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Ударный кулак Сонгун: Авиация КНДР

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Об актуальном состоянии ВВС Северной Кореи.
На чем летают северо-корейские пилоты и каковы перспективы развития у авиации КНДР. в условиях санкций.

Ударный кулак Сонгун. Авиация КНДР



Аннотация:

ВВС Северной Кореи образованы 20 августа 1947 года и уже в 1950 году приняли участие в Корейской войне. В противостоянии с силами ООН, а особенно с военно-воздушной мощью США, авиация КНДР прошла путь от непосредственной поддержки наступающих войск до ночных налетов и схваток на реактивных истребителях.

В настоящее время в рамках обсуждений армии Северной Кореи редко затрагивается актуальное состояние военно-воздушных сил. Считается, что после развала мировой социалистической системы авиация КНДР застыла в развитии и является некой декорацией, не имеющей ничего общего с современностью.

Такая позиция, однако, является ошибочной, поскольку КНДР за годы изоляции и санкций приобрела огромный опыт эксплуатации и модернизации боевых самолетов и вертолетов. Например, МиГ-21 и МиГ-23 оснащаются современной авионикой, зачастую собственного производства. Начиная с середины 80-х годов КНДР активно развивает боевые беспилотные комплексы и продвинулась в этом направлении гораздо дальше простого копирования ТУ-143 и других БПЛА советского или китайского производства. Кроме того, Северной Корее удалось собрать из комплектующих и поставить на боевое дежурство не менее 30 истребителей МиГ-29.

Опыт Северной Кореи показывает, что страна, находящаяся во враждебном окружении, связанная беспрецедентными экономическими ограничениями, способна поддерживать в летном состоянии более 1100 самолетов и вертолетов, способных оказать заметное воздействие на противника в случае возникновения военного конфликта на Корейском полуострове.

В новом видео Глеб Таргонский и Владимир Зайцев обсуждают историю, боевое применение, организационную структуру, актуальное состояние и перспективы авиации КНДР.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6467544.html
Метки: авиация, азия, Видео, кндр, северная корея
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