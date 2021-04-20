Калининградское управление ФСБ рассекретило документы о действиях нацистов в период Великой Отечественной войны (ВОВ). Обнародованные документы касаются преступлений немцев в отношении узников концлагерей, располагавшихся на территории Восточной Пруссии, ныне Калининградской области.

Минобороны РФ в 2007 году запустило кампанию по обнародованию архивных материалов времен Великой Отечественной войны. Ранее в этом месяце были опубликованы материалы о преступлениях нацистов в рамках проекта «Забвению не подлежит». Его запуск приурочили к годовщине восстания в концлагере Бухенвальд 11 апреля 1945 года.

На территории Восточной Пруссии находилось почти полсотни лагерей (в том числе для военнопленных), из них 17 – в самом Кенигсберге. Чудовищные зверства, в частности, нацисты совершали в восточно-прусском филиале концлагеря Штутгоф – крупной «фабрики смерти».

Среди жертв преступлений – мирные граждане из числа русских, евреев, французов и румын. Большинство убитых – женщины. Многие были расстреляны при отступлении немцев при приближении Красной армии. Кроме того, военнопленных и гражданских лиц активно использовали в качестве рабов у зажиточных немцев.

Кроме того, над заключенными проводились эксперименты, нацисты использовали человеческий жир для приготовления мыла, применяли газовые камеры, пытки голодом, испытывали на узниках прививки от сыпного тифа и других инфекционных болезней. Как свидетельствуют документы, от тифа в лагерях в течение шести недель накануне прихода советских войск умерли 16 тыс. заключенных.

Оперативники советской военной контрразведки СМЕРШ по 11-й гвардейской армии в апреле 1945 года арестовали двух поляков, неких Вилема Дика и Стефана Пюрковского, которые в 1941 году добровольно приехали в Кенигсберг, где устроились на работу в концентрационном лагере «ДОФ». В этом лагере, по данным СМЕРШа, содержались 60 тысяч мирных граждан, насильственно вывезенных из СССР, Польши, Франции и других стран.

«Находясь на службе в лагере "ДОФ", Пюрковский и Дик проявили себя как активные каратели, зверски обращались с людьми, избивали их за опоздание и невыход на работу. Дик и Пюрковский были вооружены пистолетами и имели резиновые палки, которыми производили массовое избиение лагерников, эти факты подтверждены показаниями двух свидетелей, кроме того, личными показаниями обвиняемых», – говорится в обнародованных материалах.

Также представлено спецсообщение начальника опергруппы Наркомата внутренних дел генерал-майора Ивана Шишлина уполномоченному НКВД по 3-му Белорусскому фронту генерал-лейтенанту Павлу Зеленину. В нем докладывалось об аресте изменницы Родины некоей Марии Рассадиной из деревни Глоты Псковской области. В феврале 1944 года Рассадину вместе с другими земляками гитлеровцы поместили в местный лагерь, она бежала, но была поймана и отправлена в столицу Латвии Ригу. Там Рассадина согласилась стать агентом гестапо и выявлять тех, кто враждебно настроен к гитлеровцам.

После ареста советскими органами безопасности Рассадина рассказала, как в начале октября 1944 года по заданию гестапо подожгла в Кенигсберге лагерный барак, где находились две тысячи советских граждан, угнанных в Германию. «При поджоге все двери барака были замкнуты на замок, окна забиты досками. Рассадина ночью облила барак в нескольких местах керосином и подожгла. В результате пожара большинство людей, находившихся в бараке, погибло», – сообщал 27 апреля 1945 года генерал Шишлин.

Спустя почти месяц Шишлин в другом спецсообщении докладывал заместителю наркома НКВД генерал-полковнику Аркадию Аполлонову, что 15 мая 1945 года были арестованы трое нацистов – Отто Машон, Пауль Нет и Артур Иортциг, которые руководили массовыми расстрелами в Кенигсберге советских и итальянских военнопленных, а также мирных граждан, насильно вывезенных из Советского Союза.

"Под руководством указанных лиц и (при) их непосредственном участии в 19 лагерях города Кенигсберга было расстреляно около 1700 человек", – писал генерал Шишлин. Он также сообщал, что Машон, Нет и Иортциг руководили боевыми дружинами, входившими в подпольную организацию, которая должна была совершать диверсии и теракты в тылу советских войск. Эти трое нацистов перед приходом Красной армии в Кенигсберг попытались прикинуться мирными жителями: Машон устроился декоратором в одном из городских театров, Нет работал портным в своей мастерской, а Иортциг трудился в собственной шорной мастерской.

Также приводится протокол допроса Пауля Нета, где он подробно рассказывает, в каких концлагерях и сколько узников расстреляли гитлеровцы.

В 2020 году проект «Без срока давности» получил национальную премию «Победа» в номинации «Научный проект». РИА Новости в рамках проекта опубликовало целую серию материалов о преступлениях нацистов против мирных граждан, основанных на рассекреченных архивных документах.

По материалам РБК, РИА Новости, газеты «Известия»