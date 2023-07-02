

▫️ В течение суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступательных действий на Донецком, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях.

▫️ На Донецком направлении в ходе ведения активной обороны подразделениями «Южной» группировки войск успешно отражены 11 атак противника в районах населенных пунктов Артемовск, Водяное, Новобахмутовка, Северное, Первомайское и Марьинка Донецкой Народной Республики.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем уничтожено до 360-ти украинских военнослужащих, шесть танков, восемь боевых машин пехоты, пять автомобилей, буксируемое орудие М119 производства США, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также самоходная гаубица «Гвоздика».

Кроме того, в районах населенных пунктов Северск и Григоровка Донецкой Народной Республики уничтожены склады боеприпасов 92-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.



▫️ На Краснолиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки подразделений 95-й десантно-штурмовой и 66-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торское Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва и Невское Луганской Народной Республики..

Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Терны, Григоровка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. В районе населенного пункта Кузьмино Луганской Народной Республики пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ.

За сутки уничтожено до 95-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина, пикап, а также две гаубицы Д-30.



▫️ На Южно-Донецком направлении мужественными и слаженными действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации и огнем артиллерии отражена атака противника в районе населенного пункта Никольское Донецкой Народной Республики.

▫️ На Времевском выступе в районе населенного пункта Ровнополь Донецкой Народной Республики уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.

Кроме того, нанесено огневое поражение скоплению живой силы и техники ВСУ в районе населенного пункта Макаровка Донецкой Народной Республики.

▫️ На Запорожском направлении оперативно-тактической авиацией группировки войск «Восток» нанесен удар по скоплениям живой силы и техники подразделений 33-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Пятихатки и Мирное Запорожской области.

Потери противника на данных направлениях за сутки составили до 150-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица FH70.



▫️ На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки противника в районе населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики.

Также, в районах населенных пунктов Новомлынск, Двуречная, Синьковка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 14-й и 37-й механизированных бригад ВСУ.

В районе населенного пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

Потери противника за сутки составили до 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, а также гаубица Д-20.

▫️ В районе населенного пункта Кисловка уничтожены два склада боеприпасов подразделений 103-й бригады территориальной обороны.



▫️ На Херсонском направлении завершено уничтожение подразделений ВСУ, высадившихся на острове Антоновский в районе антоновского моста.

Кроме того, в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, два автомобиля и две гаубицы М777 производства США.



▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 79-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 108-ми районах.

▫️ В Харьковской области в местах разгрузки на железнодорожных станциях в районах населенных пунктов Балаклея и Чугуев поражена доставленная из центральных и западных районов Украины военная техника ВСУ. В районах населенных пунктов Александро-Шультино, Раздоловка и Веселое Донецкой Народной Республики поражены пункты управления 28-й и 54-й механизированных бригад ВСУ.



▫️ Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новоандреевка Запорожской области сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также одна противорадиолокационная ракета HARM.

Кроме того, уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Соледар, Красная Гора, Яковлевка, Володино, Егоровка, Орлинское Донецкой Народной Республики, Куйбышево Запорожской области, Белогоровка и Новокраснянка Луганской Народной Республики.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 445 самолетов, 240 вертолетов, 4859 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10472 танка и других боевых бронированных машин, 1134 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5300 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11365 единиц специальной военной автомобильной техники.