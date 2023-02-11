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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (11.02.2023 г.)

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В течение 10 февраля Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам системы энергетики, обеспечивающим функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины. Цели массированного удара достигнуты.

Все назначенные объекты поражены. Остановлена работа энергоёмких производств оборонно-промышленного комплекса. Также заблокирована переброска железнодорожным транспортом в районы боевых действий иностранного вооружения, боеприпасов и резервов.

◽️ На Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Новомлынск, Гряниковка и Крахмальное Харьковской области. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-30. Кроме того, в районе города Волчанск Харьковской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.

◽️ На Красно-Лиманском направлении в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Стельмаховка, Невское Луганской Народной Республики, Ямполовка Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества.

За сутки на данном направлении уничтожено до 120-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, установка РСЗО «Град», а также две гаубицы Д-20.

◽️ На Донецком направлении в результате успешных наступательных действий «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено свыше 140 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей, две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная гаубица «Krab» польского производства, гаубицы «Гиацинт-Б» и Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

В районах населенных пунктов Бердычи, Авдеевка и Новопокровское Донецкой Народной Республики уничтожены три склада боеприпасов ВСУ.


◽️ На Южно-Донецком направлении оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» наносилось комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Павловка и Новоселка Донецкой Народной Республики.

Потери противника за сутки на данном направлении составили более 95-ти украинских военнослужащих, четыре танка, две боевые машины пехоты, два автомобиля, артиллерийская система М109 «Paladin» производства США, три гаубицы Д-20, а также гаубица «Гиацинт-Б».

◽️ Кроме того, в районах населенных пунктов Елизаветовка, Доброволье и Новоукраинка уничтожены три склада боеприпасов.

◽️ На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две гаубицы «Мста-Б» и Д-30. Также в районе города Херсон поражен склад боеприпасов ВСУ.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 92-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 116-ти районах.

В районе населенного пункта Новый Буг Николаевской области уничтожена радиолокационная станция наведения зенитного ракетного комплекса «С-300». В районе населенного пункта Шебелинка Харьковской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения воздушных целей 35Д6.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 19 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Нововодяное, Голиково, Кременная, Луганской Народной Республики, Александровка Донецкой Народной Республики, Жовтневое, Федоровка, Обильное и Дорожнянка Запорожской области, Рыбальче Херсонской области, а также пять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 384 самолета, 207 вертолетов, 3088 беспилотных летательных аппаратов, 403 зенитных ракетных комплекса, 7826 танков и других боевых бронированных машин, 1015 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4061 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 8326 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/24105
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 19008 9880
    BlackCat 14 мин. назад

      Несколько телеграмм каналов, посвященных СВО, публикуют откровенно провокационные материалы, разворачивая обсуждение в русле, которое в интересах ЦиПСО.
      Стоит обратить на риторику площадок на предмет соответствия размещаемой информации правде и букве закона.

      1
      -1
      • 820 788
        lokoBlackCat 10 мин. назад

          Возьмите себя в руки.Перестаньте истерить.Успокойтесь…

        • 2254 2058
          КБBlackCat 9 мин. назад

            Давайте, скидывайте эту байду сюда, риторику-то эту, мы подвергнем её самому жёсткому анализу, у нас тут есть пара троек зверских аналитиков, к вечеру картина будет маслом. Скидывайте!

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