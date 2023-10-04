

▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили четыре атаки штурмовых групп 5-й штурмовой, 59-й мотопехотной и 53-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Водяное и Невельское Донецкой Народной Республики.

▫️ Потери противника составили до 165-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три автомобиля, две боевые бронированные машины, артиллерийская система М777 производства США, а также станция радиоэлектронной борьбы.

▫️ Кроме того, в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ.



▫️ На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 21-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов» в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества.

▫️ Уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, а также поражены две боевые бронированные машины и две гаубицы Д-30.



▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили атаку штурмовой группы 127-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области. Кроме того, ударами штурмовой и армейской авиации нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики.

▫️ Потери противника составили до 185-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также орудие Д-20.



▫️ На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем «Западной» группировки войск поражены живая сила и техника 25-й воздушно-десантной, 32-й, 115-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Синьковка, Берестовое Харьковской области, Стельмаховка и Артемовка Луганской Народной Республики. Уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, танк, два автомобиля.

▫️ Кроме того, в районе населенного пункта Шийковка Харьковской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37. В районах населенных пунктов Купянск и Липцы Харьковской области уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения 41-й механизированной бригады ВСУ, а также боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны.



▫️ На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск во взаимодействии с армейской и штурмовой авиацией нанесено поражение живой силе и технике 46-й аэромобильной бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Малая Токмачка и северо-западнее Вербовое Запорожской области. Уничтожено до 45-ти украинских военнослужащих и два автомобиля.

▫️ В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также орудие М119 производства США.



▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны в районе города Херсон.



▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 114-ти районах.

▫️ Кроме того, в районе населенного пункта Кринички Николаевской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.

▫️ В районах населенных пунктов Парасковиевка, Красное Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 79-й десантно-штурмовой, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 100-й бригады территориальной обороны.



▫️ Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Солдатское Днепропетровской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.



▫️ Средствами противовоздушной обороны перехвачены две противокорабельные ракеты «Нептун», управляемая авиационная бомба JDAM производства США, а также семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США и «Град».

▫️ Кроме того, за сутки уничтожены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы 74 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Васильевка, Кропивницкое, Пески Донецкой Народной Республики, Вербовое, Мирное, Ульяновка, Ильченково, Пологи Запорожской области, Краснореченское, Белогоровка Луганской Народной Республики, Великий Выселок Харьковской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 484 самолета, 250 вертолетов, 7491 беспилотный летательный аппарат, 440 зенитных ракетных комплексов, 12326 танков и других боевых бронированных машин, 1160 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6642 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 13789 единиц специальной военной автомобильной техники.