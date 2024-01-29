Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
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Хорошая страна. Только вот даже на превьюшке к видео видно, что туфли у участниц парада привязаны к ноге веревками. А все почему? А потому что за потерю туфли, нарушения шага, строя и всей церемонии в общем можно лишиться не только свободы, но и жизни. Короче, даже на парад нет обуви нужного размера. А так все хорошо, да.
По плану Шваба: В России предложили забирать квартиры малоимущих россиян из частной собственности в муниципальную, — глава Комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков.
«Приватизация жилья была одной из самых больших ошибок 90-х, потому что она породила огромный класс нищих собственников», — заявил он.
По словам чиновника, при текущем уровне развития экономики 60% россиян должны жить в арендованных квартирах, а не в собственных. Он предложил повысить плату за обслуживание квартиры до 30–35 тысяч рублей в месяц и забирать жильё у тех, кто не сможет его оплачивать.
Глава комитета предложил на добровольной основе забирать у малоимущих россиян квартиры из частной собственности в муниципальную. По его мнению, это благотворно повлияло бы на развитие экономики страны, поскольку после приватизации осталось большое число малообеспеченных собственников жилья, не имеющих средств на обслуживание и ремонт дома.
«Можно (на добровольной основе, за счет экономических стимулов) деприватизировать часть квартир, создать сегмент арендного субсидированного жилья — в первую очередь, для малоимущих. Да, владеть им будет муниципалитет, но он будет нести и всю ответственность за его содержание», — предлагает Широков.
«Средний по России платеж за содержание общедолевого имущества — 25 рублей за квадратный метр в месяц. Это копейки! А к чему приводит недофинансирование? Правильно, к деградации этого имущества. Платежи должны быть минимум в 4 раза выше, на уровне 100 рублей за «квадрат», — передает aif.ru слова Широкова.”
П.С. скажи Женечка ,что это фейк ?7ато в РБ -это за ноу хау и благоденствие для народа практиковать начали ..”
-”Evergrande (китайский девелопер) признан банкротом. Его долги – $300 млрд. Evergrande “дали время”, чтобы предложить план по реструктуризации долга, но он “оказался” плохим. Владелец – китайский миллиардер Хуэй Ка Ян в тюрьме.
…
А теперь самое главное: цены на жилье в Китае продолжают падать. То есть, китайские власти сдули пузырь без последствий для себя. А что уж там у инвесторов из США – это их проблемы. Акции Evergrande рухнули на 80%.”
п.с. Первая группа россиян отправится на отдых в Северную Корею
Вчера
Туристы посетят горнолыжный курорт КНДР Масикрен. Пятидневная поездка стоит 750 долларов, помимо собственно курорта в программу входит и посещение достопримечательностей столицы страны Пхеньяна.
Но ракеты то там есть?? А это их площадка экспериментальная,выживания без ресурсов -ИХ обьект ,кто СУБЬЕКТ ?спроси у РУСЫ..
и да ,таки разве мир потянет новую витрину ж/саксов -китайцев ??