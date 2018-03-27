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СК предъявил обвинения задержанным по делу о пожаре в Кемерово (ФОТО, ВИДЕО)

21:07. 27 марта 2018 Просмотров - 72 Один комментарий Опубликовал:
СК предъявил обвинения задержанным по делу о пожаре в Кемерово (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

СК предъявил обвинения пятерым задержанным по делу о пожаре в ТЦ в Кемерово, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Следственный комитет продолжает устанавливать всех причастных к произошедшей трагедии», — сказала она.

Ранее сообщалось, что по делу о возгорании допрашивают пятерых человек: технический директор компании-собственника, арендатор помещения, в котором произошло возгорание, сотрудник и руководитель организации, обслуживающей сигнализацию, а также охранник, отключивший систему оповещения.


Ликвидация последствий пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово

Пожар в четырехэтажном ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Погибли 64 человека, среди них более 40 детей. В больницах остаются 13 пострадавших, большинство из них госпитализированы с отравлением угарным газом.

В регионе работает группа опытных криминалистов из Москвы. Выяснением причин трагедии руководит глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

По его словам, основными версиями произошедшего следует считать короткое замыкание и «применение открытого огня», последний вариант следствие рассматривает как наименее вероятный.

Во вторник в Кемерово прилетел Владимир Путин. Он возложил цветы к стихийному мемориалу у здания ТЦ, посетил пострадавших и провел совещание с властями региона. Глава государства пообещал наказать всех виновных, а также провести тщательное расследование трагедии.


Участники стихийного митинга в память о жертвах пожара в ТЦ «Зимняя вишня» на площади Советов у здания администрации в Кемерово

Ранее стало известно, что правительство выделит семьям погибших и пострадавшим 76 миллионов рублей. Средства возьмут из резервного фонда. Местные власти также анонсировали выплату компенсаций.

«Предусматривается, что членам семей погибших будет выплачиваться единовременное пособие в размере 1 миллиона рублей. Гражданам, получившим в результате пожара вред здоровью, единовременное пособие будет выплачиваться в размере от 200 тысяч до 400 тысяч рублей», — говорится на сайте кабмина.

По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за сто лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999-й, 57 жертв), доме престарелых в станице Камышеватская Краснодарского края (2007-й, 63 жертвы) и клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009-й, 153 жертвы).

Среда, 28 марта, объявлена общероссийским днем траура.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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