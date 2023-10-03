

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции.



▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Красногоровка Донецкой Народной Республики.

▫️ Потери противника за сутки составили до 285-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также семь автомобилей.

▫️ В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина РСЗО «Град», а также самоходная гаубица «Caezar» производства Франции.



▫️ На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Торское и Григоровка Донецкой Народной Республики.

▫️ Потери ВСУ составили до 65-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.

▫️ Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная гаубица «Акация», орудие Д-20 и гаубица Д-30.



▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили атаку штурмовой группы 128-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области.

▫️ Кроме того, ударами штурмовой авиации нанесено поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное и Новомихайловка Донецкой Народной Республики.

▫️ Потери противника на данном направлении составили более 120-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, а также орудие Д-20.



▫️ На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем «Западной» группировки войск поражены живая сила и техника 25-й воздушно-десантной бригады, 14-й, 92-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Загоруйковка, Берестовое Харьковской области и Новолюбовка Луганской Народной Республики.

▫️ Уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, два танка, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».



▫️ На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск во взаимодействии с армейской и штурмовой авиацией нанесено поражение живой силе и технике 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новоданиловка и севернее Работино Запорожской области.

▫️ Уничтожено до 90 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и три автомобиля.

▫️ Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица «Мста-Б», орудие Д-20, а также буксируемая гаубица М119 производства США.



▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ потеряли до 45-ти военнослужащих убитыми и ранеными, три автомобиля, самоходную гаубицу «Акация», а также орудие Д-30.



▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками, ударными беспилотными летательными аппаратами и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 122-х районах.

▫️ Кроме того, в районе населенного пункта Бурлацкое Донецкой Народной Республики на позиции поражена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук».

▫️ В городе Харьков на территории бронетанкового завода поражены цеха ремонта и восстановления бронетанковой техники ВСУ.

▫️ В районе города Павлоград уничтожены цеха предприятия по выпуску твердого ракетного топлива и взрывчатых веществ.

▫️ Также, в районе города Купянск Харьковской области уничтожен склад вооружения 41-й механизированной бригады ВСУ.



▫️ Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

▫️ Кроме того, уничтожены 58 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Площанка, Макеевка Луганской Народной Республики, Красная Гора, Шевченко, Победа, Октябрьское Донецкой Народной Республики, Вербовое, Мирное, Новое Запорожской области, Песчановка и Голая Пристань Херсонской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 483 самолета, 250 вертолетов, 7417 беспилотных летательных аппаратов, 440 зенитных ракетных комплексов, 12275 танков и других боевых бронированных машин, 1160 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6634 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 13721 единица специальной военной автомобильной техники.