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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (за период с 11 по 17 ноября 2023 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции.

В период с 11 по 17 ноября т.г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 24 групповых удара высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены передовые пункты управления и места размещения командного состава оперативно-тактической группы «Лиман», оперативно-стратегической группировки войск «Хортица», а также пункты временной дислокации боевиков нацформирований «Азов» и «Правый сектор».

Кроме того, успешно поражались артиллерийские арсеналы, склады вооружения, военной техники и горюче-смазочных материалов, аэродромная инфраструктура, а также центр подготовки снайперов и инженерного состава ВСУ.

▫️ На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск за прошедшую неделю отразили 26 атак противника и продолжали улучшать положение по переднему краю.

Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 30-й, 54-й, 57-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка и Загоруйковка Харьковской области. Общие потери противника составили свыше 575-ти военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, 10 боевых бронированных машин, 11 автомобилей, а также 13 орудий полевой артиллерии.

▫️ На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили 23 атаки штурмовых групп: 24-й и 47-й механизированных бригад, 12-й бригады специального назначения ВСУ и 15-го полка нацгвардии. Потери противника за неделю на данном направлении составили более 1100 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 14 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.

▫️ На Донецком направлении «Южной» группировкой войск в течение указанного периода отражены 33 атаки противника и нанесено огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Марьинка, Курдюмовка, Раздоловка, Андреевка и Клещеевка Донецкой Народной Республики. Общие потери противника на данном направлении составили более 1810-ти военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, 15 боевых бронированных машин, 24 автомобиля и 22 орудия полевой артиллерии.

▫️ На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» заняты более выгодные рубежи и позиции, а также отражены две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новомихайловка и Никольское Донецкой Народной Республики.

Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение подразделениям 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 102-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктовУгледар, Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 745-ти военнослужащих, 12 боевых бронированных машин, 15 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии, а также боевая машина РСЗО «Град».

▫️ На Запорожском направлении подразделения российских войск отразили три атаки противника в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

Также нанесено огневое поражение живой силе и технике 33-й, 117-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Успеновка и Малая Токмачка Запорожской области. Общие потери противника за неделю составили более 425-ти военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин, 14 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии.

▫️ На Херсонском направлении противник на правом берегу Днепра и в ходе попыток высадки на острова потерял более 460-ти военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, и 17 автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены 16 орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО «Град».


Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за прошедшую неделю уничтожены: радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300, а также три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, в том числе: одна поставленная Украине Федеративной Республикой Германии – «Cobra» и две производства США AN/TPQ-50.

В ходе воздушных и противовоздушных боев сбиты три самолета Миг-29 воздушных сил Украины. Кроме того, средствами ПВО уничтожены 22 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, две управляемые авиационные бомбы JDAM и 198 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 536 самолетов, 254 вертолета, 8989 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13446 танков и других боевых бронированных машин, 1185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7123 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 15342 единицы специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/32569
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