТО-расчитано – сТЕРПЯТ,,,,,,
“200-ые” и “300-ые” – Уже ЭШЕЛОНАМИ прут…..
а “ЛЯХТОРАТ” по-прежнему – ЧЕМ-ТО “ОКОРМЛЯЮТ”… :-(
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И пока НА-ПЕРЕДКЕ – “МЯСОРУБКИ” идут…
В тылу,ПОВСЕМЕСТНО – Гуляют-ЖРУТ-и-ПЬЮТ… :-(
и ПОДОБНЫМ,повсеместно – “ВСЕХ-ОКОРМЛЯЮТ”…
* хвалёный “ПАТРИОТИЗМ” – Н А В Я З Ы В А Ю Т… :-(
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…В-ДАННОМ случае Автор – ВЫСТРЕЛил ВПУСТУЮ…
…Его “стрельба” _ была ВХОЛОСТУЮ…
…ни-у-кого – НЕ вздрогнули плечи,ОТ его-ПСИ-”картечи”…
:-)эй,АЛЬ-лё,Товарищ – До новой “ВСТРЕчи”…..
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С уважением – Валерий Бондарик. Благодарю.
г. Эдмонтон. Канада. 13–6–24.
Робость в применении ядерного оружия нельзя называть робостью.
Расположение ядерного оружия на Кубе означает что никакой робости нет.
Просто теперь невоюющий народ будет оплачивать теперь “кубу”.
Восхищает мужественный украинский народ мужество которого можно назвать упертостью.
Украинский народ не хочет признавать что его обманули, и уперто идет насмерть, вместо того чтобы идти в бой против еврейской хунты. Если это убежденная упертость то это предательство русского народа войдет в историю.
Исход войны ясен. Если украинский народ пойдет в смертный бой против еврейской хунты, то этот народ выживет. Если будет уперто покорствоваться евреям и далее, то этого народа не будет.
Кто мог и хотел выехать из Украины, тот это уже сделал.
Оставшиеся не хотят или не могут защитить свою Родину.
Поэтому Россия должна немедленно прекратить спецоперацию, и нанести упреждающий ядерный удар который будет сдерживающим фактором дальнейшей эскалации.
смелый -эти здешние хохлы при всей обьявленной ненависти к евреям предупредительно или от трусости назыаают неопреленным словом гельминты..
все иимеет и обратную сторону -не было бы одураченных хохлов -не было бы возврата к нам старых/новых территорий..
пока я косила газон пару часов -эти интеллектуалы домашнего разлива судили всё? меня..Опять ухожу готовить тесто .ты же тут смотри не запусти куда-нибудь ядерную бомбу..
Солнышко, давай вернемся в далекий 2019 год Ящика. Была в этих стенах некая Лариса Петрова.
На мои реплики про евреев в Ящике она говорила, что ранее антисимите я замечен не был.
То есть в Ящике даже думать об этом было не принято. Ведь так ?
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кто говорил тогда ,говорит и сегодня..А безяйцевые по-прежнему намекают на неких гельминтов
А помнишь как ты меня зеком обзывала ?
да и пациентом Новинок -а ты помнишь свои скабрезноматерные комменты с шизоидными мыслями?Ты приставал к бедной Ларисе Тв..и допек её до ухода..
Вникай -тут много почитателей Андропова .ловили тунядцев .в театры заглядывали вместо своей работы.и многим нравилось..помнишь -идеология тобишь была,по которой ныне скучают хохлы
“Андропов похоже готовился переучредить СССР. Единственное непонятно понимал ли он, что такое в принципе невозможно без его роспуска.
не было такого, чужое шьете верховному охранителю)))
однако он, как и многие другие в советском руководстве, пытались выстроить государственно-корпоративный капитализм как большую “неестественную” монополию, встроенную в мировой рынок — то, что удалось китайцам без всякого переучреждения КНР
-пытались выстроить государственно-корпоративный капитализм
Это при андропове менты ходили по улицам с вопросом “почему не на работе?” вместо отлова преступников.
Может он хотел кибуц построить размером с СССР?
ну в каком-то смысле кибуц и построили, только колхозом обозвали))
однако, в итоге сказался недостаток религиозного рвения и нехватка истероидного ..
п.с. зачетная последняя фраза “религиозная шиза и истероидное поведение “.как у бандеравцев теперь или Соловьевых и одного местного с идеей фикс.. А Сергеев утверждает .что они умнее ост.
смотри они входят в экстаз,будь осторожней со словами
Когда выбрали Андропова после бесполезного Черненко, то народ замер в ожидании.
Черви которые набросились на гниющий фрагмент тоже на время замерли.
Но без денег сделать ничего не возможно.
В самой компартии в самых верхах в это время решалось продать гниющее растерзанное тело страны.
Работа над ошибками всей семьи подвела итоги. Самое тяжелое и опасное это найти надежного единомышленника.
“Восхищает мужественный украинский народ мужество которого можно назвать упертостью.
Украинский народ не хочет признавать что его обманули, и уперто идет насмерть”
К сожалению, это уже укростадо. Оно, перед убоем, загнано ждповодырями в большой концлагерь.Евреи спят и видят “новый иерусалим”.
https://l-boris.livejournal.com/9236810.html
На этом видео – то, что принято называть “когнитивный диссонанс” или “а мэнэ за що ? ” :
https://matsam.livejournal.com/4892039.html
А в целом это – воздаяние. Таким образом.
П.С. Лечится только хирургическим путём. С профилактикой.
Русский код: Граждане Украины!
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Не надо работать на Россию и раскачивать лодку! – именно так скажут мои сограждане-украинцы, которые могут всё это прочитать. Видит Бог, я искал компромисс, пытался вас понять, убеждал, уговаривал, но не был услышан. Вы полагаете, если вам удалось закричать, заболтать, скрыть или не замечать права таких как я, то нас не существует. Это не так. У миллионов таких, как я, вы отобрали не только право жить, но и смысл жизни…
Граждане Украины! А также: “товарищи”-бандеровцы, свідомі-чому-не-державною, активисты-по-найму, неугомонные майданщики, патриоты-из-за-кордона, угрюмые государственные воры и озорные аферисты, депутаты однокнопочные и одноклеточные, недорогие медийные бл.ди и солидные околополитические проститутки – вельмишановні паны-феодалы всех мастей и полугетьманы всех рангов! Прошу вас, милые мои, кастрюльки ненаглядные, отпустите вы меня, холопа убогого, и мне подобных из України-це-Європи! Ну, зачем вам, козакам волелюбним, такие как я, с имперско-рабским мышлением нужны? Нас уже не переделать.
Украинцы! Допустим, вы не любите русских. А сами себя вы любите? Видимо, из-за большой любви друг к другу, вы позволяете себя отлавливать, как собак и выгружать из машин, как мешки с картошкой. Меня раздражает не украинский язык, а ваше нежелание внимать голосу разума. Меня бесят не вышиванки, а ваши потуги прикрыть ими свои шерсть, рога и копыта. Я глубоко сожалею, что среди вас, титульных украинцев, так и не нашлось настоящего национального лидера, у которого хватило бы отваги поднести зеркало к вашему рылу, чтобы вы увидели – в кого вы превратились. Поздравляю вас, вы – звери, панове! Дикие, злые, безумные звери, живущие одним днём, без всякой надежды на будущее. Я не хочу иметь с вами ничего общего, не хочу быть таким как вы – хочу остаться человеком. И будь я галичанин в тридесятом поколении – я бы сказал вам то же самое!
Если меня покрасить в жовто-блакитний цвет, заставить спать в вышиванке, петь гимн, и круглосуточно орать «Слава Украине!» – неужели я стану для вас родным, громадяни? Неужели вы поверите мне? Ну вы же не идиоты! Государство может принудить, уничтожить, наградить, изгнать – но заставить любить оно не может. Это же так просто… Отправить меня на войну не вариант – опасно. Прежде всего для вас самих. Неужели после всего изложенного вы готовы обучить меня и дать в руки оружие?! Вы хоть представляете, сколько беды вам могут наделать на фронте люди подобные мне?!! Вам не жаль меня – я понимаю – но пожалейте хотя бы себя, своих близких. От нас, русских, лишь вред, да зрада зрадная. Мы же бесим и ненавидим друг друга – в одной стране нам не жить.
Предоставьте нам, русским, 2-3 месяца на сборы: завершить дела, продать имущество, попрощаться, обеспечьте безопасный коридор – и мы навсегда покинем страну. Плюньте нам в спину, если вам станет от этого легче – мы поймём. И стройте свою Незалежну Україну хоть вдоль, хоть поперёк, если умеете и как умеете. Но вы не только не слышите меня, но и не даёте спокойно уйти…
Поэтому буду! Буду шатать и раскачивать вашу тухлую дырявую байдарку под названием «Украина», пока она не пойдёт ко дну и мне хватит сил. Буду сверлить в ней новые дыры, буду подпиливать остатки государственных устоев, буду глумиться над вашими хуторянскими «прожектами», культами и низвергать ваших одноразовых «богов»! Буду вредить вам во всех сферах и направлениях. Я обычный смертный человек – не знаю сколько мне отмеряно. Но! Клянусь! Остаток своей жизни я посвящу одной цели – разрушению остатков Украины как деспотичного государства. Такое злобное, варварское, ненасытное, продажное, недоговороспособное, шизофреническое и бесчеловечное территориальное образование не имеет права на цивилизационное существование и должно исчезнуть!
©Русский из Львова
“Русскому из Львова ” до сих пор не понятно, что Украина – оккупированная страна. С 1991 г. А загребать всех одной лопатой , – знач. быть кретином. На радость оккупантам.
Главное прочитал, и то ладно.
сайт “Заговор Элит”
К сожалению я верю в другое. Долгие десятилетия общее украинское стадо приучали к тому, чтобы они ненавидели русских.
Когда я разговаривал с арабами из Сирии, я им сказал, что должна быть юридическая обоснова чтобы дать запрос Путину о помощи. Сил в России нет. Но Путин должен что либо придумать чтобы помочь. Все таки с Сирией всегда дружили долгие десятилетия и что то должно произойти что спасет как чудо.
Чудо произошло.
Сейчас на оставшейся Украине, которая в будущем уже не должна носить такое имя (очень много долгов), остались одни украинцы. Бедные не могущие но понимающие.
Мы один народ. Должно произойти чудо.
И в то что должен быть “новый иерусалим” я тоже в это верю. Но не на Украине.
проханов болтун -вот четкая речь.я подписываюсь:
“Американский военный аналитик Скотт Риттер стал очень востребован на Западе.
Причина простая – экспертов по России почти нет.
Тем более военных.
Вчера своё выступление он посвятил Одессе, полагая, что без её взятия СВО не закончится.
Что же он говорит?
- Россия не ведет переговоры авансом. Не во время войны. Переговоры будут в самом конце, и если вы воюете против России, переговоры обычно выглядят, как безоговорочная капитуляция. Но если вы на стороне России, то переговоры для вас означают, как вы сможете обернуть победу в устойчивый мир.
- У России нет особого дела до Румынии или Молдовы, если те примут решение ввести войска в Одессу и в Приднестровье. Россия уничтожит столько румынских или молдавских солдат, сколько потребуется, если они посмеют делать такие ставки. И Румыния и Молдавия знают об этом, знают, что их армии ничтожны.
- Я верю, что Россия будет брать Одессу. Это город, где в мае 2014-го нацисты загнали 150 русских в Дом профсоюзов, подожгли его и убили около 50. Россия не забывает. И она не прощает! Одесса – это символ, а русские уважают символы. Если вы этого не понимаете, вы просто не знаете Россию.
- Другая причина – украинцы использовали побережье Одессы, чтобы атаковать российский флагманский корабль. И они получили помощь от американской разведки с целеуказанием. Вот почему в США запаниковали. Теперь украинцы заявляют, что получили ракеты «Гарпун» и могут поражать корабли на большой дистанции. В таком случае Россия потеряет стратегическую глубину Черного моря, а для нее это неприемлемо. Поэтому эта война не завершится, пока российский флаг не будет развеваться над Одессой.
- Есть еще и Приднестровье. Если Россия не дойдет до него, то получит точку уязвимости, НАТО получит полигон для агрессии. И для России это тоже неприемлемо. Вы не организовываете операцию таких масштабов, чтобы тут же все прекратить. Поэтому Россия обязана соединиться с Приднестровьем, тогда она получит безопасность. И жертвы 2014 года будут отомщены, и Украина не сможет больше угрожать.
- Вы не потопите флагман, чтобы потом остаться безнаказанными. Украина заплатит свою цену, вы уж поверьте! Я знаю русских, они не будут рыдать на публику. Но за закрытыми дверями русские моряки требуют: «Одесса!» И Путин ответит: «Хорошо! Я вас услышал» Это все не завершится без Одессы в составе России.
Янукович без Одессы не будет наводить чистоту.
Попытка украсить пафосной цветистой и витиеватой риторикой то, что запад применяет набор стратегий и методов, направленных на то, чтобы нивелировать преимущество российской армии в ядерных и обычных вооружениях, а у российских стратегов только стратегия Минск 2, на которую запад и Украина не согласны, им пока не выгодно.