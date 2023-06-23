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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 23 июня 2023 г.)

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▫️ Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам хранения ракетного вооружения ВСУ, в том числе иностранного производства. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

▫️ В течение суток наиболее активные попытки наступательных действий подразделениями ВСУ предпринимались на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях.

▫️ На Южно-Донецком направлении в результате грамотных и самоотверженных действий подразделений группировки войск «Восток», ударов авиации и огня артиллерии на Времевском выступе отражены три атаки сводных подразделений ВСУ.

▫️ На Положском тактическом направлении, а также в районе населенного пункта Марфополь Запорожской области пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

▫️ Общие потери противника за сутки составили более 130-ти украинских военнослужащих, пять танков, три боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две гаубицы Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.

▫️ На Донецком направлении активными действиями «Южной» группировки войск успешно отражены четыре атаки противника в районах населенных пунктов Первомайское, Бердычи и Марьинка Донецкой Народной Республики.

▫️ В ходе боев уничтожено более 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, гаубицы Д-20 и «Мста-Б». Кроме того, в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 118-й бригады территориальной обороны.

▫️ На Купянском направлении ударами армейской авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений «Западной» группировки войск в течение суток уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства. Кроме того, в районе населенного пункта Тимковка Харьковской области пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

▫️ На Краснолиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районе населенного пункта Площанка Луганской Народной Республики, а также в Серебрянском лесничестве.

▫️ В районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

▫️ За сутки уничтожено до 90 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено более 40 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США.

▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 93-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102-х районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны перехвачены четыре тактические ракеты «Точка-У», а также пятнадцать реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и управляемых авиационных бомб JDAM производства США.

▫️ Кроме того, уничтожено одиннадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Спорное, Липовое, Красная Поляна Донецкой Народной Республики, Акимовка и Копани Запорожской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 444 самолета, 240 вертолетов, 4751 беспилотный летательный аппарат, 426 зенитных ракетных комплексов, 10297 танков и других боевых бронированных машин, 1129 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5204 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 11126 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/27779
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 11089 8453
    чужой 37 мин. назад

      Нахлынуло волной последний штрих,
      Последний фарш хохляцкого престола,
      Весенние потуги, летний бздых,
      Мне кажется хохол что больше не открою.
      . //Бэлла Ахмадулина//

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