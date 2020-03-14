В первом круге

Совсем недавно прошла очередная годовщина смерти того, кому без преувеличения вся огромная страна обязана своей современной историей. Но все относятся к этой дате по разному. Кто-то не воспринимает её вообще, кто-то несёт цветы к памятнику Сталина, есть и такие, кто справляет в эту дату праздник. К примеру, в Екатеринбурге по этому поводу устроили фейерверк, приуроченный к дате освобождения страны непонятно от кого. И не просто устроили, а удосужились по этому поводу похвального комментария губернатора в известной социальной сети. О чём это говорит? Как минимум о том, что маразм в правящих кругах уже крепчает дальше некуда. В сети вовсю бытует мнение, что сейчас благодаря существующему положению дел Сталина полюбили даже те, кто до этого его ненавидел. Собственно, а кто его ненавидел из того поколения, кто в сознательном возрасте застал то самое время? Разве только бывшие узники ГУЛАГа и партийные функционеры, безрефлексно колебавшиеся вместе с линией партии. В перестроечное время, например, таким предоставляли ежедневный телеэфир два ведущих телеканала (а других не было, если кто помнит). И все в один голос говорили о том, что Сталин был настолько тщеславным, кровожадным, расточительным и иже с ним, что по всей стране остались брошенные, иногда недостроенные грандиозные памятники этим его качествам и всей его эпохе в целом. Ну а мы сейчас рассмотрим один из таких памятников, точнее то, что от него осталось, и попробуем сами понять, что к чему. Впрочем, вернёмся к заглавию.

Советско-российского писателя Александра Солженицына, полагаю, знает подавляющее большинство читателей и представлять его не надо. Его вроде бы даже включили в школьную программу по изучению литературы. Что тут можно сказать? Как писатель он выглядит отлично. Но здесь не надо забывать то, что этот человек испытал на себе все прелести советской пенитенциарной системы тех лет, или, говоря по-русски, сидел. И даже не один год. За дело сидел или нет, у него уже не спросить. Впрочем, как показывает практика, у кого ни спроси, все как будто сидят ни за что. Но здесь речь не совсем об этом. Как вы думаете, неужели он бы после освобождения начал в своих трудах восхвалять социалистический строй, даже если бы он сидел за дело? Или может быть подобное начали делать бы другие узники ГУЛАГа, освободившиеся после 1953 года и начавшие выдавать свои произведения в режиме бешеного принтера? Ответ, по моему, очевиден. Ничего хорошего про тот строй они написать не могли по определению. Солженицын в данном случае из всех тех писателей выделялся только качеством художественного слова, причём выделялся очень сильно. Был у человека талант, что поделать. Но сейчас весь романтизм эпохи 90-х годов, основанный на протестных настроениях, ушёл. Естественно, грамотные люди начали по новому смотреть на творчество Солженицына и переоценивать его заново. Даже с вандализмом на его памятниках.

Одним из лучших произведений Солженицына является роман "В круге первом", написанный им в 1955-58 годах. В своих мемуарах автор не скрывал, что все события и действующие лица скопированы из реальной жизни. Они взяты автором из его биографии, когда он сам отбывал срок в тюрьме специального назначения - "шарашке". Солженицын там даже в качестве одного из героев описал самого себя. Идеей названия данного романа было то, что сам Солженицын представлял себе "шарашку" как наиболее лёгкий и щадящий вид наказания. Или первый круг ада. Впоследствии он был с такой "шарашки" этапирован в полноценный лагерь со всей его атрибутикой, где был уже качественно другой круг. Роман он так и хотел поначалу назвать - "Круг".

Сюжетная линия романа следующая:

Действие происходит в Москве в течение трёх декабрьских дней 1949 года. Советский дипломат, служащий Министерства иностранных дел СССР Иннокентий Володин звонит в посольство США и сообщает о том, что советской разведкой готовится похищение сведений, касающихся производства атомной бомбы. Работники МГБ, прослушивающие телефоны посольства, записывают разговор на магнитную ленту. Для установления личности звонившего ленту передают в «шарашку» Марфино — секретный институт, где работают заключённые инженеры. Основная тема Марфинского института — разработка «Аппарата секретной телефонии», которую ведут в «шарашке» по личному указанию Сталина. Побочная тема исследований — это распознавание человеческого голоса. Лаборатории, где работают заключённые Лев Рубин и Глеб Нержин, поручают выяснить, кому принадлежит голос звонившего в посольство. В тот же день выясняется, что разработка секретной телефонии находится на грани срыва, Абакумов устанавливает руководству института критические сроки для получения первых практических результатов. Директор института вызывает Нержина и требует, чтобы он переключился от отвлечённых лингвистических исследований на разработку математического аппарата секретной телефонии. Перед Нержиным стоит тяжёлый выбор — работать на систему, которая противна его духу, либо покинуть сытную шарашку и отправиться на периферию ГУЛАГа.

Если более подробно, то по сюжету в МГБ записали этот телефонный звонок, вычислили всех людей, имевших доступ к данной информации (их было пятеро), и в итоге посадили всех этих пятерых до выяснения. Но по какой-то причине не стали расстреливать их всех (а в то время, если нам в 1980-90 г. говорили правду, это могли сделать на раз-два), а решили установить виновное лицо. Для этого в специальной тюрьме ("шарашке"), по заданию Сталина, стали разрабатывать специальный аппарат по идентификации речи. В той самой "шарашке", как вы поняли, собрали инженеров по разным профилям, и содержали их в условиях, гораздо лучших, чем существовали в то время в обычных лагерях. И такая практика была в СССР повсеместной. "Шарашки" решали задачи любой сложности, от сельскохозяйственных до космических. Недавно, кстати, наша современная власть похвалила это способ ведения научно-технических разработок. Действительно, лучшие умы за решёткой не требовали больших накладных затрат, были хорошо мотивированы на труд ожиданием свободы и в то же время изолированы от всех шпионов и вредителей, охотившихся за советскими техническими секретами. Полагаю, эффективнее этого способа научного труда ещё не изобретено нигде.

Сколько же было таких "шарашек" в СССР?

Ну а на этом заканчиваем пролог и переходим к одному из тех самых величественных памятников эпохи Сталина. Это его пантеон по месту пребывания им ссылки, в деревне Курейка Туруханского района Красноярского края, в период 1914-16 годов. Собственно, Пантеоном его называли только местные жители, официально он везде назывался Музеем Сталина, и из всей экспозиции там был один-единственный дом, в котором Сталин в этой ссылке когда-то проживал. Вот только дом этот был размещён во вновь построенном огромном здании-саркофаге, очень необычном для местного климата.

Необычным этот дом был не только для местного климата, но и для того места вообще. По имеющимся данным, те места по берегам Енисея были практически необжитыми. Очень редко там стояли деревни в несколько домов. Как правило, они размещались в местах впадения в Енисей прочих сибирских рек. При каждой такой деревне имелась пристань, или как называли их там, станóк. Был такой станок и при Курейке.

Предположительно, Сталин прибыл в Курейку по собственному желанию, очевидно, ссыльным в то время давалось право выбирать место ссылки. До этого он уже проживал какое-то время в других городах и сёлах Красноярского края. В Курейке он снимал комнату в какой-то крестьянской избе, где кроме него жило ещё много людей. С одной из проживавшей в этой избе, Лидией Перепрыгиной, Сталин начал сожительствовать, и она родила ему двух сыновей. Один из них умер в младенческом возрасте, другой дожил до старости, всю жизнь опасаясь факта своего отцовства. Убыл Сталин из Курейки внезапно, официально он был призван на Отечественную (Первую мировую) войну. Более туда он никогда не возвращался, хотя уже будучи у власти он предпринимал попытки разыскать своего сына. Попытки были безуспешными, поскольку его сын при появлении подобной информации уходил в тайгу. Насколько это было правдой, судить теперь сложно. Тем не менее, совсем недавно один из внуков Сталина по той линии доказал генетическую принадлежность к Вождю.

В Курейку Сталин даже не стремился попасть, несмотря на то, что ещё при его жизни там был выстроен данный Музей. И не просто выстроен. Все проходящие по Енисею теплоходы делали в том месте остановку, и пассажиров добровольно-принудительно заставляли пройти в этот музей на экскурсию. Зачем в том малолюдном месте нужен был такой Музей? Неужели это и есть тот самый памятник тщеславию Сталина?

Дом-музей Сталина был официально открыт 7 ноября 1938 года в рыбацкой избушке, где жил Сталин в период своего пребывания в ссылке в Курейку. Попытки обнести здание павильоном для его сохранения были безуспешными, и на протяжении нескольких лет после открытия музея сам домик находился в плачевном состоянии. Зимой 1944/1945 года был проведён закрытый конкурс на эскизный проект дома-музея Сталина. Было представлено 30 проектов, в нем участвовали даже заключенные. Лучшим был признан проект вольнонаемного С. К. Хорунжего. В 1949 году было принято решение начинать строительство музейного павильона. Строительство осуществляли заключенные. В 1952 году работы были завершены. После смерти Сталина в 1953 году посещение музея в обязательном, «приказном» порядке прекратилось. В декабре 1961 года, в процессе развенчания «культа личности» Сталина, рыбацкий домик Сталина был разобран, а скульптура в сквере — снесена и сброшена в прорубь на Енисее. К 1990-м годам павильон находился в полуразрушенном состоянии. Стёкла были разбиты, паркет — разобран, а стены — исписаны различными фразами. В 1996 году павильон окончательно сгорел в результате поджога.

Мало кто сейчас знает, но совсем рядом от Курейки, в нескольких десятках километров (для Сибири это не расстояние), проходила стройка "объекта 503", она же Трансполярная магистраль. Здесь, наверное, надо добавить пару слов.

Постановлением Совета Министров СССР № 384-135-сс от 29 января 1949 г. место строительства порта было перенесено в Игарку, что и вызвало новое направление дороги: «Салехард-Игарка». 29 января 1949 г. можно считать началом второго этапа возведения железной дороги «Чум-Салехард-Игарка» так как дорога приняла иное, отличное от первоначального замысла направление. Постановлением Совета Министров СССР от 29 января 1949 года изыскания и проектирование морского порта в г. Игарка и комплекса сооружений при нём было поручено Главному управлению Северного морского пути (ГУСМП) при Совете Министров СССР. Связь строителей с управлениями поддерживалась сначала по радио, а затем по столбовой телефонно-телеграфной линии, протянутой зэками от Салехарда до Игарки вдоль предполагавшейся трассы.

Обратите внимание, решение о строительстве железной дороги Чум-Салехард-Игарка было принято также в 1949 году, в том же году, что и о строительстве Пантеона. Случайное ли это совпадение? Строительство этой линии велось с двух направлений. Направление с Игарки как раз и было тем самым "объектом 503". Сама эта дорога была очень необычным объектом. До сих пор нет единого мнения, в связи с чем Сталин решил сделать конечным пунктом в данном случае именно Игарку. Подобные решения Сталин принимал единолично и сам отмечал линию дороги на карте. Выдвигалось несколько версий, от вполне здравых до конспирологических. К примеру, вторая мировая война показала полную незащищенность арктического побережья, и немцы там чувствовали себя как дома. Решить эту проблему могло только создание большой военной базы, которую вначале хотели сделать на полуострове Ямал, потом из-за малой глубины Обской губы его перенесли в устье Енисея. Именно для этой базы в спешном порядке и начали проводить новую железную дорогу.

Другой версией из разряда экстравагантных было то, что в Игарке имелись какие-то следы древней цивилизации и там была спрятана небезызвестная Золотая баба. По преданиям, живя в Курейке, Сталин много раз уезжал в тундру к местным шаманам, и они передали ему какие-то сакральные знания об этих местах. Именно из-за них Игарку и сделали конечным пунктом ветки. Но при этом, никакого прохождения строящейся ветки через Курейку не планировалось совсем.

Ещё более загадочным фактом является само строительство "объекта 503". Это было полностью засекреченный объект, от начала и до конца. Нет, конечно же, скрыть сам факт строительства ветки в те времена вряд ли бы удалось. Но вот всё прочее было полностью покрыто мраком. И несмотря на то, что эту ветку как будто-бы строили узники ГУЛАГа, никто из самиздатчиков этот факт впоследствии в своих литературных произведениях не упомянул ни разу (знатоки, поправьте). Кто же всё-таки строил эту ветку? И совсем необычным является окончание этой стройки, которое волевым решением было принято буквально сразу же после смерти Сталина, когда временно до назначения Хрущева главой государства был посажен товарищ Маленков.

Несколько лет назад удалось побеседовать с участником строительства на том самом "объекте 503", который попал туда вольнонаёмным в юношеском возрасте, почти перед самым сворачиванием работ на этом таинственном объекте. Вот его рассказ в кратком изложении.

Строительство железнодорожной ветки со стороны Игарки начиналось в посёлке Ермаково, который возник практически на голом месте. Ранее там был станок - мыс Ермак на Енисее. Во время строительства ветки на Салехард в этом посёлке была основная перевалочная база. Все материалы и технику доставляли по воде. За очень короткое время был выстроен посёлок на несколько тысяч жителей со всей инфраструктурой. Даже дом культуры с театром там был. Практически все строители дороги были вольнонаёмные, с БАМа (в то время он уже строился-авт.). Спецкомендатуры тоже были, но их контингент ни на какие серьёзные или ответственные работы не привлекали. Их задачами было в основном выполнение подсобно-вспомогательных работ, например строительства жилья. Кто освобождался по отбытию срока, так и оставались там работать вольнонаёмными. Стройка проходила в очень тяжелых условиях. Те факты, что люди вместе с техникой тонули или замерзали на линии, действительно были. Качество работ было невысоким, но это и не скрывалось, стояла задача запустить объект в принципе, его доработка планировалась уже во время эксплуатации. Где-то весной 1953 года поступила команда - остановить все работы полностью. Ещё через какое то время поступила другая команда - демонтировать всё что можно, а что нельзя, уничтожить. Все станционные здания были разобраны, а капитальные взорваны. Все рельсы были полностью сняты и вывезены по воде неизвестно куда. Весь подвижной состав утоплен. В Ермаково, возле главной станции, военными был взорван какой-то атомный заряд (как было объявлено), и все в спешном порядке покинули этот посёлок. Сейчас там остались одни руины. Очень много людей в настоящее время публикуют фотографии той самой полярной железной дороги. К участку Ермаково-Салехард никакого отношения эти снимки не имеют. Был приказ ничего на той ветке не бросать, буквально не оставить камня на камне. Даже потом, когда строили по старой насыпи новую ветку от станции Новый Уренгой до станции Коротчаево, находили там только одни шпалы. И станции эти строили там, где в полярной ветке также в этом же месте планировались станции, но с другими названиями. Даже старые проектные названия не стали этим станциям давать.

Что же это за дорога такая таинственная, строительство которой после смерти Сталина всё больше напоминало бегство с поля боя? Есть ещё одна интересная деталь, неоднократно упоминаемая на форумах любителей истории - рельсы и подвижной состав для этой стройки собирали со всей страны, и именно царские. Это вроде бы несмотря на то, что в Новокузнецке в то время производство рельс шло полным ходом. И даже представлено много подтверждающих фото. Действительно, с чего бы?

Сейчас, после непонятного обмеления рек, вся эта утопленная техника вылезла наружу, и даже некоторые пытались её извлечь. Данное фото не единично, на краеведческих ресурсах их очень много. Какой такой тайной обладала та трансполярная магистраль? Оказалось, всё просто. Даже общество "Мемориал", публикующее подобные фотографии, наверное об этом не догадывалось (а ещё "иностранный агент", понимаешь ли).

Таак... Это зачем в той самой Трансполярной магистрали три рельса, это в то время, когда вся страна нуждалась в железе? На первый взгляд, это полный абсюрд, за подобное расточительство проектировщиков могли отправить в те времена на эту же ветку строить бараки. Но если посмотреть, какие железные дороги были раньше в Швейцарии, всё становится понятным. Это был совсем не памятник тщеславию Сталина и снесли его совсем не зря. Очевидно, Сталин решил просто воссоздать и опробовать те железнодорожные ветки, которые до этого где-то около ста лет назад работали во всём мире. Понятно, без дров и угля. И место было выбрано идеально. Дикие звери в лесах охраняли эту ветку лучше спецполков НКВД. По некоторым свидетельствам, умерших людей там не хоронили, их просто оставляли в лесу. Чтобы все поняли, где это находится, взгляните на карту. Почти строго на Полярном круге.

Сталин получил хороший урок во время Второй мировой войны, и видимо, решил отойти от "заветов Ильича" и по тихому достать свою дулю из кармана, как раз в преддверии холодной войны. Это притом, что визави уже вроде как владели атомной бомбой и даже грозились её сбросить на СССР. Очень смелый и грамотный ход был в виде этой дороги был сделан со стороны Сталина. Интересно, способен ли кто-нибудь из правителей на такое сейчас? Полагаю, у многих читателей начинается гомерический хохот. Место, кстати, для этой дороги выбрано очень продуманным. Если бы туда послали атомный заряд, много бы СССР не потерял. Да и место само... до Бога высоко, до Вашингтонского обкома далеко, и технических деталей бы он точно не разведал. Впрочем, последнего Сталин боялся меньше всего. Была стратегическая задача - реализовать этот проект, чтобы потом на его примере начать его тиражировать по всему Союзу. Полагаю, за океаном этого очень сильно боялись. И как могли вредили руками агентов. Вот таких вредителей и боялся Сталин. Своих, доморощенных, тех самых, которые сдавали информацию в посольства (как по Солженицыну). И они были в реалии, а совсем не паранойя, которую приписывали Сталину те самые "узники"-писатели.

Впрочем, вернёмся к гвоздю программы - Пантеону.

Сибирь обладает таким свойством, что строить в том географическом месте Пантеон, не строя при этом ту самую железнодорожную ветку, было бы очень расточительным мероприятием. Судя по тому, что хронологически стройка Пантеона и ветки совпадает, их строили скорее всего одни и те же люди и техника. Других ресурсов в то время там было просто не найти. Ну и понятно, оба объекта были одинаково засекречены. Если бы в данном случае сыграло роль тщеславие и самовлюбленность Сталина, какие ему приписывали, эта железнодорожная ветка точно бы шла через Курейку, чтобы обеспечить пассажиропоток в Пантеон. Лишние сорок километров пути при общей длине дороги в полторы тысячи никто бы и не заметил. Так что личные качества Вождя здесь, очевидно, не при чём.

Из воспоминаний тех, кто застал своими глазами строительство Пантеона, можно понять, что строился не один отдельно взятый Пантеон. Заново была выстроена вся деревня, а к ней прочая инфраструктура, включая школу. Действительно, не показывать же приезжающим туристам полуразваленные лачуги рядом с таким великолепием. Но жильё, понятное дело, выполнили из подручных местных материалов, что никак не скажешь про Пантеон (об этом - чуть ниже).

Была заново построена улица, логичным завершением которой и был наш Музей. Интересно, зачем на деревянных домах крепили жерди вверх, как на фото? На дворе 1959 год, телевидения там точно не было. Даже линия электропередач есть, которая очевидно на месте стояния фотографа завершалась. И где-то в конце улицы возле Пантеона, слева, была построена новая школа.

Ничего необычного не находите в конструкции этой школы? А ведь это Заполярье (Заполярье, Карл!). Где печные трубы? Видно только вытяжные патрубки, очевидно из заведений "М" и "Ж".

Что за загадки такие нам подкидывает Пантеон? Давайте вникать в матчасть. Хоть и красиво выглядит этот Пантеон со стороны, почему-то сохранились в общем доступе только фотографии с главного и боковых фасадов. Изнутри и с задней стороны в полном виде их практически нет, а те, что есть, совершенно не дают нам никакой информации о техническом устройстве здания. Это очень странный факт. Вспоминается юность, когда одно из зданий "почтового ящика" запрещали фотографировать с некоторых сторон только по той причине, что туда выходили окна одной секретной не существующей ныне службы. Неужели здесь тоже были какие-то секреты?

А вообще очень интересно. Никакой проектной документации на этот объект в свободном доступе, понятное дело, нет. Не удивительно, если её нет и в несвободном доступе. Когда-то известный политик Виктор Илюхин сделал видеообращение о том, что им выявлены факты тотального подлога документов сталинской эпохи в госархивах. Полагаю, всё в плане подчистки истории уже сделано, так что давайте реконструировать по тому, что есть, и не заморачиваться на углублённый поиск. А есть у нас головы инженеров, а это, согласитесь, уже неплохо. Итак, начнём.

Примерно таким Пантеон был при вводе объекта в эксплуатацию. Об этом можно судить по высоте высаженных елей, которые, по легенде, привезли из Москвы. Собственно, практически все имеющиеся качественные панорамные фото Пантеона сделаны именно с этого ракурса. Из общего описания мы знаем, что это здание имело длину и ширину 21 м х 21 м, высота здания составляла 13 м. Каким же образом поддерживался необходимый климат внутри здания, тем более, что оно было расположено в самом неблагоприятном районе по градации отечественной строительной климатологии? Загадка, однако. Никаких дымовых труб на здании не просматривается, подходящих теплотрасс тоже не видно.

На одном из местных краеведческих ресурсов удалось найти следующее:

Новый музей - большое здание серого цвета. Под зданием были проложены траншеи и подземные ходы. Специально были построены котельная для отопления музея и электростанция. Поэтому пантеон и окружающая его территория освещались сотнями различного вида осветительных приборов, что на фоне не имеющей света Курейки действительно вызывали трепет и поклонение. Абсолютно все пароходы останавливались на 2 часа в обязательном порядке и все пассажиры, ехавшие в Дудинку или в Красноярск, посещали музей и знакомились с жизнью Сталина. Первым директором музея был Лукьянов Никофор Сергеевич. В 1956 году на ХХ съезде КПСС начали говорить о культе личности Сталина, но музей не был закрыт и продолжал принимать посетителей. По-прежнему останавливались пароходы, возлагались цветы к памятнику, разбивались цветочные клумбы, сторожа и директор были, как и прежде, библиотека пополнялась редкими изданиями. С 1956 по 1961 год всё постепенно стало сходить на нет. В декабре 1961 года в Курейку приехал 2-й секретарь Игарского горкома партии Остапенко Виталий Петрович и сказал, что принято решение о ликвидации музея Сталина. Самойлов Петр Александрович был секретарем сельсовета. А Лукьянов Никифор Сергеевич, бывший директор музея, председателем сельсовета. В самом пантеоне разобрали избушку и сожгли её, а скульптуру долго стаскивали тросами. Часа два-три возились два трактора С-100 и С-80, трактористами были Дюбин и Гусар. Кое-как стянули и волоком потащили на Енисей, где рабочий Сахаров вырубил прорубь. Туда и столкнули скульптуру. Так за одну ночь решилась судьба музея.

Это уже интересно. О каких сотнях огней шла речь, если снаружи мы видим менее десятка обычных уличных фонарей? Что это, гротеск от журналистов? Очень даже может быть. Про котельную тоже интересно, только вот школа стоит без входящих теплотрасс (про отсутствующие дымовые трубы опустим). Как вообще научились делать изолированные теплотрассы в Заполярье, в 1952 году, если даже кровельное покрытие на школе выполнено из досок? Очень интересно. А что касается второй части этого материала, то в европейской России многие памятники Сталину послетали уже в 1953 году (есть документальные подтверждения), все музеи по сталинской тематике или тематические отделы в музеях пропали примерно в то же время. Как же так с Курейкой? Действительно, до Бога высоко, до Генсека далеко. Или может быть толком никто не знает, что вообще там было? Коммунисты тех времён всегда отличались тем, что они очень чутко колебались вместе с генеральной линией Партии. Их и выбирали на руководящие посты по наличию этого конкурентного преимущества. Неужели здесь что-то пошло не так? Не верится совсем. Данный музей существовал ровно в тот срок, который определялся навигацией по Енисею. Нет навигации - нет траффика (как говорят современные маркетологи). Если запретить остановку теплоходов, музей останется совсем без посетителей. А если прекратить его эксплуатацию хоть в один отопительный сезон, то всё. По легенде, внутри Пантеона стоял на полянке с натуральной травкой тот самый дом, а по периметру был паркетный пол для экскурсантов. Без отопления в те морозы и внутренняя отделка здания, и экспонат разрушились бы после первого промораживания. Или всё же в здании была своя автономная котельная хитрой конструкции?

По легенде, окна Пантеона были выполнены с таким расчётом, чтобы стоящий внутри дом Сталина был виден со всех сторон даже снаружи. Имелись люди, которые подтверждали, что во время экскурсий можно было зайти в этот деревянный дом. Окна Пантеона были выполнены из трёх слоёв стекла, между которыми струился горячий воздух, и окна никогда не замерзали. Потолок вверху был выполнен в виде круга, в котором горели десятки ламп, изображавших северное сияние. Полянка, на которой стоял дом Сталина внутри Пантеона, росла круглый год, поливалась и подстригалась даже в полярные ночи. По другому и быть не могло. В то место приезжали очень большие люди того времени. Там даже принимали в пионеры, что в общем было большой честью.

И где же тут сотни упоминаемых выше осветительных приборов? Тем не менее, в инженерном плане это здание было обеспечено от и до. Там даже зимой была возможность полива травы. И горячий воздух между стёкол. Стоп. Если там всё же был приток воздуха извне, хоть для нагрева, где же стояла эта приточная камера? При таком объёме здания она была бы достаточно больших размеров, и её бы было видно издалека. Но её... нет.

Может, весь секрет был в том самом старом доме Сталина? Например, под ним был замаскирован какой-нибудь мощный котёл. Неспроста же фото этого дома отсутствует везде. Может быть, не только по идеологическим мотивам.

Наверное, это единственное фото, где хоть как-то видно этот дом. Точнее, его силуэт. И скорее всего, никаких секретов в виде встроенных котлов он не имел. Обычный деревянный дом, накрытый сверху гигантским саркофагом. Видимо, тут и есть тот самый случай, когда фото с этим домом уничтожили только для сокрытия истории. Если бы по силуэту этого дома была бы видна труба на потолок, тогда секрет Пантеона был бы ясен. Но эта версия, увы, не подтверждается. Идём к следующей.

Судя по высоте елей, с момента открытия Пантеона прошло ещё не так много лет, и он ещё действующий. Окна ещё целы, круглый витраж над дверью тоже цел. Скорее всего, он светился (интересно, как?). И видно те самые лампочки на потолке, имитирующие северное сияние. А что за предмет стоит в углу? Если это обычная колонна, поддерживающая потолок, то она должна стоять не здесь. И таких колонн в здании не было вообще, при длине-ширине потолка в 21 м он был самонесущим. Опирался потолок на капитальные стены со всех четырёх сторон. Значит, у нас в углу... не колонна. А что это? Своим видом этот объект очень сильно напоминает тот самый старинный паровой котёл без топки, гревший непонятно отчего. Картина начинает проясняться. Но тут, пардон, какие времена вообще? Вторая половина 20 века. Неужели в Пантеоне решили применить такие крамольные технические идеи? Очевидно, да. Действительно, если упоминали котельную и электростанцию, где брать для этого всего топливо в достаточном количестве для такого объёмного здания? Нигде. Тем более лес там виден на фото только сейчас. В начале 1950-х годов лес там только начинал расти. Уголь и дрова для отопления такого здания указанным выше образом должны для одного отопительного сезона измеряться вагонами. И навигация тут не спасает никак.

Но как же в этом здании работали допотопные технологии, если его изначально делали без купола и ваз со шпилями?

Похоже, вышеприведённые описатели не врали, над окнами действительно присутствует перфорация. Это говорит о том, что обмен горячего воздуха между стеклопакетами действительно был. Откуда шла инфильтрация воздуха в это здание, можно сейчас только догадываться. Но до этого мы доберёмся чуть позже. А сейчас глянем на колонны (или фальшколонны), которые накрывают оконные рамы. Почему их промаркировали пятиконечными звёздами именно там?

Многие, даже заставшие тот исторический период люди наверняка скажут, что данные звёзды есть символ коммунистической идеологии. Их лепили во многих местах, где считали нужным художники-оформители. Но отчего в данном случае звёзды расположены именно там, на колоннах? Здание оформлено в данном случае явно не завкомовским художником-оформителем, и ничего здесь просто так не приделано нигде. Почему здесь висят эти звёзды, знал очень узкий круг лиц. Наверное, даже строители про смысл этих звёзд знали далеко не все. Чтобы понять, о чём вообще идёт речь, надо сделать ещё одно лирическое отступление.

Социалистический строй на территории бывшей Российской Империи был очень уникальным явлением. Как он возник, доподлинно мы уже вряд ли узнаем, несмотря на вроде бы подробное описание в учебниках истории, начиная с предпосылок от 19 века. Будем просто считать, что он возник, как объективная реальность. Основной идеологией социалистического государства было всеобщее равенство и братство. Соответственно, все средства производства и природные ресурсы были национализированы. Всех несогласных с этой идеологией уничтожили или сослали на бесплатный труд во благо общества. Возник новый тип человека, который на западе называли гомо советикус. Но абсолютно никто из населения СССР не знал, что их страна являлась на момент образования субъектом в чьих то руках. Это как завод, у которого есть управляющие, ИТР и рабочие. Они теоретически знают или могут знать друг друга. А есть ещё у завода хозяева, которых могут знать далеко не все из работников завода (и как правило, единицы). Более того, хозяева и завод могут вообще находиться на разных материках.

Если представить, что на момент образования СССР был как один большой завод, многое становится понятным. Хозяева были заинтересованы в успешном развитии завода, руководство заинтересовано в отсутствии тунеядцев, в повышении квалификации рабочих, их здоровье, и т.д. Интересы всех сторон были сбалансированы. Хозяевам доставалась прибыль, всем прочим - идеология, немножко денег на развитие и перечисленные плюсы социалистического строя, особенно социальный лифт. Завод усиленно развивался, стремительно решая задачи, которые в остальном мире казались нерешаемыми. Экономическую модель этого завода проработали умнейшие люди, называемые в простонародии "тройчаткой" (Маркс-Энгельс-Ленин). На этом заводе, как пела известная советская рок-группа, первые были похожи на последних. Всё бы хорошо, но хозяева другого завода, немного увлёкшись, решили натравить на этот завод свой, по принципу утюга в холодильник ("кто кого"). Не исключено, что у двух заводов был один хозяин, просто он так решил развлечься или преследовал другие цели. Не суть важно, факт свершился - Германия и СССР сцепились в смертельной схватке. И тут директор одного завода, который назывался СССР, посидев несколько дней в почти оккупированной Москве, прозрел. Он понял, что ещё немного, и ему конец, и надо как Ильичу в своё время, начинать идти другим путём. И решил сделать то, что в общем никто из его потомков по достоинству не оценил - решил "кинуть" своего хозяина. Как вы уже поняли, речь как раз идёт о Вожде.

Естественно, хозяину завода под названием СССР очень не понравился такой демарш. Тем более Сталин расчехлил самое опасное оружие - он начал реанимировать технологии получения бесплатных энергоносителей, ставя под удар святая святых - нефтяную экономику. Собственно, из-за уничтожения тех самых технологий и был построен завод под названием СССР. Эвакуированные заводы, размещаемые в чистом поле, за несколько месяцев начинали давать продукцию для фронта в полном объёме. Это при отсутствии котельных и подъездных путей для них. Собственно, на той стороне фронта тоже не отставали и делали что-то похожее. Сильные мира того были в смятении, они видимо сами не ожидали такого поворота. Война завершилась, прошёл передел мира, но Сталин и не думал возвращаться к истокам социализма. Более того, он начал готовиться к войне уже со своими бывшими союзниками, что их в общем пугало. У Сталина был неубиваемый козырь - он был готов вернуть все уничтоженные технологии прошлого. Во всех городах строились дома, которые при несложной доработке могли превратиться в автономные источники энергоснабжения. Военные объекты также не отставали. Наряду со всем этим, появилось ещё и ядерное оружие. Вероятность прямого столкновения в этой войне быстро уменьшалась

Завод под названием СССР стремительно и неподконтрольно для своих бывших хозяев развивался и обрастал новыми зонами влияния в мире. При этом началась угроза всем прочим сильным мира того, что потребовало с их стороны нетривиальных мер. После применения гибридных технологий военных действий в Корейской войне Сталин был отравлен, на его место был посажен нужный человек, и ситуация с возвратом завода в прежнюю собственность была успешно реализована. Но откатить ситуацию в начало сразу побоялись. Если бы вдруг это началось, то боготворившие Вождя и ещё полные сил ветераны снесли бы на своём пути всё. Они бы устроили такой "августовский путч", что мало бы никому не показалось. Те уголовники, которые успешно вернули ситуацию куда надо в 1993 году, гремели бы как шведы под Полтавой. И было принято разумное решение немного подождать. Ну а после 1990 года этот завод под названием СССР был благополучно и безболезненно демонтирован. Очевидно, та модель СССР представляла для хозяев определённую опасность, и решили больше не экспериментировать, а перейти на старые проверенные методы "хозяйствования".

В 1953 году уничтожили все знаковые объекты, использующие технологии прошлого, реанимированные Сталиным, под видом борьбы с культом личности. И делали это с космической скоростью, доходя местами до абсурда. Но при этом оборонную продукцию и выпускающие её предприятия на всякий случай не трогали. Ну и при демонтаже экономической модели СССР в 1990 году было уничтожено уже всё. Современную Россию уже никто не боится. У неё уже нет того самого оружия, которое держало в страхе весь мир (совсем нет). Народ ходит и поёт песни о своей непобедимости, платя ежедневно огромную дань. Тут уж, как говорится, кого на что учили. Знал бы это в своё время Сталин...

Впрочем, мы отвлеклись. Вернёмся к той самой военной продукции, про которую сказали выше. Над ней трудились в СССР самые лучшие умы. До ликвидации тех самых "шарашек" эти лучшие умы были сосредоточены именно там. Военная продукция по понятным причинам была окружена государственной тайной. Только сейчас отдельные пепелацы всплывают в роликах блоггеров, такие, как например этот.

Что это? Чем-то похож на аккумулятор, только имеет необычную форму. И как ни странно, промаркирован той самой звездой. Именно такая же звезда проставлена на колоннах Пантеона. Так может, это и есть та самая штука, которая ставилась на колонны и давала теплый воздух?

Вероятно, в данном ролике некие личности за рубежом продают какие-то случайно найденные трофеи от советского вооружения времен афганской войны, демонстрируя на видео их тактико-технические данные. Почему от прикосновения к этой с позволения сказать вещице старинное бритвенное лезвие начинает гореть? Откуда там берётся электрический ток?

Как видим, этот прибор совсем не является аккумулятором. Он это в значительной степени демонстрирует. Его возможности гораздо больше. Что это за прибор и для чего он был предназначен? Впрочем, не будем тянуть за государственную тайну и интриговать читателя. Это и есть одна из советских разработок, которая больше всех наводила ужас на заокеанских хозяев. Наверное даже сильнее, чем атомная бомба. А было это всего лишь ремейком одной старинной вещи, которую в разных языках называли по разному. Это было вазой, корнишоном, тайницей и имело множество других названий. В русском языке такая небольшая вещь называлась "благиня" (сейчас это слово имеет несколько другое значение). Применение у неё было всегда одним - получение энергоносителей из воздуха (хотя проявлялось это в итоге по разному).

Маркировали такую продукцию обычной пятиконечной звездой, и выпускало такую продукцию не существующее ныне оборонное предприятие в ближнем Подмосковье. А теперь представьте, для чего на колоннах Пантеона стояли подобные звёзды? Неужели для красоты или идеологии? Совсем нет, они указывали знающим людям, где расположены те самые загадочные благини. А если так, то давайте попробуем сделать реконструкцию.

Для этого посмотрим на современный вид Пантеона.

Почему на всех бывших рамах присутствует обведённая деталь? Каких-либо силовых функций она совершенно не несёт. И видно, что конструкции самонесущего потолка были железными. Естественно, для сооружения подобного рода возникновение пожара или обрушения было бы концом карьеры (мягко сказано) всем причастным лицам, и горючие материалы в несущих конструкциях здесь категорически не использовали. Ничего случайно не напоминает? Какая сила могла сжечь этот объект до состояния скрученности балок?

После смерти Сталина в 1953 году посещение музея в обязательном, «приказном» порядке прекратилось. В декабре 1961 года, в процессе развенчания «культа личности» Сталина, рыбацкий домик Сталина был разобран, а скульптура в сквере — снесена и сброшена в прорубь на Енисее. К 1990-м годам павильон находился в полуразрушенном состоянии. Стёкла были разбиты, паркет — разобран, а стены — исписаны различными фразами. В 1996 году павильон окончательно сгорел в результате поджога. В 2006 году местный предприниматель Михаил Пономарев решил восстановить музей и привлечь в регион туристов. Пономарев изготовил на собственные средства пятиметровую гипсовую скульптуру Сталина, которая была самовольно установлена рядом с местом бывшего музея. Сам музей Пономарев собирался восстановить по фотографиям 1940-х годов. У проекта нашлось немало противников, в том числе среди представителей местных властей. Уже в день установки скульптуры на постамент она была снесена.

М-да... Если после смерти Сталина прекратили принудительное посещение музея, кто вообще в него ходил? Достаточно было разобрать и сжечь тот самый ссыльный домик Сталина, и ходить не было бы никакой необходимости. А зачем, и главное, чем сжигать Пантеон, чтобы его балки скрутило так, как показано на фото? Ну очень он не давал кому-то покоя. Не Сталин, конечно же, а Пантеон. Продолжим.

В углу руин пусто, что говорит о том, что наша версия с воздухогрейным котлом в каждом углу здания является верной. Почему все кирпичные стены здания в современном виде не поднимаются выше стальных каркасов оконных рам (согласно красных линий)?

Хотя нет, со стороны бывшего главного входа в углах ещё присутствуют остатки возвышающихся над рамами стен. Интересно, на что же опирались конструкции потолка?

Впрочем, всё ясно. Начиная от высотной отметки рамы, стена Пантеона утоньшалась, обеспечивая опору потолочных конструкций на образуемую полку. Здание явно имело чердачное помещение.

Если приглядеться, на задней оконной раме висит остаток фальш-панели, который в первоначальной конструкции и содержал перфорацию для удаления горячего воздуха. Вот она.

И если теперь сделать реконструкцию, обозначив эту самую раму на первоначальном виде здания, мы получаем следующее:

И мы имеем обычный классический архитектурный портик, с той лишь разницей, что он несколько иной формы и закрыт наружной тонкой стеной. Содержимое тайниц портика, а именно те самые благини, не торчат наружу, как это делалось, например, с верхними их ярусами в классических портиках. Благини всех ярусов находятся внутри полностью. Это было очень мудрым техническим решением. Чтобы экскурсанты не задавали лишних вопросов, особенно в увязке с идеологией, всё было спрятано в нишах или за тонкими стенами. Действительно, кому какое дело, откуда там бралось тепло? И с каждой стороны здания этот портик повторялся, очевидно, с целью резервирования. Всё было продумано до малейших деталей.

Действительно, если реконструировать всё более подробно, мы получаем уникальный инженерный механизм. И создали (на бумаге) его обычные инженеры, не исключено, что из такой же "шарашки", в которой сидел Солженицын. Такая инженерная работа действительно стоила того, чтобы за неё сбавили срок. Ну а в последствии сожгли, чтобы никто никогда не узнал, что там было внутри этого Пантеона. Надо отдать должное, в мире нет аналогов такой конструкции. Вообще. Действительно, а откуда в мире взяться такому Пантеону? Покорять Заполярье понадобилось только советским людям.

Интересно, а каким функционалом обладал обведённый элемент? Очевидно, там стояла тепловая завеса. Заполярье всё таки. И есть большое подозрение, что висящее панно снаружи, как и витраж внутри этого устройства, были светящиеся. И большие размеры здесь говорят о том, что там тоже были спрятаны благини.

А вот, кстати, ответ на вопрос, как в здание попадал наружный воздух. На крыше имелись два слуховых окна треугольной формы. Крыша изначально не планировалась с окном посередине, как указывается на некоторых макетах. Действительно, в условиях полярной зимы такое окно в крыше доставляло бы больше проблем, чем пользы.

Кстати, теплицы вокруг Пантеона появились неспроста. Одновременно с музеем по плану должен был появиться большой полигон, демонстрирующий победу советского человека над Заполярьем. То есть выращивание в тех широтах всех возможных, в т.ч. южных, культур. И по некоторым сведениям, их там действительно выращивали. И даже демонстрировали посетителям музея, и даже угощали их. В Заполярье (Заполярье, Карл!). Что-то странно всё получается. Пантеон, непонятная школа, непонятные теплицы... Впрочем, тем, кто там жил в то время, ничего непонятного не было. Это был экспериментальный полигон по демонстрации достижений советского человека в Заполярье, и к нему был выстроен такой же посёлок. Точнее, это был многофункциональный объект демонстрации безграничных возможностей советского человека. Кто-нибудь может сейчас что-нибудь подобное представить? Вот и я про то.

Курейка, 2 мая 1959 года

В Курейке это получалось очень даже неплохо. И тщеславность Сталина тут совсем не при чём. Просто совместили место его ссылки с тем самым полигоном. По современным меркам совсем безобидная вещь. Место было отрезано от Большой земли, врагов народа там не было (как ни странно), и устраивать практические крамольно-технические эксперименты там было идеально.

Курейка, Последний звонок, 25 мая 1960 г.

Интересно, что там зашито досками над окнами этой школы? Она кстати сгорела в 1961 году, официально в то время, когда (по приведённым выше описаниям) статуя Сталина была сброшена в Енисей. А вместе с ней тепличное хозяйство и прочие постройки. Ломать так ломать, чего уж там.

Ну допустим, с Пантеоном всё понятно. А как же тут работали школа и теплицы?

Возвращаемся к панораме времён открытия Пантеона и внимательно смотрим.

И, как ни странно, на заднем плане обнаруживаем очень занятный артефакт. Объяснить его назначение очень сложно. Судя по перспективе, он имеет достаточно большую высоту, не менее 20 м.

На тёмном фоне он смотрится ещё толще и зловеще. Что это вообще такое? Спешу обрадовать читателя, ничего сверхестественного там нет. Это обычный прожекторный столб, очевидно, совмещённый с антенной связи. Пантеон - объект всё же непростой, и наверняка его строго охраняло отдельное подразделение НКВД. Как бы не целый взвод. Туристы туда приезжали разные, бывали вполне высокопоставленные, и поддерживать строгий общественный порядок там было просто необходимо. Кроме того, там стояли такие технические устройства, за информацию о которых за океаном вознаградили бы немало. Там было что охранять. Но почему этот прожекторный столб стоял именно там? Значит, было что освещать. Смотрим на спутниковую карту.

Ничего себе... Вот это чудеса. Если встать возле бывшего пьедестала, и смотреть в направлении того самого прожекторного столба (по синей линии), мы безошибочно попадаем на то место, где стоял этот столб. Что он там освещал? Но даже не это главное. Деревья на берегу Енисея нам чётко выдают, что на их месте стояло два неких не существующих ныне объекта, на которые шли подземные коммуникации от пьедестала. Что это? Неужели заполярные фонтаны с подсветкой?

В нижней части обведено то место, где когда-то стоял тот прожекторный столб. На месте загадочного объекта сзади Пантеона стоит котельная, явно современного вида. До неё там находилось что-то другое (на форумах любителей истории края упоминалось, что её построили уже при Брежневе). А стоящее деревянное здание и есть бывший пост охраны НКВД. Всё, что было далее него вглубь, в сторону от берега, наверняка было запретной зоной. При её нарушении стреляли наповал. Там и стояла та самая котельная-электростанция, которая питала весь посёлок. Работала она, понятное дело, не на дровах. А что было на месте обведённых кусочков леса на берегу, мы уже не узнаем. Вот они и есть, указанные выше сотни огней. Те самые, которые нам никогда не покажут, и которые наверняка снесли ещё в 1953 году. Они освещали Енисей так, что у каждого, кто это видел, рождалось благоговение. Как-никак, музей Вождя и полигон советского человека - победителя Заполярья. Это вам не цап-царап...

Интересно, зачем отшибли бока у постамента? Какие секреты туда запихали те самые сталинские инженеры? Увы, теперь уже не узнать.

А возможно, оттуда управлялись два непонятных объекта, которые освещали Енисей. И было это ничуть не хуже, как в своё время на выставке PPIE (кто помнит). Только фотографии этого великолепия, увы, уничтожены.

Ну и как вы уже наверное поняли, Сталину за такие объекты надо было ещё выше звание придумать. Никто в мире подобного не делал, и даже не пытался. Только он один хоть что-то создал. За что, в общем, сейчас и получает фейерверки в день своей смерти. Этот генералиссимус выиграл величайшую войну, но не сумел устоять в гибридной. А история не любит сослагательных наклонений. Та самая холодная война была завершена не в 1989 году с падением известной стены в Берлине, а в 1953 году, 5 марта. Так закончился первый круг, так хорошо начавшийся после Второй мировой, не просуществовав и 10 лет. А какой у нас идёт круг сейчас? Всё по Солженицыну, конец второго или третьего, впрочем, не суть важно.

Как сказал один мудрый человек, пенсионная реформа в России есть ответ тем, кто по молодости лет эдак 30 назад пели, как они ждут перемен. Как говорится, получите, распишитесь. Никто не может понять, что любые перемены в этой системе могут идти только в одну сторону - в худшую. А здесь специально подождали, чтобы народ не расстраивать. А что делать? Наверное, огорчённый народ специально ломанётся в движение "Назад, в СССР" (ссылку давать не буду, полагаю, все понимают, о чём речь). На тот случай, если вдруг что-то пойдёт не так, благодаря таким сильные мира сего решат откатить систему назад, и снова на волне протестных настроений засадить всех в яму ещё глубже. А если вдруг 1/6 начнёт слезать с кукана (допускаю такую мысль где-то очень глубоко), устроят войну. Если посчитают нужным, то и ядерную. Только Вождя уже нет и вряд ли будет.

П.С. Хотел написать данную статью без политики, но без неё она похожа непонятно на что. Примерно так же русская речь без мата становится похожей на доклад. В части политики можете не соглашаться, но разубеждать не надо, не получится. Заранее прошу прощения у тех, кто найдёт в этих строках что-то для себя оскорбительное. Это совершенно не намеренно.

Ну и всех читательниц сердечно поздравляю с женским днём.

Источник: https://www.tart-aria.info/v-pervom-kruge/