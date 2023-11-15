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Рассекреченные документы с запуска “Бурана”

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К 35-й годовщине полета "Бурана" рассекретили некоторые документы связанные с тем историческим запуском.







К сожалению, в связи с уничтожением СССР, данная программа дальнейшего развития не получила. Но тем не менее она осталась важной вехой в развитии отечественной космической программы.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8767026.html
Метки: Буран, документы, история, космос, ссср
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 12466 11188
    Валерий только что

      С посадкой Бурана была интересная история. Буран садился в автоматическом режиме, без участия человека. Поперек ВПП дул сильный порывистый ветер и автоматика после неоднократных поправок курса решила, что нужно заходить на новый круг. После того, как аппарат стал уходить вверх и в сторону, у высокой военной комиссии случился когнитивный диссонанс, а после ответов на поставленные вопросы один из генералов сказал, что “эдак он завтра решит в Москву лететь”. Буран же сделал круг и штатно приземлился. Не знаю, байка ли, нет ли, но то, что Буран садился в автоматическом режиме и сел это факт.

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