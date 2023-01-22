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Исключить Солженицына из школьной программы

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Вопрос стоит на обсуждении

Вопрос об исключении из школьной программы книги «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына «не стоял и не стоит» на обсуждении. Об этом заявила председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

«Он не выносился на площадку ни «Единой России», ни фракции партии в Госдуме», — привела слова депутата её пресс-служба.

Ранее первый замглавы фракции «Единая Россия» в ГД Дмитрий Вяткин предложил (https://t.me/rt_russian/143842) убрать из школьной программы не соответствующие действительности произведения. В качестве примера он назвал книгу Солженицына.

Об этом заявил ТАСС первый замглавы фракции «Единая Россия» в ГД Дмитрий Вяткин. Речь идёт о не соответствующих действительности произведениях, авторы которых «унижают Россию и поливают её грязью».

В качестве примера Вяткин назвал «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына: «Многие факты Александром Исаевичем были «высосаны из пальца», придуманы. Историки проверяли все факты».

Вместе с тем депутат предлагает вернуть в школы советские книги, воспитывающие чувство патриотизма. Например, «Молодую гвардию» Александра Фадеева и «Горячий снег» Юрия Бондарева.

Вопрос настолько не стоит, что уже даже в руководстве ЕР начали эту тему поднимать.
Впрочем, "Мемориал" с "Эхо Москвы" тоже не сразу закрыли, так что вода камень точит.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8118212.html
Метки: государственная дума, Единая Россия, образование, Солженицын, школа
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 3487 3383
    Виктор 45 мин. назад

      Тик ток для начала закройте депутаты хреновы, тогда может и гулагом кто заинтересуется….)
      А то в “хвосте” вечно плететись… – “патриоты” недоделанные.)
      Пс если кому непонятен мой комментарий, или не приемлем на чей то взгляд , не стесняйтесь, – “спрашивайте по “полной”.

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