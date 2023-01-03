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Ударный кулак Сонгун. ПВО КНДР

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Обзорный материал об актуальном состоянии систем ПВО Северной Кореи.

Ударный кулак Сонгун. ПВО КНДР



Аннотация:

В новом видео из серии "Ударный кулак Сонгун" Глеб Таргонский и Владимир Зайцев обращаются к истории и актуальному состоянию ПВО КНДР.В данном видео рассматривается ствольная зенитная артиллерия КНДР, ЗСУ, зенитно-ракетные системы и зенитно-ракетные комплексы, состоящие на вооружении Корейской Народной Армии. Кроме того, обсуждаются и изделия производства КНДР, включая ПЗРК, ЗРС, ЗРК.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8074755.html
Метки: азия, Видео, Дальний Восток, ЗРК, ким чен ын, Китай, кндр, кнр, пво, Россия, северная корея, ссср, США, южная корея
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