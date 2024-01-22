

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск активными действиями и огнем артиллерии отразили девять атак штурмовых групп 32-й, 60-й, 66-й, 81-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Макеевка, Новоегоровка Луганской Народной Республики и Синьковка Харьковской области.

Потери ВСУ составили до 180-ти военнослужащих, пять танков, две боевые бронированные машины и два пикапа.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, две гаубицы: «Мста-Б» и Д-30, а также противотанковая пушка МТ-12.



▫️ На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии отразили три атаки штурмовых групп 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Ямполовка и Григоровка Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 180-ти военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Zuzana-2» производства Словакии, две артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубица Д-20.



▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 22-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики.

Также, в районах населенных пунктов Клещеевка и Красное Донецкой Народной Республики ударами артиллерии нанесено огневое поражение живой силе и технике 22-й и 92-й механизированных бригад ВСУ.

Противник потерял до 320-ти военнослужащих убитыми и ранеными, десять танков, в том числе один «Leopard 2А5», две боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, боевую машину зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» и 12 автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, гаубицы: «Мста-Б» и Д-20, боевая машина РСЗО «Град», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и два орудия Д-30.



▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с артиллерией нанесли огневое поражение живой силе 31-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 105-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Старомайорское, Новомихайловка Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области.

Потери противника составили до 120-ти военнослужащих, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки «Акация» и гаубица Д-20.



▫️ На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 117-й, 118-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Каменское и Пятихатки Запорожской области.

ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 105-ти военнослужащих, танк и три пикапа.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Caesar» производства Франции и две гаубицы: Д-20 и Д-30.



▫️ На Херсонском направлении нанесено поражение подразделениям 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новотягинка и Золотая Балка Херсонской области.

В результате потери противника составили до 100 военнослужащих и три автомобиля.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены: артиллерийская система М777 производства США и боевая машина РСЗО «Град».

▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены два полевых склада боеприпасов 23-й механизированной бригады ВСУ, живая сила и военная техника в 103-х районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. В течение суток перехвачено шесть крылатых ракет воздушного базирования «Storm Shadow», а также пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, уничтожены: 76 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Донецк, Новоселовка, Водяное, Верхнеторецкое, Липовое Донецкой Народной Республики, Кременная, Золотаревка Луганской Народной Республики, Очеретоватое Запорожской области, Новая Каховка Херсонской области и Токоревка Харьковской области.



▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 568 самолетов, 265 вертолетов, 11033 беспилотных летательных аппарата, 451 зенитный ракетный комплекс, 14738 танков и других боевых бронированных машин, 1205 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7822 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 17727 единиц специальной военной автомобильной техники.