

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 30-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Загоруйковка Харьковской области.

Потери противника составили до 110-ти военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, а также артиллерийская система М777 производства США.



▫️ На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 12-й бригады специального назначения «Азов» в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

Кроме того, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районе населенного пункта Торское Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества.

Потери ВСУ составили до 175-ти военнослужащих убитыми и ранеными, два пикапа, а также две артиллерийские системы М777 производства США.



▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 14 атак, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Артемово, Георгиевка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики.

Всего на данном направлении за сутки противник потерял до 240 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, две самоходных артиллерийских установки «Krab» польского производства, три артиллерийские системы М777 производства США, а также противотанковая пушка МТ-12 «Рапира».



▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Константиновка и Угледар Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 70-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа.

Также, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства и гаубица FH70 производства Великобритании.



▫️ На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 33-й, 116-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Успеновка и Малая Токмачка Запорожской области.

Потери противника на данном направлении составили до 100 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, а также орудие «Гиацинт-Б».



▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника в течение суток уничтожено до 70-ти военнослужащих, два автомобиля.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» и артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица «Мста-Б».



▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражен пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Димитрово Запорожской области, а также живая сила и военная техника противника в 132-х районах.



▫️ Истребительной авиацией ВКС России в районе города Красноармейск Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.



▫️ Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда HIMARS, а также управляемая авиационная бомба JDAM производства США.

Кроме того, уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная Луганской Народной Республики, Новоандреевка, Липовое Донецкой Народной Республики, Мирное, Романовское и Павловка Запорожской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 536 самолетов, 254 вертолета, 8960 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13426 танков и других боевых бронированных машин, 1184 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7121 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 15312 единиц специальной военной автомобильной техники.