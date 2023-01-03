Ударный кулак Сонгун. ПВО КНДР
Обзорный материал об актуальном состоянии систем ПВО Северной Кореи.
Ударный кулак Сонгун. ПВО КНДР
Аннотация:
В новом видео из серии "Ударный кулак Сонгун" Глеб Таргонский и Владимир Зайцев обращаются к истории и актуальному состоянию ПВО КНДР.В данном видео рассматривается ствольная зенитная артиллерия КНДР, ЗСУ, зенитно-ракетные системы и зенитно-ракетные комплексы, состоящие на вооружении Корейской Народной Армии. Кроме того, обсуждаются и изделия производства КНДР, включая ПЗРК, ЗРС, ЗРК.
Заморенные какие то ПВОшники, а Ким ничего упитанный.