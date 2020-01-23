Новости Украины и Новороссии 23 января 2020

Пропагандист из команды Порошенко Аркадий Бабченко, сбежавший на Украину, а потом из Украины в Европу для получения политического убежища (намеки про Израиль он использует для отвода глаз), очень резко высказался о выступлении Зеленского перед пустым залом на экономическом форуме в Давосе.

«У меня тут какое-то время паслась толпа е****в с воплями — хватит нагнетать! Ну, подумаешь, Джон Оливер назвал президента Моникой Зелински. Кто он такой, этот Оливер? Сраный телекомик! И что тут такого!

Ну, да. Подумаешь, поржали там, ну, подумаешь, поржали здесь, ну, подумаешь, испанский стыд стабильно раз в неделю…

Попытки объяснить д******м, как устроен современный мир и какое значение на гибридной планете имеют мемы, разошедшиеся по СМИ и интернету, ни к чему не приводили. Зеленая ссанина заполнила мозг полностью, и места для доводов уже не оставалось.

Нате. Жрите, д*****ы.

Это — прямой результат ваших „p****y“ (пофиг латинским шрифтом — прим. ред) и „хоть поржем“.

Это — место вашего Президента в мировой политике.

Это — место вашей страны в мировой политике.

Это — инвестиции в вашу страну.

Это — ваша поддержка в войне.

Это — поддержка во всем.

Вы сделали это разом.

Вас больше нет на мировой арене, вы это понимаете, дебилы?

Страна, само существование которой решается в данный момент, которая всего год назад была гвоздем Европы, её главной темой, потому что все понимали, что самая главная точка напряжения и бифуркации сейчас здесь, и от того, как все разрешится, будет зависеть будущая конфигурация мира, сегодня оказалась н****й никому не нужна на главном экономическом форуме.

Мои поздравления.

Вы помните, дебилы, что вас именно об этом и предупреждали?

Вы помните, что я на коленях ползал, в уши орал — очнитесь, что вы делаете? А теперь можете сливать воду.

И главное, я опять не могу понять — почему, б****, это мне стыдно так, что от рожи хоть прикуривай…

Почему это у меня опять сейчас скачет давление и я хожу по комнате из угла в угол, матерясь, как последний сапожник.

Б***, какой же п*****. Какой же п****, б***».

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