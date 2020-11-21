Интересный разбор истоков и текущего состояния северо-корейской ядерной программы, которые позволили КНДР де-факто войти в клуб полноценных ядерных держав.Аннотация:PS. А вот насчет Байдена еще далеко не факт. Трамп сегодня снова заявил, что выиграл выборы, набрав 74 млн. голосов. Никуда уходить из Белого Дома он пока не собирается. Так что как знать, может быть переписка агента Дональда с "ракетным человеком" будет продолжена.Относительно самих попыток Трампа добиться от КНДР уступок по ядерному оружию, то де-факто его политика в отношении КНДР провалилась, не без участия Болтона и ЦРУ, которые перед переговорами всячески саботировали линию Трампа. Сам же Трамп оказался не готов пойти на серьезные уступки связанные с выводом с территории Южной Кореи комплексов THAAD и сокращением американского контингента в Южной Корее. Ну а раз США на серьезные уступки идти отказались, то и КНДР не предприняла ничего, чтобы заморозить свою ракетно-ядерную программу, новинки которой она периодически показывает на своих военных парадах. Де-факто, Ким Чен Ын добился того, что все привыкли к тому, что КНДР это ядерная держава и останется таковой еще очень долго. Соответственно, при младшем Киме не только решили задачу создания полноценного ядерного оружия и средств его доставки (в том числе и до территории США), но и смогли свести дипломатическое давление на КНДР из-за ядерного оружия к абстрактной говорильне. Все это было проделано в условиях экономики обложенной санкциями, что лишь повышает значимость деятельности Ким Чен Ына по обеспечению обороноспособности КНДР.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6343175.html