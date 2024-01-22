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100 лет без Ильича

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100 лет без Ильича

Еще закон не отвердел,
Страна шумит, как непогода.
Хлестнула дерзко за предел
Нас отравившая свобода.

Россия! Сердцу милый край,
Душа сжимается от боли,
Уж сколько лет не слышит поле
Петушье пенье, песий лай.

Уж сколько лет наш тихий быт
Утратил мирные глаголы.
Как оспой, ямами копыт
Изрыты пастбища и долы.
Немолчный топот, громкий стон,

Визжат тачанки и телеги.
Ужель я сплю и вижу сон,
Что с копьями со всех сторон
Нас окружают печенеги?

Не сон, не сон, я вижу въявь,
Ничем не усыпленным взглядом,
Как, лошадей пуская вплавь,
Отряды скачут за отрядом.

Куда они? И где война?
Степная водь не внемлет слову.
Не знаю, светит ли луна?
Иль всадник обронил подкову?

Все спуталось…
Но понял взор:
Страну родную в край из края,
Огнем и саблями сверкая,
Междуусобный рвет раздор.

Россия —
Страшный, чудный звон.
В деревьях березь, в цветь — подснежник.
Откуда закатился он,
Тебя встревоживший мятежник?

Суровый гений! Он меня
Влечет не по своей фигуре.
Он не садился на коня
И не летел навстречу буре.

Сплеча голов он не рубил,
Не обращал в побег пехоту.
Одно в убийстве он любил —
Перепелиную охоту.

Для нас условен стал герой,
Мы любим тех, что в черных масках,
А он с сопливой детворой
Зимой катался на салазках.

И не носил он тех волос,
Что льют успех на женщин томных.
Он с лысиною, как поднос,
Глядел скромней из самых скромных.

Застенчивый, простой и милый,
Он вроде сфинкса предо мной.
Я не пойму, какою силой
Сумел потрясть он шар земной?

Но он потряс…
Шуми и вей!
Крути свирепей, непогода.
Смывай с несчастного народа

Позор острогов и церквей.
Была пора жестоких лет,
Нас пестовали злые лапы.
На поприще крестьянских бед

Цвели имперские сатрапы.
Монархия! Зловещий смрад!
Веками шли пиры за пиром.
И продал власть аристократ
Промышленникам и банкирам.

Народ стонал, и в эту жуть
Страна ждала кого-нибудь…
И он пришел.
Он мощным словом
Повел нас всех к истокам новым.

Он нам сказал: «Чтоб кончить муки,
Берите всё в рабочьи руки.
Для вас спасенья больше нет —
Как ваша власть и ваш Совет»…

И мы пошли под визг метели,
Куда глаза его глядели:
Пошли туда, где видел он
Освобожденье всех племен…

И вот он умер…
Плач досаден.
Не славят музы голос бед.
Из медно лающих громадин
Салют последний даден, даден.
Того, кто спас нас, больше нет.

Его уж нет, а те, кто вживе,
А те, кого оставил он,
Страну в бушующем разливе
Должны заковывать в бетон.

Для них не скажешь:
Ленин умер.
Их смерть к тоске не привела.
Еще суровей и угрюмей
Они творят его дела…

1924 г.

(с) Сергей Есенин

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8908830.html
Метки: 1924, большевики, есенин, коммунисты, Ленин, стихи
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 1482 1186
    Valeriy Bondarik сегодня в 11:46

      …&- pRRivet -&…

      _Как ПЕЛИ,помните…
      “Ленин такОЙ молодОЙ _ И юный Октябрь ВПЕРЕДИ”…
      :-( НЕ вдаваясь В-СМЫСЛ слов…было-было-было)

      _а НЫНЕ столько ВСЕГО о том Ленине,что просто УШАС…
      …одни Его Чтут,а другие – просто слов,есный “КАПУТ”…
      с его СМЕРТИ – 100 лет пролетело,но так и НЕ погреблено его ТЕЛО,,,

      _а ЕГО ТОГДАшнее Полит-ОКРУЖЕНИЕ…
      ЧУЖИМИ-ли “ОНИ” были,ДЛЯ Русского Населения…
      :-( ВИНОВАТЫ “они”,что МИЛЛИОНЫ пали,в чём НЕТ сомнения…

      _НЕ-зря-же ВСЕХ его сторонников – ПОТОМ УТИЛИЗИРОВАЛИ,,,
      но И “утилизаторов” – ТОВАРИЩИ НЕ помиловали…
      :-) но ЗА 20-ть лет,на “фундаменте” Разного – СССР Создали!!!

      _Только-вот НЫНЕшние,Т.Н.”коммунисты”(генкины)- КЕМ СТАЛИ…:-(
      10-ки лет ОНИ Россию – ЛОЖЬю и ХОЛУЙством “окормляли”!
      :-(ВЕрными “ШАВКАми” они – У/ДЛЯ “едроССни” СТАЛИ!
      :-( и ИМ верить Обоснованно – в России ПЕРЕСТАЛИ!!!
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
      …”и-вновь продолжается БОЙ”…
      …”и-сердцу ТРЕВОЖНО в груди”…
      …ТЕНЬ-ленина ВНОВЬ над странОЙ…
      …и ТАКЖЕ страна НА-РАСПУТЬИ,и что-то – ТАМ впереди…..
      &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

      -> но если По-Чесноку ТО – НИКАКИЕ ленины И “иже-с-ними” -
      России больше НИ-к-чему! (КТО НЫНЕ “герасим-и-КТО–му-му”…)
      :-( а также НЕ нужны НИ-цари и НИ “окормители”=поРАБотители!
      :-) Русские Нужны ВО-Власти – Руси СПАСИТЕЛИ!!!
      _ _ _ _ _
      Ничего ни к кому личного. БЛАГОдарю.
      =====
      С уважением – Валерий Бондарик.
      г.Эдмонтон.Канада. 22_1_24.

    • 11967 9227
      chu четыре часа назад

        История современной России это взорванный по пьянке атомный реактор, приближаться к которому не рекомендуется.

      • 18617 17039
        Руса час назад

          И через 100 лет после смерти Ленин продолжает жить:
          https://yandex.ru/turbo/ruskline.ru/s/news_rl/2024/01/22/lenin_zhil_lenin_zhiv_lenin_budet_zhit

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