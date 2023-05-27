Главная » Вооруженные силы, Новости Украины и Новороссии

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (27.05.2023 г.)

10 0


Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении активными действиями подразделений, ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Масютовка, Тимковка, Красное Первое и Новомлынск Харьковской области. В районе населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы.

◽️ За сутки уничтожено более 45-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица «Мста-Б», а также одна радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Кроме того, в районе населенного пункта Стельмаховка Луганской народной республики уничтожен склад боеприпасов 92-й механизированной бригады ВСУ.

На Красно-Лиманском направлении ударами оперативно-тактической авиации и огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Ямполовка, Серебрянка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики. В течение суток на данном направлении уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Донецком направлении в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, огня артиллерии и активных действий подразделений «Южной» группировки войск за прошедшие сутки уничтожено более 260-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и две гаубицы Д-30. В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Новомихайловка Донецкой народной республики, Малая Токмачка, Марфополь и Комсомольское Запорожской области.

◽️ Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 120-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.


◽️ Также, в районах населенных пунктов Новомихайловка Донецкой народной республики и Степовое Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов: 79-й десантно-штурмовой и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ.

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожено до 10-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, гаубица Д-30, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток поражены 82 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 96-ти районах. В районах населенных пунктов Верхнекаменское и Торецк Донецкой народной республики поражены пункты управления 24-й и 54-й механизированных бригад ВСУ.

◽️ Средствами противовоздушной обороны перехвачены две крылатые ракеты большой дальности «Storm Shadow», девятнадцать реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM.
Кроме того, уничтожены двенадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Затишное, Кременная, Червонопоповка Луганской народной республики, Кременец, Ясное Донецкой народной республики, Пологи и Ремовка Запорожской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 429 самолетов, 235 вертолетов, 4353 беспилотных летательных аппарата, 424 зенитных ракетных комплекса, 9310 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4919 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10481 единица специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/26889
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (03.08.2022 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (18.04.2023 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (20.10.2022 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (09.10.2022 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (12.05.2023 г.)

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru