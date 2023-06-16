Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 16 июня 2023 г.)
В течение суток подразделения ВСУ продолжали нести значительные потери в ходе безуспешных попыток ведения наступательных действий на Южно-Донецком и Донецком направлениях.
◽️ На Времевском выступе наиболее активные боевые действия шли в районах населенных пунктов Ровнополь и Урожайное Донецкой Народной Республики, где в результате мужественных действий российских подразделений группировки войск «Восток», ударов авиации и огня артиллерии отражены пять атак подразделений ВСУ.
За сутки уничтожено более 200 украинских военнослужащих, пять танков, семь боевых машин пехоты, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, а также две минометные батареи.
◽️ На Донецком направлении активными действиями «Южной» группировки войск успешно отражены пять атак противника в районах населенных пунктов Первомайское, Петровское и Старомихайловка Донецкой Народной Республики.
В ходе боев уничтожено до 215-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также две гаубицы Д-20.
◽️ Кроме того, в районе населенного пункта Новгородское Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 109-й бригады территориальной обороны.
◽️ На Купянском направлении ударами армейской авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений «Западной» группировки войск пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп в районе населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики.
В течение суток в результате огневого поражения уничтожено до 45-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США.
◽️ На Краснолиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также Серебрянском лесничестве.
За сутки уничтожено до 65-ти украинских военнослужащих, два бронетранспортера, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-30.
◽️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, пять автомобилей, гаубица «Мста-Б», а также артиллерийская система М777 производства США.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 96-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 104-х районах.
Средствами противовоздушной обороны ВКС России в течение суток перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
◽️ Кроме того, уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Сладкая Балка, Токмак Запорожской области, Волноваха, Артемовск, Верхнеторецкое Донецкой народной республики, Сватово Луганской Народной Республики, а также Новая Каховка Херсонской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 444 самолета, 238 вертолетов, 4652 беспилотных летательных аппарата, 426 зенитных ракетных комплексов, 10018 танков и других боевых бронированных машин, 1124 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5128 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10983 единицы специальной военной автомобильной техники.
Стратегический резерв Украины, наемники из всех стран НАТО, техника из стран НАТО.
Против вступил стратегический резерв России. Вступил неожиданно для всех.
Результат превзошел ожидание. Россия одерживает верх над 50 стран Запада.
Наилучшие показатели мужества и стойкости у воинов Украины.
Слава России.