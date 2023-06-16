

В течение суток подразделения ВСУ продолжали нести значительные потери в ходе безуспешных попыток ведения наступательных действий на Южно-Донецком и Донецком направлениях.



◽️ На Времевском выступе наиболее активные боевые действия шли в районах населенных пунктов Ровнополь и Урожайное Донецкой Народной Республики, где в результате мужественных действий российских подразделений группировки войск «Восток», ударов авиации и огня артиллерии отражены пять атак подразделений ВСУ.

За сутки уничтожено более 200 украинских военнослужащих, пять танков, семь боевых машин пехоты, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, а также две минометные батареи.



◽️ На Донецком направлении активными действиями «Южной» группировки войск успешно отражены пять атак противника в районах населенных пунктов Первомайское, Петровское и Старомихайловка Донецкой Народной Республики.

В ходе боев уничтожено до 215-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также две гаубицы Д-20.

◽️ Кроме того, в районе населенного пункта Новгородское Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 109-й бригады территориальной обороны.



◽️ На Купянском направлении ударами армейской авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений «Западной» группировки войск пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп в районе населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики.

В течение суток в результате огневого поражения уничтожено до 45-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США.



◽️ На Краснолиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также Серебрянском лесничестве.

За сутки уничтожено до 65-ти украинских военнослужащих, два бронетранспортера, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-30.



◽️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, пять автомобилей, гаубица «Мста-Б», а также артиллерийская система М777 производства США.



Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 96-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 104-х районах.



Средствами противовоздушной обороны ВКС России в течение суток перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

◽️ Кроме того, уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Сладкая Балка, Токмак Запорожской области, Волноваха, Артемовск, Верхнеторецкое Донецкой народной республики, Сватово Луганской Народной Республики, а также Новая Каховка Херсонской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 444 самолета, 238 вертолетов, 4652 беспилотных летательных аппарата, 426 зенитных ракетных комплексов, 10018 танков и других боевых бронированных машин, 1124 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5128 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10983 единицы специальной военной автомобильной техники.