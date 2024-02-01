

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск активными действиями при поддержке авиации отразили семь атак штурмовых групп 30 и 44 механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 125 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

▫️ На Краснолиманском направлении слаженные действия подразделений группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение подразделениям ВСУ и нацгвардии Украины в районе Серебрянского лесничества.

Отражены три атаки штурмовых групп 60 и 63 механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Потери противника составили более 290 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США.

На Донецком направлении в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 28, 42, 54, 93 механизированных, 81 аэромобильной, 5 штурмовой, 95 десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики.

Отражены четыре атаки штурмовых групп 22 механизированной, 46 аэромобильной, 79 десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка и Красное Донецкой Народной Республики.

Противник потерял свыше 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы в течение суток поражены: боевая машина РСЗО «Град», самоходная артиллерийская установка AS-90 производства Великобритании, три артиллерийские системы М777 производства США, две гаубицы «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Акация», орудие «Гиацинт-Б», пять самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», станция радиоэлектронной борьбы «Буковель», а также склад боеприпасов.

▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» при поддержке авиации и артиллерии отразили две атаки и нанесли поражение формированиям 127, 128 бригад теробороны в районах населенных пунктов Старомайорское, Урожайное Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области.

Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, танк, два бронетранспортера и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина РСЗО «Град», две гаубицы FH-70 производства Великобритании, артиллерийская система М777 производства США, а также орудие Д-30.

▫️ На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск во взаимодействии с авиацией отражена атака и нанесено поражение живой силе и технике 128 горно-штурмовой, 33, 65 механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Луговское, Работино, Жеребянки и Малая Токмачка Запорожской области.

ВСУ потеряли до 50 военнослужащих и три пикапа. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина РСЗО «Град», две гаубицы Д-20 и две гаубицы Д-30.

▫️ На Херсонском направлении в результате грамотных действий подразделений группировки войск «Днепр» и комплексного огневого поражения потери противника составили до 50 военнослужащих, три танка, два бронетранспортера, два автомобиля, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.



Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса NASAMS норвежского производства, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей 35Д6М, два склада горючего ВСУ, а также живая сила и военная техника в 137 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито 20 авиационных управляемых ракет и 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 68 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ольшана, Берестовое Харьковской области, Житловка, Кривошеевка Луганской Народной Республики, Ясиноватая, Макеевка Донецкой Народной Республики, Пологи, Гуляйполе, Токмак Запорожской области, Раденск и Новая Каховка Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 568 самолетов, 265 вертолетов, 11580 беспилотных летательных аппаратов, 457 зенитных ракетных комплексов, 14877 танков и других боевых бронированных машин, 1214 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7931 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 18124 единицы специальной военной автомобильной техники.