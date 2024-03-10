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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 10 марта 2024 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 21-й, 60-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка, Серебрянка Донецкой Народной Республики и Невское Луганской Народной Республики.

Отражены три контратаки подразделений 32-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

Потери противника составили более 110 военнослужащих, два танка и три автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Также уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск, ведя активные боевые действия, заняли более выгодные рубежи по переднему краю и нанесли поражение формированиям 54-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 4-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Спорное, Курдюмовка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики.

ВСУ потеряли до 280-ти военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и пять автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица Д-30, а также уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.

▫️ На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр», действуя активно и слаженно, заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено огневое поражение живой силе и технике 24-й, 110-й механизированных, 71-й егерской бригад, а также 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Майорск, Новокалиново, Бердычи и Розовка Донецкой Народной Республики.

Также отражены две контратаки штурмовых групп 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Орловка и Тоненькое Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 310-ти военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и восемь автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30.


▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Угледар и Старомайорское Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили свыше 150-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две гаубицы Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Также уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

▫️ На Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» слаженными действиями нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 126-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Работино, Степовое Запорожской области и Ивановка Херсонской области.

Противник потерял до 45-ти военнослужащих и три автомобиля.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток уничтожены: пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Желанное Донецкой Народной Республики, два склада топлива, два склада боеприпасов, пункт управления беспилотными летательными аппаратами 71-й егерской бригады ВСУ в районе населенного пункта Новокалиново Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника противника в 136-ти районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.

Кроме того, уничтожено 130 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе в районах населенных пунктов Приволье, Кременная Луганской Народной Республики, Александровка, Ясиноватая, Верхнеторецкое, Степное, Марьяновка Донецкой Народной Республики, Новое, Трудовое, Новопрокоповка и Любимовка Запорожской области.

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 577 самолетов, 267 вертолетов, 14985 беспилотных летательных аппаратов, 484 зенитных ракетных комплекса, 15420 танков и других боевых бронированных машин, 1235 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8350 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19572 единицы специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/36478
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 12098 9334
    chu два часа назад

      Папа римский предложил киевской хунте сдаться России.
      А России пока не в курсе.

      • 31584 26846
        маринаchu час назад

          папа предлагает сдаться России ,опосредованно.Я бы написала,кто есть папа,да брахман уже опять масло разлил на моём пути..

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