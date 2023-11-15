Рассекреченные документы с запуска “Бурана”
К 35-й годовщине полета "Бурана" рассекретили некоторые документы связанные с тем историческим запуском.
К сожалению, в связи с уничтожением СССР, данная программа дальнейшего развития не получила. Но тем не менее она осталась важной вехой в развитии отечественной космической программы.
С посадкой Бурана была интересная история. Буран садился в автоматическом режиме, без участия человека. Поперек ВПП дул сильный порывистый ветер и автоматика после неоднократных поправок курса решила, что нужно заходить на новый круг. После того, как аппарат стал уходить вверх и в сторону, у высокой военной комиссии случился когнитивный диссонанс, а после ответов на поставленные вопросы один из генералов сказал, что “эдак он завтра решит в Москву лететь”. Буран же сделал круг и штатно приземлился. Не знаю, байка ли, нет ли, но то, что Буран садился в автоматическом режиме и сел это факт.