Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (24.02.2023 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.
◽️ На Купянском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Двуречная, Крахмальное и Табаевка Харьковской области.
За сутки на данном направлении уничтожено более 60-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходная гаубица «Гвоздика» и одна гаубица Д-20.
◽️ На Красно-Лиманском направлении в результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» при поддержке штурмовой и армейской авиации, огня артиллерии в районах населенных пунктов Новосадовое Донецкой Народной Республики, Площанка, Макеевка, Червонопоповка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики уничтожено до 140-ка украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», а также гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30.
◽️ На Донецком направлении подразделениями «Южной» группировки войск нанесено комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника по всей линии боевого соприкосновения.
Потери противника за сутки на данном направлении составили до 240 украинских военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин, шесть автомобилей, гаубицы Д-20 и Д-30, противотанковая пушка Д-44, а также одна артиллерийская система М777 производства США.
◽️ Кроме того, в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожены командный пункт и склад с боеприпасами ВСУ.
◽️ На Южно-Донецком направлении оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Угледар и Пречистовка Донецкой Народной Республики.
За сутки на данном направлении уничтожено более 80-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, три пикапа, четыре боевые машины РСЗО «Ураган», одна гаубица Д-20, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.
◽️ Кроме того, в районах населенных пунктов Раздольное, Богатырь Донецкой Народной Республики и Малиновка Запорожской области уничтожены четыре склада боеприпасов ВСУ.
◽️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено более 40 украинских военнослужащих, боевая машина РСЗО «Град», гаубица «Мста-Б», три гаубицы Д-30, а также в районе населенного пункта Высшетарасовка Днепропетровской области склад с боеприпасами 104-й артиллерийской бригады ВСУ.
Ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 102-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и технике в 142-х районах.
◽️ В районе населенного пункта Перемога Харьковской области поражён пункт управления 127-й бригады территориальной обороны.
Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито четыре реактивных снаряда «HIMARS» и «Ураган», а также уничтожено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Мерефа, Лиман Второй Харьковской области, Александровка Донецкой Народной Республики, Голая Пристань и Новая Збурьевка Херсонской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 387 самолетов, 210 вертолетов, 3228 беспилотных летательных аппаратов, 405 зенитных ракетных комплексов, 8011 танков и других боевых бронированных машин, 1044 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4205 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8518 единиц специальной военной автомобильной техники.
“Вагнеру” нужны снаряды, они есть в Приднестровье:
https://antifashist.com/item/prigozhin-trebuet-snaryady-oni-est-v-pridnestrove.html
Пригожин с Русой гнут свою линию.Никак Революцию задумали ?..Так больно бьет Кремль и ему ничего за это ??Разве так бывает ,когда за мелочь на нары и в иноагенты??Опричник ,но чей???
“Пригожин жестко ответил Свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву и пригрозил ему расстрелом:
«Уж коли мы перешли с ТОБОЙ на «ТЫ», то могу ТЕБЕ ответить следующее:
Страна находится в трудном положении, потому что есть такие региональные бюрократы, как ТЫ. Во время войны 1941-1945 гг, которая повторяется сейчас, Сталин таких, как ТЫ и Беглов, попросту расстреливал. Думаю, скоро мы снова к этому придём.
Уверен, что не за горами время, когда народ дойдёт до точки кипения и поднимет на вилы ТЕБЯ и таких, как ТЫ.
Вокруг ТЕБЯ — сплошные либеральные и ЛГБТ-скандалы. Мобилизованные, услышав ТВОЕ имя, плюются в ТВОЮ сторону. Любой боец ЧВК «Вагнер», приехавший из свердловской колонии, может лучше управлять регионом, чем ТЫ.
Теперь заруби себе на носу: сотни тысяч солдат, которые погибают на фронте, до 24 февраля 2022 года были слесарями, поварами учителями и коммерсантами.
Я перестал быть бизнесменом 24 февраля 2022 года, когда стране стало тяжело. И полностью посвятил свою жизнь руководству самым, пожалуй, боеспособным воинским подразделением в стране — ЧВК «Вагнер»
.Евгений Куйвашев:«Беспредел, Евгений, — это то, что ты суешь нос в региональное управление и кадровую политику. Если каждый бизнесмен, который зарабатывает на школьном питании, будет пытаться управлять страной, мы далеко не уедем. Вы стряпайте котлеты и варите макароны, а мы в регионах сами разберемся».
Ты опять за своё, дуй за касками давай. Сала купила на засолку?