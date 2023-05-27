

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



На Купянском направлении активными действиями подразделений, ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Масютовка, Тимковка, Красное Первое и Новомлынск Харьковской области. В районе населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы.

◽️ За сутки уничтожено более 45-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица «Мста-Б», а также одна радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Кроме того, в районе населенного пункта Стельмаховка Луганской народной республики уничтожен склад боеприпасов 92-й механизированной бригады ВСУ.



На Красно-Лиманском направлении ударами оперативно-тактической авиации и огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Ямполовка, Серебрянка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики. В течение суток на данном направлении уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».



На Донецком направлении в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, огня артиллерии и активных действий подразделений «Южной» группировки войск за прошедшие сутки уничтожено более 260-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и две гаубицы Д-30. В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.



На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Новомихайловка Донецкой народной республики, Малая Токмачка, Марфополь и Комсомольское Запорожской области.

◽️ Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 120-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.



◽️ Также, в районах населенных пунктов Новомихайловка Донецкой народной республики и Степовое Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов: 79-й десантно-штурмовой и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ.



На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожено до 10-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, гаубица Д-30, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».



Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток поражены 82 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 96-ти районах. В районах населенных пунктов Верхнекаменское и Торецк Донецкой народной республики поражены пункты управления 24-й и 54-й механизированных бригад ВСУ.



◽️ Средствами противовоздушной обороны перехвачены две крылатые ракеты большой дальности «Storm Shadow», девятнадцать реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM.

Кроме того, уничтожены двенадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Затишное, Кременная, Червонопоповка Луганской народной республики, Кременец, Ясное Донецкой народной республики, Пологи и Ремовка Запорожской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 429 самолетов, 235 вертолетов, 4353 беспилотных летательных аппарата, 424 зенитных ракетных комплекса, 9310 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4919 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10481 единица специальной военной автомобильной техники.