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Новости Украины и Новороссии 23 января 2020

10:02. 23 января 2020 137 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Привет от Гаранта 95 квартала

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Украины больше нет, сливайте воду — у Бабченко подскочило давление от осознания реальности (ФОТО)

Украины больше нет, сливайте воду — у Бабченко подскочило давление от осознания реальности (ФОТО) | Русская весна

Пропагандист из команды Порошенко Аркадий Бабченко, сбежавший на Украину, а потом из Украины в Европу для получения политического убежища (намеки про Израиль он использует для отвода глаз), очень резко высказался о выступлении Зеленского перед пустым залом на экономическом форуме в Давосе.

«У меня тут какое-то время паслась толпа е****в с воплями — хватит нагнетать! Ну, подумаешь, Джон Оливер назвал президента Моникой Зелински. Кто он такой, этот Оливер? Сраный телекомик! И что тут такого!

Ну, да. Подумаешь, поржали там, ну, подумаешь, поржали здесь, ну, подумаешь, испанский стыд стабильно раз в неделю…

Попытки объяснить д******м, как устроен современный мир и какое значение на гибридной планете имеют мемы, разошедшиеся по СМИ и интернету, ни к чему не приводили. Зеленая ссанина заполнила мозг полностью, и места для доводов уже не оставалось.

Нате. Жрите, д*****ы.

Это — прямой результат ваших „p****y“ (пофиг латинским шрифтом — прим. ред) и „хоть поржем“.

Это — место вашего Президента в мировой политике.

Это — место вашей страны в мировой политике.

Это — инвестиции в вашу страну.

Это — ваша поддержка в войне.

Это — поддержка во всем.

Вы сделали это разом.

Вас больше нет на мировой арене, вы это понимаете, дебилы?

Страна, само существование которой решается в данный момент, которая всего год назад была гвоздем Европы, её главной темой, потому что все понимали, что самая главная точка напряжения и бифуркации сейчас здесь, и от того, как все разрешится, будет зависеть будущая конфигурация мира, сегодня оказалась н****й никому не нужна на главном экономическом форуме.

Мои поздравления.

Вы помните, дебилы, что вас именно об этом и предупреждали?

Вы помните, что я на коленях ползал, в уши орал — очнитесь, что вы делаете? А теперь можете сливать воду.

И главное, я опять не могу понять — почему, б****, это мне стыдно так, что от рожи хоть прикуривай…

Почему это у меня опять сейчас скачет давление и я хожу по комнате из угла в угол, матерясь, как последний сапожник.

Б***, какой же п*****. Какой же п****, б***».

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А в Давосе расскажите об инвестициях…

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Депутат Госдумы пояснил свои слова об особом статусе ДНР и ЛНР

Депутат Госдумы пояснил свои слова об особом статусе ДНР и ЛНР | Русская весна

Депутат Госдумы Андрей Козенко пояснил свои слова об особом статусе ДНР и ЛНР, сообщили «Русской Весне» в пресс-службе депутата.

«После моего выступления 18 января в Симферополе на торжественном мероприятии по случаю 366-й годовщины Переяславской Рады была организована дискуссия, прежде всего в украинских СМИ, связанная с несогласием руководства Украины с моей позицией по особому статусу ДНР и ЛНР и моим убеждением, что сегодня эти республики по своему жизненному укладу, по экономике и культуре являются далеко не областями Украины, а стали по сути особыми субъектами Российской Федерации. Свою позицию оставляю неизменной и вот почему.

Сегодня Донецкая и Луганская Народные Республики находятся в особом положении и особом статусе. С одной стороны, они испытывают военную агрессию, идущую с Украины, а с другой — получают всестороннюю поддержку, оказываемую Российской Федерацией.

Более пяти лет назад Украина развязала войну, обложила блокадами жителей Донбасса, перекрыв им доступ к жизненно важным ресурсам и таким образом пытаясь задавить их волю. Однако русский дух, необычайно сильный в жителях ДНР и ЛНР, подобной травлей не сломить. Жители Донбасса встали на защиту родной земли. Свою позицию они высказали на референдуме в 2014 году и с тех пор ни разу не отклонились от принятого на интеграцию с Россией курса.

На сегодняшний день благодаря всестороннему вниманию со стороны России республики Донбасса активными темпами развиваются. В качестве расчётной валюты здесь принят российский рубль, по решению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина жители ДНР и ЛНР получили право приобретения российского гражданства в упрощённом порядке и активно им пользуются, регионы РФ укрепляют экономические, социальные и политические отношения с муниципалитетами народных республик, оказывая им побратимскую поддержку. Укрепляется связь парламентов субъектов РФ и народных советов братских республик.

Республики в своей законодательной деятельности руководствуются, прежде всего, законодательством России и активно интегрируются в российское правовое пространство. Русский язык является государственным, наряду с тем, что Россией признаются документы, выданные в республиках. Ведётся системная работа по переходу целых отраслей на российские „рельсы“, например, в сфере образования, медицины, промышленности, финансов, правосудия.

Широким „фронтом“ идёт работа со стороны общественных объединений, представителей федеральных и региональных исполнительных и законодательных органов власти, депутатов Государственной Думы, активно работает Интеграционный комитет „Россия — Донбасс“.

Учитывая все эти особенности, я считаю и безусловно уверен, что Донецкая и Луганская народные республики, пока пусть и не юридически, но фактически по сути являются и признаются особыми субъектами России. Ведь это выбор более чем 3,5 миллионов человек, жителей Донбасса — русских, тех, кто считает русский язык родным, а Россию своей Родиной.

И руководству Украины, различного рода националистическим политическим группировкам так или иначе придется с этим считаться и смириться. В то время, когда Украина убивает тех граждан, которых считала своими, Россия не бросает и в обиду никогда не даст. Потому, что это наши соотечественники, русские, люди различных национальностей, волей судьбы оказавшиеся за пределами нашей великой Родины.

И ещё раз хочу повторить по поводу самой Украины, наших соотечественников, проживающих там: только сформировав мощное пророссийское движение на Украине, мы сможем защитить гуманитарные, политические и социально-экономические права.

В этом жителей Украины готова поддержать Русская община Крыма и все россияне, кому небезразлична судьба русских, подвергающихся геноциду со стороны властей современной Украины», — заявил Андрей Козенко.

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«Амбициозные планы»: Зеленский анонсировал перезапуск СБУ 

«Амбициозные планы»: Зеленский анонсировал перезапуск СБУ  | Русская весна

Президент Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) в среду, 22 января, заявил о подготовке к перезапуску Службы безопасности Украины. 

Глава государства отметил, что Украина делает большие изменения в правоохранительной системе.

«У нас была большая, сложная реформа — это перезапуск Генеральной прокуратуры, мы ее проголосовали и тоже перезапустили. Готовимся к перезапуску Службы безопасности Украины», — сказал Зеленский.

По словам президента, у властей «амбициозные планы» в сфере реформ в правоохранительной системе.

«Мы запустили Антикоррупционный суд, он работает, начиная с сентября, приближаемся к запуску Бюро финансовых расследований. У нас амбициозные планы», — добавил Зеленский.

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Почему мне не понравилось выступление Зеленского

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Война на Донбассе может завершиться завтра, — Зеленский

Война на Донбассе может завершиться завтра, — Зеленский | Русская весна

Война на Донбассе может завершиться, как только этого пожелают все стороны конфликта, заявил президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Я уверен: если все стороны захотят прекратить войну, она прекратится завтра. Украина защищает свою землю», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос основателя ВЭФ Клауса Шваба на публичной сессии.

Также украинский президент отметил, что, несмотря на блокирование саммита в нормандском формате в предыдущие годы, встреча все же состоялась.

«Я действительно очень рад, что благодаря нашей команде после трех лет блокировки встречи в нормандском формате наконец в декабре состоялась эта встреча», — сказал Зеленский, выразив благодарность партнерам — Франции и Германии.

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Метки: важное, компиляция

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