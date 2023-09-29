

▫️ В период с 24-го по 29-го сентября т.г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено девять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами.

▫️ Поражались склады боеприпасов, военно-технического имущества ВСУ, места подготовки диверсантов, а также пункты размещения украинских военнослужащих и иностранных наёмников.

▫️ В результате ударов уничтожены: пункт управления формирования «Иностранный легион», два крупных арсенала с вооружением и боеприпасами, а также нарушены поставки вооружений иностранного производства и материально-техническое обеспечение украинских войск, действующих на Донецком и Запорожском направлениях.



▫️ На Донецком направлении в течение недели противник продолжал предпринимать попытки наступательных действий в районах: города Артемовск, населенных пунктов Авдеевка и Марьинка ДНР.

▫️ За прошедшую неделю на данном направлении подразделениями «Южной» группировки российских войск отражена 31 атака ВСУ.

▫️ В результате боевых действий противник потерял более 1760-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 40 танков и других боевых бронированных машин, а также 70 автомобилей.

▫️ В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 13 орудий полевой артиллерии и две реактивных системы залпового огня «Град».

▫️ Кроме того, ударами штурмовой авиации уничтожено два склада боеприпасов в районах населенных пунктов Звановка и Заря ДНР.

▫️ С целью восполнения значительных потерь живой силы в ходе неудавшихся штурмов населенных пунктов Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики, командование ВСУ было вынужденно перебросить с других направлений подразделения 33-й, 67-й и 110-й механизированных бригад.



▫️ На Запорожском направлении подразделения российских войск продолжают вести активную оборону, в ходе которой за неделю отразили восемь атак штурмовых групп 65-й механизированной и 71-й егерской бригады ВСУ в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области.

▫️ В районах населенных пунктов Малая Токмачка, Орехов и Новоданиловка Запорожской области нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника 21-й, 23-й и 118-й механизированных бригад ВСУ.

▫️ В ходе боев потери противника составили более 330-ти украинских военнослужащих, 32 боевые бронированные машины, 38 автомобилей, а также 25 орудий полевой артиллерии.

▫️ Командованием ВСУ в настоящее время осуществляется вывод в тыловой район 47-й механизированной бригады ВСУ из района населенного пункта Работино Запорожской области, в связи с отказом военнослужащих выполнять боевые задачи из-за понесенных потерь.



▫️ На Южно-Донецком направлении российские подразделения за указанный период слаженными действиями отразили четыре атаки подразделений 127-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области.

▫️ Кроме того, ударами авиации и огнем артилерии наносилось поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ.

▫️ За неделю потери противника составили свыше 750-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 22 боевые бронированные машины, 37 автомобилей, а также 15 орудий полевой артиллерии.

▫️ Также, в районе населенного пункта Марфополь Запорожской области уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ.



▫️ На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск наносилось поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, 14-й, 43-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Чернещина и Новолюбовка Харьковской области.

▫️ На данном направлении противник потерял свыше 210-ти украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 30 автомобилей, а также 13 орудий полевой артиллерии.

▫️ Кроме того, в районах населенных пунктов Берестовое, Кисловка и Огурцово Харьковской области уничтожено четыре склада боеприпасов ВСУ.



▫️ На Краснолиманском направлении вооруженные силы Украины силами 12-й бригады специального назначения, 63-й и 67-й механизированных бригад предпринимали безуспешные попытки восстановить утраченные позиции в районе населенного пункта Торское Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества.

▫️ В результате грамотных действий подразделений группировки войск «Центр», ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены 12 атак противника.

▫️ Потери ВСУ за неделю составили составили более 360-ти украинских военнослужащих, 20 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, а также 12 орудий.



▫️ На Херсонском направлении основные усилия были сосредоточены на предотвращении высадки диверсионно-разведывательных групп противника на острова и левый берег Днепра. В рамках выполнения данной задачи пресечена деятельность трех диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

▫️ За неделю уничтожено до 250-ти украинских военнослужащих, 16 боевых бронированных машин и 42 автомобиля.

▫️ В ходе контрбатарейной борьбы поражено семь орудий полевой артиллерии.



▫️ Воздушно-космическими силами России за неделю уничтожены пять боевых самолетов воздушных сил Украины.

▫️ В районе населенного пункта Торецкое Донецкой Народной Республики был сбит украинский штурмовик Су-25.

▫️ На аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области уничтожены два истребителя Миг-29 воздушных сил Украины.

▫️ Кроме того, ночью 29-го сентября на аэродроме Кульбакино в Николаевской области уничтожены ещё два поставленных из Польши истребителя Миг-29, модернизированных для применения западного ракетного вооружения.



▫️ Также средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики был сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.



▫️ Кроме того, средствами ПВО в течение недели перехвачено 33 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ольха», управляемая авиационная бомба «JDAM», а также четыре противорадиолокационных ракеты HARM производства США.

▫️ Кроме того, уничтожены и подавлены средствами радиоэлектронной боорьбы 185 украинских беспилотных летательных аппаратов.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 482 самолета, 250 вертолетов, 7252 беспилотных летательных аппарата, 438 зенитных ракетных комплексов, 12210 танков и других боевых бронированных машин, 1157 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6584 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 13590 единиц специальной военной автомобильной техники.