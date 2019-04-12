Краткая история начала советской космонавтики в рассекреченных документах

Герман Титов докладывает Никите Хрущеву о проделанном полете





Последние напутствия Генерального конструктора Сергея Королева перед первым полетом



Для начала было решено копировать немецкую ракету ФАУ-2. В Германии советские военные и инженеры должны были полностью восстановить техническую документацию и образцы ракеты, овладеть ее конструкцией и технологией производства. Часть немецких специалистов перевозилась в Советский Союз.



По разнарядке Специального комитета по реактивной технике им выделяли 150 разборных финских домов и 40 рубленых восьмиквартирных домов*.



Как вспоминает ведущий конструктор космического корабля «Восток» Олег Ивановский, всего в Нордхаузене, где советские специалисты изучали ФАУ-2, в одну из ночей оперативники «мобилизовали» больше 150 человек с семьями для выезда в СССР. Их зарплата составляла 4-6 тысяч рублей.

В начале августа 1955 года зампред Совмина Михаил Хруничев, председатель Специального комитета по ракетному и реактивному вооружению Василий Рябиков и Главный конструктор Сергей Королев направляют первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву и председателю Совета министров СССР Николаю Булганину записку о планах США запустить искусственный спутник Земли (см. сборник).



И уже 8 августа 1955 года на заседании Президиума ЦК КПСС было принято решение о создании искусственного спутника в СССР. Больше чем за два года до его запуска был даже подготовлен проект сообщения ТАСС, также опубликованный в книге**.

Постановление Президиума ЦК КПСС «О создании искусственного спутника Земли»*

8 августа 1955 г.

СТРОГО СЕКРЕТНО



Одобрить идею о создании искусственного спутника Земли.



Поручить т.т. Хруничеву и Рябикову приступить к работам по созданию искусственного спутника Земли и в полуторамесячный срок представить ЦК КПСС проект необходимых мероприятий по этому вопросу, а также представить в ЦК КПСС текст сообщения для печати о проводимых работах по созданию искусственного спутника Земли.



Секретарь ЦК

3 августа 1960 года Совет министров СССР принимает совершенно секретное постановление «О подготовке полета человека в космическое пространство». Сначала полет был назначен на декабрь 1960 года, но из-за технических сложностей его перенесли на 10—20 апреля 1961 года.



11 апреля 1961 года Юрий Гагарин на стартовом комплексе встречается с боевым расчетом, готовившим к пуску, а Никита Хрущев на отдыхе в Пицунде надиктовывал: «Завтра, как говорится, если все будет благополучно, то в 9 часов 07 минут будет запущен космический корабль с человеком… Намечалось на тринадцатое, но, видимо, поддались суеверию и говорят, что завтра будут пускать***.

Записи переговоров между Ю. Гагариным и пунктами управления полетами

12 апреля 1961 г.

8.14 (53 минуты до старта, час после посадки Гагарина в космический корабль), «Заря-1» (позывные стартовой площадки), космонавт Попович: Юра, не скучаешь там?

«Кедр» (позывные Юрия Гагарина): Если есть музычка, можно немножко пустить.



8.15, «Заря-1» (Главный конструктор Сергей Королев): Выполните просьбу «Кедра». Дайте ему музычку, дайте ему музычку.

«Заря-1» (Королев): Станция «Заря» (наземная УКВ-станция), я «Заря-1». Выполните просьбу «Кедра». Дайте ему музычку, дайте ему музычку.

«Заря-1» (Попович): Ну как? Музыка есть?

«Кедр»: Пока музыки нет, но, надеюсь, сейчас будет.



<…> 8.19, «Заря-1» (Королев): Понятно, это же музыканты: пока туда, пока сюда, не так-то быстро дело делается, как сказка сказывается, Юрий Алексеевич.

«Кедр»: Дали про любовь.

«Заря-1» (Королев): Дали музычку про любовь? Это толково, Юрий Алексеевич, я считаю.

«Заря-1» (Попович): Ну, добро, значит, тебе будет не так скучно.



8.20, «Заря-1» (Попович): Юра, ребята все довольны очень тем, что у тебя все хорошо и все нормально. Понял?

«Кедр»: Понял. Сердечный привет им. Слушаю Утесова. От души — «Ландыши».



Первый снимок Юрия Гагарина после посадки



Доклад Ю.А. Гагарина на заседании Государственной комиссии после космического полета

13 апреля 1961 г.

СОВ. СЕКРЕТНО



Экз. №1



…Я почувствовал, как заработало ТДУ (тормозная двигательная установка). <…> Перегрузка наросла немного, и потом резко опять появилась невесомость. <…>



Как только выключилась ТДУ, произошел резкий толчок и корабль начал вращаться вокруг своих осей с очень большой скоростью. Земля у меня проходила во «взоре» сверху справа вниз и влево. Скорость вращения была градусов около 30 в секунду, не меньше. Получился «кардибалет»: голова—ноги, голова—ноги с очень большой скоростью вращения. Все кружилось. То вижу Африку (над Африкой произошло это), то горизонт, то небо.



Только успевал закрываться от Солнца, чтобы свет не падал в глаза. Я поставил ноги к иллюминатору, но не забывал шторки. Мне было интересно самому, что происходит. Я ждал разделения. Разделения нет. Я знал, что по расчету это должно было произойти через 10—12 секунд после выключения ТДУ… По моим ощущениям, больше прошло времени, но разделения нет. На приборе «Спуск» не гаснет, «Приготовиться к катапультированию» — не загорается. <…>



«Кардибалет» продолжается. Я решил, что тут не все в порядке. Засек по часам время. Прошло минуты две, а разделения нет. Доложил по КВ-каналу, что ТДУ сработала нормально. Прикинул, что все-таки сяду нормально, так как тысяч 6 есть до Советского Союза, да Советский Союз тысяч 8 км, значит, до Дальнего Востока где-нибудь сяду. Шум не стал поднимать…



Я рассудил, что обстановка не аварийная. Ключом я передал «ВН» — все нормально. Через «взор» заметил северный берег Африки, Средиземное море. Все было четко видно. Корабль продолжал вращаться. Разделение произошло в 10 часов 35 минут, а не в 10 часов 25 минут, как я ожидал, т.е. приблизительно через 10 минут после конца работы тормозной установки.

<…>



Опускаясь, заметил, как справа от меня по сносу виден полевой стан. На нем много народу — машины. Рядом дорога проходит. Шоссе идет на Энгельс (Гагарин приземлился возле деревни Смеловка Саратовской области). Дальше вижу — идет речушка-овраг. Слева за оврагом домик.



Вижу, какая-то женщина теленка пасет, думаю, сейчас я, наверное, угожу в тот самый овраг, но ничего не сделаешь. Чувствую, все смотрят на мои оранжевые красивые купола (парашютов). Дальше смотрю, как раз я приземляюсь на пашню. <…> Ногами «тук». Приземление было очень мягкое. Пашня оказалась хорошо вспахана, очень мягкая, она еще не высохла. Я даже не почувствовал приземления. Сам не понял, как уже стою на ногах.



<…> Вышел на пригорок, смотрю — женщина с девочкой идет ко мне. Примерно метров 800 она была от меня. Я пошел навстречу, собираясь спросить, где телефон. Я к ней иду, смотрю, женщина шаги замедляет, девочка от нее отделяется и направляется назад. Я тут начал махать руками и кричать: «Свой, свой, советский, не бойтесь, не пугайтесь, идите сюда». В скафандре идти неудобно, но все-таки я иду.



Смотрю, она так это неуверенно, тихонько ступает, ко мне подходит. Я подошел, сказал, что я советский человек, прилетел из космоса.



Стенограмма выступления Н.С. Хрущева на приеме в Кремле

14 апреля 1961 г.

Товарищи, господа. Мы все взволнованы виновником торжества. Но мы тоже в какой-то степени, видимо, причастны к этому преступлению, совершенному им, если можно назвать это преступлением…



Мы, советские люди, особенно горды, потому что весь мир гордится этим, потому что это завоевание человечеством нового положения; для человека, когда он покорил космос. Это торжество всех людей мира. Но вы можете представить себе, каждый, представляющий здесь какую-либо нацию или государство, какое наше чувство, советских людей, что это удалось нам, нашему Юрию Гагарину. (Аплодисменты.)



Он является крестьянским сыном, но теперь говорят за границей князья, осколки князей Гагариных, говорят, что наш родственник Гагарин совершил полет в космос. (Смех. Аплодисменты.) Да, были когда-то у нас сословия, но были и сплыли, и водой вымыло их. У нас теперь есть одно сословие, сословие труда. Те, кто трудится, кто работает — тому честь, кто не работает — тот да не ест. Вот наш девиз. (Аплодисменты.)



Мы горды потому, что это подвиг, но я, видимо, слов не подберу, и поэты, видимо, мастера слова, они тоже трудности имеют. Я считаю, что наиболее ловко вышел из положения Шолохов, который просто написал: «Вот это да!» (цитата из статьи Михаила Шолохова в экстренном выпуске газеты «Правда» от 12 апреля). И вот это каждый из нас повторял уже сотни раз, когда он сам с собой думал: «Вот это да! Вот это Юрка!». <…>



Мы получили, конечно, колоссальное преимущество. Но не это главное для нас. Главное для нас: пусть тот, кто точит ножи против нас, знает, что Юрка был в космосе, все видел теперь, все знает. (Аплодисменты.) А если надо — еще полетит, а если ему надо подкрепление — может другого товарища взять, может полететь и лучше рассмотреть.



Какой вывод из этого? Вывод тот, что это не должно давать господства какой-либо стране. Это должно привести к большему убеждению всех людей в мире, с тем чтобы больше усилий направить на обеспечение мира, чтобы прийти к разоружению: только при всеобщем разоружении, при всеобщем контроле можно обеспечить мир во всем мире. Только при этом. (Аплодисменты.)



…Мы будем рады в любое время подписать такое соглашение и покончить с гонкой вооружения. Но покамест не будет соглашения, то, конечно, как говорится, надо думать об обороне страны.



<…> Я бы предложил тост за тех, которые создали этот корабль и дали возможность подняться Юрию Гагарину в космическую высь, за ученых, инженеров, рабочих.



…Предлагаю выпить за этих героев, которые здесь среди вас присутствуют, часть только, но главные вдохновители и строители, они здесь, узнайте по носу или по цвету волос, кто они такие. Сейчас по соображениям нашей безопасности мы не называем их имена, поэтому они не получат полного удовлетворения, которое получил Юрий Гагарин.



Он в кино заснят, а им мы пожмем руки, они возьмут ордена, положат их в несгораемый шкаф. Но пройдет время, и они наденут эти ордена, пройдет время, и мы воздвигнем в честь их монумент и напишем эти славные имена, имена тех, которые своим гением создали эту замечательную космическую машину.

В те времена ходило много легенд о том, в каком «коммунизме» живут космонавты. Лучше всего это опровергает следующий документ.

Распоряжение Совета министров СССР о подарках Ю.А. Гагарину

18 апреля 1961 г.



СЕКРЕТНО



1. Признать необходимым подарить от имени Правительства СССР первому летчику-космонавту СССР майору Гагарину Ю.А. и членам его семьи автомашину «Волга», жилой дом, мебель и экипировку согласно приложению.

Отнести связанные с этим расходы за счет резервного фонда Совета министров СССР.



2. Обязать Министерство обороны СССР (т. Малиновского) выделить майору Гагарину Ю.А. четырехкомнатную квартиру по месту службы.



Председатель Совета министров Союза ССР

Н. Хрущев

Приложение к распоряжению Совета министров СССР от 18 апреля 1961 г. №1037рс



1. Меблировка спальни, столовой, детской, кабинета, кухни

2. Автомашина «Волга»

3. Телевизор «Рубин»

4. Радиола «Люкс»

5. Стиральная машина

6. Холодильник

7. Пылесос

8. Ковровые дорожки

9. Пианино

10. Постельное белье — 6 комплектов

11. Одеяла — 2 штуки

Экипировка для Ю.А. Гагарина



1. Пальто демисезонное

2. Пальто легкое летнее

3. Плащ

4. Костюм — 2 (светлый и темный)

5. Обувь — 2 пары (черная и светлая)

6. Рубашки белые — 6 шт.

7. Шляпа — 2

8. Носки — 6 пар

9. Белье нижнее шелковое — 6 пар

10. Трусы, майки — 6 пар

11. Платки носовые —12 шт.

12. Галстуки — 6 шт.

13. Перчатки — 1 пара

14. Электробритва — 1

15. Два комплекта военного обмундирования (парадное и повседневное)

16. Чемоданы — 2



Двум братьям и сестре т. Гагарина Ю.А. — по 1000 рублей.

Управляющий делами

Совета министров СССР

Г. Степанов

Также в докуменет перечисляется «экипировка» для жены, детей, отца и матери Гагарина.



Радиола и некоторые другие подарки до сих пор сохранились в доме у супруги Гагарина Валентины Ивановны в их квартире в Звездном.

3 июня 1961 года началась советско-американская встреча на высшем уровне в Вене. Камнем преткновения оказался статус Западного Берлина. Никита Хрущев и Джон Кеннеди обменялись почти не завуалированными угрозами. Советский лидер угрожал отказаться гарантировать права западных держав в Западном Берлине в случае промедления с принятием его условий подписания мирного договора с Германией. Кеннеди заявил, что при необходимости Соединенные Штаты будут воевать из-за Западного Берлина. Эту свою позицию он повторил 25 июля 1961 года в телеобращении к нации.



Спускаемый аппарат корабля «Восток» сразу после приземления в Саратовской области

А Хрущев торопил Королева, просил запустить следующего космонавта непременно в первой половине августа. И 6 августа 1961 года в Советском Союзе стартовал космический корабль «Восток-2», на котором Герман Титов совершил семнадцать с половиной витков вокруг Земли.



Спустя неделю, 13 августа 1961 года, началось возведение Берлинской стены и была закрыта граница между Восточным и Западным Берлином. Через 24 дня после полета Г. Титова, 31 августа, Советский Союз заявил о возобновлении ядерных испытаний. Учитывая эти события, становится понятна жесткая риторика опять говорившего не по бумажке Хрущева в Кремле.

Запись телефонного разговора Н.С. Хрущева с Г.С. Титовым

7 августа 1961 г. (на следующий день после 25-часового полета космонавта)

<…> Н.С. Хрущев: А как ваша супруга? Ваша супруга знала о вашем полете?

Г. С. Титов: А как же, знала.

Хрущев: Знала, молодчина. А одобрила она этот полет?

Титов: Ну, сначала не одобряла, а потом одобрила.

Хрущев: Это вполне возможно, потому что ей хотелось, чтобы ее супруг совершил подвиг, но этот подвиг был таким, что он мог лишить ее супруга.

Титов: Такой именно и был разговор у нас, Никита Сергеевич.



Выступление Н.С. Хрущева на приеме в Кремле

9 августа 1961 г. прием после полета Германа Титова



…Все знают, чем мы были, когда начинали революцию по призыву Ленина… Все сомневались, все издевались. Великий английский писатель Уэльс приехал в Россию, беседовал с Лениным и сказал о нем, что он фантазер, сидит в Кремле и создает сказки будущего. Ничего из этого не будет. Мы очень жалеем, что умер писатель Уэльс. Пусть бы он посмотрел Россию, о которой он написал, что она во мгле. Какую он, должно быть, написал бы книгу.



<…> И вот мы запускаем в космос — первый хорош и его супруга, второй замечательный и его супруга. Так он решил в космическом пространстве пообедать, отдохнуть, а потом еще продолжить свое космическое путешествие. (Аплодисменты.)



<…> Мы тратим деньги на создание атомных бомб, на создание ракет. Зачем это? Разумеется, не для начинки колбасы. Это же средства истребления, защиты. Когда же эти средства нужно использовать? Когда на нас нападают. Мы ответим ударом. Мне очень не хотелось омрачать такой день, как сегодняшний, такой действительностью, которая может быть завтра. Но мы реалисты, поэтому конкретно представляем обстановку…



Мы, со своей стороны, все сделаем, чтобы не было войны, все, все, чтобы никогда ни на кого не нападали. Что нам, плохо живется? У нас сегодня лучше, чем было вчера, а завтра будет еще лучше, чем сегодня. (Аплодисменты.)

В 1959 году в рамках Академии наук СССР была создана комиссия по правовым вопросам межпланетного пространства, в работе которой помимо ученых-юристов принимали участие сотрудники Министерства иностранных дел СССР и представители других ведомств.



10 марта 1960 года Совет министров СССР принял постановление «Об участии СССР в международных организациях по мирному использованию космического пространства», в котором Министерству иностранных дел СССР и другим ведомствам поручалась подготовка директивных указаний представителям СССР в Комитете ООН по мирному использованию космического пространства.

Постановление Совета министров СССР «Директивы советской делегации в Комитете ООН по использованию Космического пространства в мирных целях»

30 августа 1962 г.

СОВ. СЕКРЕТНО



<…> Делегации руководствоваться следующим:



1. Исходить из того, что главная задача состоит в том, чтобы показать активную и инициативную роль Советского Союза в деле налаживания и развития международного сотрудничества в мирном изучении и использовании космоса.

Добиваться широкого и всестороннего обсуждения и одобрения Комитетом наших проектов <…>



<…> В случае если из-за отрицательной позиции США не удастся добиться одобрения Комитетом наших проектов декларации и соглашения, использовать как в Комитете, так и на Генеральной Ассамблее отказ США… для разоблачения политики Соединенных Штатов в области использования космического пространства, как создающей препятствия для развития широкого международного сотрудничества в мирном изучении и освоении космоса на благо всего человечества.



2. Заявить о поддержке, в принципе, рекомендаций научно-технического подкомитета.

Вести дело к тому, чтобы при обсуждении научно-технических вопросов Комитет уделил главное внимание проблемам международного сотрудничества в наиболее перспективных областях мирного изучения и использования космоса <…>

В случае попыток США использовать Комитет ООН по космосу для пропаганды своих успехов в космосе, противопоставить им наши успешные результаты, полученные при групповом полете космических кораблей «Восток-3» и «Восток-4». <…>



6. При обсуждении вопроса об оказании слаборазвитым странам помощи в… исследовании космоса активности не проявлять.





Распоряжение Совета министров СССР о порядке прибытия В.Ф. Быковского и В.В. Терешковой в Москву и подарках космонавтам

20 июня 1963 г.



СЕКРЕТНО



1. Поручить Главному управлению Гражданского воздушного флота при Совете министров СССР:



а) доставить специальным самолетом Ил- 18 из г. Куйбышева в Москву космонавтов т.т. Быковского В.Ф. и Терешкову В.В.;

б) выделить необходимое количество вертолетов и обеспечить разбрасывание листовок по трассе движения руководителей Коммунистической партии и Правительства, космонавтов над г. Москвой.



2. Поручить Министерству обороны СССР (т. Вершинину) организовать сопровождение самолета Ил- 18 с космонавтами почетным эскортом истребителей.



3. Разрешить Министерству обороны СССР пригласить и доставить родственников т.т. Быковского, Терешковой и жены т. Быковского в Москву для встречи космонавтов на аэродроме во Внуково, участия на митинге и приеме в Кремле.



4. Поручить Комитету государственной безопасности при Совете министров СССР разместить т. Быковского В.Ф. с женой и их родственниками, т. Терешкову В.В. и ее родственников в Государственных особняках на Ленинских горах.



5. Признать необходимым подарить от имени Правительства СССР космонавтам т.т. Быковскому В.Ф. и Терешковой В.В. и их родственникам автомашины «Волга», мебель и экипировку…



6. Обязать Министерство обороны СССР (т. Малиновского) выделить т. Быковскому В.Ф. четырехкомнатную квартиру и т. Терешковой В.В. трехкомнатную квартиру по месту службы.



Расходы по приему и обслуживанию космонавтов т.т. Быковского В.Ф. и Терешковой В.В., включая приобретение подарков, отнести за счет резервного фонда Совета министров СССР.



Поставку автомашин «Волга» произвести за счет резерва Совета министров СССР.



Председатель Совета министров

Союза ССР Н. Хрущев

Еще один важный документ, который сегодня звучит более чем современно. Подписаться под ним мог бы и весь нынешний отряд космонавтов.

Записка летчиков-космонавтов СССР Л.И. Брежневу о недостатках в планировании и организации космических полетов и их использовании в военных целях



22 октября 1965 г.

Сов. секретно

(особая папка)



Дорогой Леонид Ильич!

…Всем хорошо известны успехи Советского Союза в освоении космоса, нет надобности перечислять наши победы. <…> Но за последний год положение изменилось. США не только догнали нас, но и в некоторых областях вышли вперед. Полеты космических аппаратов: «Рейнджер-7», «Рейнджер-8», «Маринер-4», «Джеминай-5» и некоторых других космических аппаратов являются серьезным достижением американских ученых. <… >



Почему Советский Союз теряет ведущее положение в космических исследованиях? На этот вопрос чаще всего отвечают так: США развернули очень широкий фронт исследовательских работ в космосе, на космические исследования они выделяют колоссальные средства. (За пять лет они израсходовали более 30 миллиардов долларов и только за 1965 г. — 7 миллионов долларов.) <…>



Но дело не только в средствах. Средств и Советский Союз на освоение космоса выделяет немало. Но у нас, к сожалению, много недостатков в планировании, организации и руководстве этими работами. О каком серьезном планировании космических исследований можно говорить, когда у нас нет никакого плана полетов космонавтов.



Кончается октябрь месяц, до конца 1965 г. осталось немного времени, а ни один человек в Советском Союзе не знает, будет ли в этом году очередной полет человека в космос, каково будет задание на полет, какова продолжительность полета. <…>



<…> Космосом занимаются все: Ракетные войска, ВВС, ПВО, ВМФ и другие организации. Такая раздробленность усилий и средств на освоение космоса мешает делу, много времени уходит на согласование планов и решений, на решениях часто отражается ведомственный подход к делу.



<…> Командование ВВС и мы, космонавты, неоднократно обращались в Генеральный штаб, к министру обороны и в Военно-промышленную комиссию с конкретными предложениями по строительству и оборудованию космических кораблей, способных решать задачи боевого применения. Наши предложения, как правило, не поддерживались руководством Ракетных войск. Мы получали резолюции: «Востоки» военного значения не имеют, заказывать их нецелесообразно»; «Заказывать «Восходы» не будем, нет средств».



<…> Почему для полетов космонавтов не строили корабли? Во всяком случае, не из-за недостатка средств. Это происходит потому, что руководители Ракетных войск больше верят спутникам-автоматам и недооценивают роли человека в космических исследованиях. <…>



У нас нет кораблей, не на чем летать, не на чем выполнять программу космических исследований… У нас в стране нет единого штатного пункта управления космическими полетами. В процессе полета космический корабль не имеет связи с командным пунктом в промежуток времени от 6-го до 13-го витка каждых суток.



<…> И сегодня у нас нет уверенности, что поднимаемые нами вопросы могут быть решены в Министерстве обороны.

Дорогой Леонид Ильич! Мы знаем Вашу большую занятость, и тем не менее просим Вас познакомиться с нашими космическими делами и нуждами…



Мы глубоко убеждены в том, что решение вопроса об объединении военного космоса на базе ВВС, продуманное планирование космических исследований и создание космических кораблей для решения задач боевого применения пилотируемых космических летательных аппаратов в значительной мере укрепит оборонную мощь нашей Родины.





ЛЕТЧИК-КОСМОНАВТ СССР

Гагарин

Леонов

Беляев

Титов

Николаев

Быковский

Комаров

P.S. Сборник документов особенно интересно рассматривать вместе с современной программой развития космонавтики, выпущенной Роскосмосом. Там, где в 40—60-е годы были сроки, суммы, технические параметры и — поименно — ответственные чиновники, сейчас — только расплывчатое перечисление перспектив.

По словам Юрия Батурина, когда видишь, на каком уровне принимаются решения в современной России (в общих фразах, без четкого разграничения ответственности, строгих алгоритмов и графиков), хочется напомнить, как работали те, кто всего за несколько трудных послевоенных лет первым запустил спутник, вывел человека в космос и создал космическую отрасль, которая и сегодня удерживает Россию в числе ведущих космических держав.



Им тоже мешали ведомственная несогласованность, бюрократическая волокита, непонимание политиков, неустроенность…



Но они сделали это.



***

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