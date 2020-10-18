Ударный кулак Сонгун. Артиллерия КНДР
14:15. 18 октября 2020 79 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Обзор актуального состояния артиллерийских войск Северной Кореи, который в случае войны, способны нанести серьезный ущерб Сеулу и без ядерного оружия.
Видео будут выходить в рамках нового цикла "Ударный кулак Сонгун", в рамках которого будет рассматриваться текущее состоянии армии КНДР.
Аннотация:
Новая серия видео – «Ударный кулак Сонгун» – посвящена Корейской Народной Армии.
В первом видео Глеб Таргонский и Владимир Зайцев обсуждают артиллерию КНДР.
В случае КНДР артиллерийские системы являются важнейшим фактором сдерживания наряду со стратегическими ядерными силами. Способность северокорейской артиллерии нанести значительный ущерб живой силе, технике и экономике противника подчеркивается в опубликованном в 2020 году докладе, подготовленном одним из наиболее влиятельных аналитических центров – корпорации RAND. В исследовании «North Korean Conventional Artillery. A Means to Retaliate, Coerce, Deter, or Terrorize Populations» эксперты подчеркивают, что в районе 38-й параллели сосредоточено около 6000 артиллерийских систем, в зоне воздействия которых находятся крупные населенные пункты, важнейшие производства и военные объекты.
Военное руководство КНДР и Верховный Главнокомандующий КНА товарищ Ким Чен Ын отлично понимают потенциал артиллерии в современных конфликтах и непрерывно совершенствуют арсенал страны. На вооружение Корейской Народной Армии поступают новые самоходные артиллерийские установки, крупнокалиберные реактивные системы залпового огня (РСЗО) с управляемыми снарядами. Некоторые образцы бросают вызов не только противнику, но и принятой в международном праве классификации вооружений.
Со времен Корейской войны (1950-1953 гг.) Корейская Народная Армия совершенствовала способы боевого применения артиллерии. Северокорейские военные приобрели огромный опыт в маскировке батарей, устройстве подземных укрытий, скрытной транспортировке орудий к полю боя. В сочетании с рельефом местности в районе демилитаризованной зоны (DMZ) и насыщенностью средствами ПВО артиллерия КНДР является опасным противником даже для противника, имеющего превосходство в воздухе.