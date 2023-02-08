

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



◽️На Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ольшана, Першотравневое, Крахмальное, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.

За сутки на данном направлении уничтожено более 35-ти украинских военнослужащих, один бронетранспортер и автомобиль.



◽️ На Красно-Лиманском направлении в результате ударов оперативно-тактической, армейской авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» нанесено поражение скоплениям живой силы и техники подразделений 66-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червонопоповка, Червоная Диброва, Кузьмино Луганской Народной Республики и Терны Донецкой Народной Республики.

Уничтожено свыше 130-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, установка РСЗО «Град», а также склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Подлимана Харьковской области.



◽️ На Донецком направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов и огневого поражения «Южной» группировки войск за сутки уничтожено более 140 украинских военнослужащих, один танк, три пикапа, три автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».

Кроме того, в районах населенных пунктов Авдеевка и Славянск Донецкой Народной Республики уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.



◽️ На Южно-Донецком направлении ударами армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям 72-й механизированной, 1-й танковой и 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Водяное Донецкой Народной Республики.

За сутки на данном направлении уничтожено до 75-ти украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

Кроме того, в районах населенных пунктов Новомихайловка, Угледар и Доброволье Донецкой Народной Республики огнем артиллерии уничтожены три склада боеприпасов и горючего ВСУ.



На Херсонском направлении в районе населенного пункта Ольговка Херсонской области в рамках контрбатарейной борьбы уничтожен минометный расчет ВСУ.



Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 74-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 123-х районах.

В городе Харьков уничтожены цеха предприятия авиационной промышленности, в которых осуществлялась модернизация беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов.

Также в районе населенного пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики поражен штаб 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.



Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 11 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS», а также уничтожено десять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Житловка, Стельмаховка, Краснореченское Луганской Народной Республики, Скельки, Верхняя Криница Запорожской области, Старая Збурьевка Херсонской области, Трудовской, Куйбышево Донецкой Народной Республики и Табаевка Харьковской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 382 самолета, 206 вертолетов, 3046 беспилотных летательных аппаратов, 403 зенитных ракетных комплекса, 7789 танков и других боевых бронированных машин, 1011 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4022 орудия полевой артиллерии и миномет, а также 8291 единица специальной военной автомобильной техники.

