Религиозные философы видят в России явление божественное. Русская история пасхальна, она повторяет земной путь Христа от фаворской славы к смерти на кресте, из гроба — к божественному воскрешению, к фаворскому бессмертию.

Космисты видят в России явление космическое, вселенское. Вселенная — это гигантский пульсар, который плодоносит галактиками, сверхновыми звёздами, пылающими мирами, расширяясь во все стороны со скоростью света. А потом сжимается в страшный сгусток, в абсолютную тьму, чтобы вновь взорваться и превратиться во Вселенную с мириадами галактик.

Историки отмечают таинственную закономерность русского времени. Россия проходит путь от величия к великим потрясениям и от великих потрясений к величию. Сегодня Россия восходит из гроба к фаворскому свету. Преодолев тепловую смерть, русская вселенная вновь расширяется, плодоносит созвездиями и галактиками. Русская история вновь возносит Россию от великих потрясений к величию.

Русский, ты идёшь за Христом с его "белым венчиком из роз". Русский, ты живёшь в галактике, которая ежесекундно множится всё новыми звёздами и соцветиями. Русский, ты поднял восстание и сбрасываешь с себя страшное иго, ведёшь Россию от великих потрясений к величию.

Запад взял Россию в полон, сковал её по рукам и ногам. Выколол ей глаза, вырвал язык, поставил над ней жестоких и страшных надсмотрщиков. Вырезал из неё живые и дышащие органы, пересаживал их в своё смрадное одряхлевшее тело.

Девяностые годы — это колониальный период русской истории. Русская власть девяностых годов — это колониальная власть. Она уничтожила Государство Российское, превратила русский народ в одурманенное бессмысленное скопище. Но она не смогла покорить русскую историю. Русская история неодолима. Она божественна, она космична, в ней — возрождение. Русская история выбрала Путина, чтобы тот вершил её волю. Она поручила Путину исторический процесс. И четверть века, что Путин у власти, — это воспроизведение русского исторического процесса с его божественным, космическим, авангардным содержанием.

Запад подавляет русское восстание, вцепился в Россию своей железной собачьей пастью. Западу страшен пример русского восстания. Множество народов, загнанных Западом в гетто, поднимают голову, смотрят на Россию — готовят восстание.

Россия ведёт на Украине войну, и эта война разрастается. Забыты наивные представления о том, что война быстротечна и почти не стоит затрат. Сегодня война перенесена на территорию России. Идут бои в окрестностях Белгорода. Горит Брянск. Украинский трезубец впивается в Курск, Ростов, Ярославль, Елабугу. Запад готов направить на Украину свой военный контингент, передать Зеленскому зенитный комплекс "Пэтриот", дальнобойные ракеты "Шторм Шэдоу", истребители Ф-16. Они поставят Украине "Абрамсы", противокорабельные ракеты, станут из космоса наводить украинские беспилотники на Москву и Петербург.

Украинские террористы взорвали Дашу Дугину, убили журналиста Татарского, жестоко ранили замечательного писателя-воина Прилепина, устроили жуткий теракт в "Крокус Сити". Террористическая война Украины с Россией будет расширена. Её будет вести украинское подполье, будет вести завербованная украинцами русская молодёжь, насмотревшаяся разрушительный фильм "Слово пацана". Будут вести выходцы из Средней Азии, прошедшие зомбирование на базах Турции и Афганистана. В русском саду вырос кровавый крокус. Запад — это садовник террора. Российские спецслужбы ищут, где таятся клубеньки и луковки будущих взрывов.

Но эта война — часть русского возрождения, путь русского развития. Русские философы, метафизики создают русское мировоззрение XXI века, созвучное откровениям, посещавшим русские умы во все века родной истории. Русские промышленники, учёные, инженеры восстанавливают мощную индустрию России, порушенную в девяностые годы.

Русская мысль стремится выстроить отношения в обществе на основе справедливости, сделать справедливость универсальным принципом, которым определяется истинность и эффективность всех форм общественной и государственной жизни.

В Послании Федеральному Собранию президент Путин нарисовал чертёж новой России, космического корабля, который уже стоит у пирса, и на него наваривают корпус, помещают двигатель, вживляют множество приборов русской исторической навигации. Построение этого космического корабля требует гигантских ресурсов. Не только денег, газа, урана, пшеницы, не только научных открытий и блистательных инженерных решений. Оно требует великого народного стоицизма. Требует русского долготерпения. Требует веры в русскую историю, которая никогда не подводила Россию в период её воскрешения.

Запад ненавидит Россию, он хочет вычерпать её из истории, чтобы вместо России открылась страшная бездна. Господа, не тщитесь. Русская бездна давно открыта. О ней, о России, великий Ломоносов сказал:

Открылась бездна звезд полна.

Звездам числа нет, бездне дна.

Александр Проханов

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Россия проходит путь от величия к великим потрясениям, а затем вновь к величию.

2. Русская история имеет божественное и космическое значение.

3. Запад пытается подавить русское восстание, но Россия ведет войну на Украине как часть своего возрождения.

4. Русская мысль стремится построить общество на основе справедливости.

5. Построение "космического корабля" новой России требует от народа стоицизма, долготерпения и веры в русскую историю.

6. Запад ненавидит Россию и хочет вычеркнуть ее из истории, но это невозможно, так как "бездна звезд полна" и "звездам числа нет, бездне дна".

Вывод: Статья представляет Россию как страну с божественным и космическим предназначением, которая проходит через циклы величия и потрясений, но неизменно возрождается. Автор подчеркивает, что Россия ведет войну на Украине как часть своего исторического развития, и что противостояние с Западом является неизбежным. Статья выражает уверенность в способности России преодолеть любые трудности и укрепить свое величие.