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Ударный кулак Сонгун. Спецназ и спецоперации КНДР

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Продолжение цикла о вооруженных силах КНДР. На этот раз про северокорейскую спецуру.

Ударный кулак Сонгун. Спецназ и спецоперации КНДР



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8491983.html
Метки: кндр, северная корея, спецназ, южная корея
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