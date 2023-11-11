

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции.



▫️ На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 54-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Загоруйковка Харьковской области.

Уничтожено до 50-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30.



▫️ На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Петровское Луганской Народной Республики.

Также нанесено поражение живой силе и технике подразделений 24-й и 47-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Петровское и Розовка Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 80-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля.



▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки противника и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Васюковка, Раздоловка и Клещеевка Донецкой Народной Республики.

Общие потери противника на данном направлении составили до 305-ти военнослужащих убитыми и ранеными, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства и гаубица Д-30.



▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 140 военнослужащих, два автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены: самоходная артиллерийская установка М119 «Paladin» производства США, две самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, две гаубицы FH70 производства Великобритании, четыре артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубица «МСТА-Б».



▫️ На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 33-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

Уничтожено до 50-ти военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица М119 производства США.



▫️ На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения в районах населенных пунктов Антоновка и Шляховое Херсонской области уничтожено до 60-ти военнослужащих ВСУ, танк, три автомобиля, а также гаубица «МСТА-Б».



Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 114-ти районах. Кроме того, в районе населенного пункта Девички Киевской области поражен склад боеприпасов 43-й механизированной бригады ВСУ.



Средствами противовоздушной обороны в районе города Запорожье уничтожен самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, сбито 38 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Площанка, Сватово, Кременная Луганской Народной Республики, Пески, Курдюмовка, Василевка, Каменка Донецкой Народной Республики, Чистополье, Токмак и Пологи Запорожской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 534 самолета, 254 вертолета, 8829 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13346 танков и других боевых бронированных машин, 1183 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7059 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15194 единиц специальной военной автомобильной техники.