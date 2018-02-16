Статья и о статье “Альтернатива систем”

"В России на сегодняшний день действует более 140 тысяч социально ориентированных некоммерческих организаций."

"…Основные фонды изношены более чем на 80%, доля предприятий с участием иностранного капитала в стране достигает 70%".

"Те триллионы рублей, что хранятся в банках и долговых обязательствах США, мы сделаем капиталовложениями в производство, науку и образование."

"Государство вернет себе монополию на производство и оптовую продажу этилового спирта."

"Это… позволит сформировать бюджет развития вместо бюджета обнищания и деградации."

"Обеспечим возвращение в малые города школ, больниц и иной социальной инфраструктуры."

"Мы гарантируем бесплатность и качество среднего и высшего образования и медицинского обслуживания."

"Мы восстановим систему дошкольного воспитания, гарантируем место для ребенка в детском саду и в группе продленного дня в школе."

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Статья

Вот смотрите, некоторые кандидаты в президенты обещают провести национализацию "стратегически важных и системообразующих отраслей промышленности, электроэнергетики, железных дорог, систем связи, ведущих банков".Идея замечательная – кто бы спорил! Вот только от идеи до её претворения – долгий путь, тернистый и опасный.Ранее новоиспечёный президент РФ Путин в 2000 году попытался национализировать ЦБ. Издал соответствующий указ. Результат? Указ был благополучно саботирован, ЦБ так и продолжал работать на интересы ростовщиков ФРС.Уже здесь видно, что одного желания, одной воли (даже сильной) недостаточно для проведения с наскока подобных масштабных изменений. И причина неуспеха молодого президента всё та же: положение России в мире в ХХI веке совсем не то, что России века XX.Сегодня все структуры власти пронизаны прозападными, а то и напрямую западными НГО, которые влияют на принятие таких властных решений, которые выгодны Западу. Одна из таких структур, кстати, это… КПРФ.Вспомним президентские выборы-1996, вспомним посещение высокопоставленными партийными чиновниками посольства США в Москве в период белоленточного майдана 2011-2012.Оценим, наконец, результаты работы КПРФ за все послеперестроечные годы: коммунистическое движение полностью раздроблено, "слито", а верхушка партии занимается исключительно имитационной деятельностью.Т.е. Зюганов полностью растратил в никуда огромный потенциал, который долго сохранялся в народе даже после перестройки. Наследство КПСС в виде партийных ячеек, огромного практического организационного опыта – всё это миллионером Зюгановым с подручными в угоду американцам было успешно растеряно.Однако помимо КПРФ или схожей с ней прозападной структуры под названием ЛДПР существуют сотни и сотни тысяч (!) другихНГО.Вот из стенограммы разговора с Путиным на официальном сайте http://economy.gov.ru на совещании президента РФ Владимира Путина с членами Правительства тогдашний врио Министра экономического развития РФ Евгений Елин, в частности, заявил , чтоЭто только "социально ориентированных". А сколько разных прочих??!Конечно, среди всех этих НКО, будем надеяться, большинство действительно печётся о благе России и её народа. Но, понятное дело, далеко не все НКО/НГО так настроены. Одна фамилия Сороса и связанные с ней структуры, хозяйничавшие в России, чего стоит… Да и вообще, ложка дёгтя испортит бочку мёда, а тут даже не о ложке речь, а как минимум о ведре…Т.е. все структуры власти любых уровней буквально пронизаны этими "некоммерческими" организациями. Пока что Путину удалось избавиться лишь от самых одиозных (но и наиболее могущественных) из них. Американское USAID и с десяток разных NED-ов вынуждены свернуть свою деструктивную деятельность в России.В любом случае налицо абсолютная открытость страны воздействию извне. Как в плане управления, социального проектирования, так и в области здравоохранения, образования, воспитания, нравственности и пр. Не будем забывать, что Горбачёв и Ельцин буквально продали Россию Западу, превратив нашу страну в колонию. И как раз через западно-ориентированные и подпитываемые Западом же НКО и происходит управление Россией.И вот в таких условиях, не имея реальных властных рычагов, иные кандидаты в президенты желают всё и сразу национализировать.Интересно, это как надо понимать? Ведь по данным экс-директора НИИ статистики Росстата В.М. СимчерыНационализируя, кандидаты предполагают отобрать у нынешних западных собственников российские приватизированные предприятия или выплатить им рыночную стоимость?В первом варианте Запад будет защищать свою собственность всеми доступными ему средствами, не исключая и военные. И в этом случае никаких разногласий между американскими и европейскими собственниками уже не будет, поэтому против России они выступят вполне консолидированной мощью.Если же кандидаты под национализацией подразумевают вариант с выплатой, то откуда деньги, "Зин"? Для примера: рыночная стоимость"Норильского никеля" составляет полтора триллиона рублей.А в программе на сайте КПРФ сказано:На начало этого года все ЗРВ РФ составляют порядка 40 триллионов. Предположим, США их безропотно отдаст России. И на сколько этих денег хватит, чтобы помимо обещанных дополнительных расходах на науку и образование, выкупить приватизированные "Никели"? На десяток, да? И это сразу весь народ сделает счастливым и богатым??!Вот только не надо нас сказками кормить. Приведённая выше элементарная прикидка уже показала всю несостоятельность обещаний, исходящих из недр НКО под названием КПРФ.Хуже того, уповать на национализацию как на единственный метод построения социализма, обещанного редакцией "Советской России" – это продолжать держать народ за идиотов. С кем вы за два президентских срока будете этот, пусть и желанный, но на практике сегодня – несбыточный социализм строить? Со вчерашними школьниками и студентами, которые нацелены на что угодно, но только не на общество справедливости? Которых ЕГЭ-ная школа при содействии немалого количества НГО приучила мыслить только категориями денег, личного банковского счёта?Кадры, этих самых строителей – откуда взять? Их ведь растить надо, заботиться. Например, выявляя со школьных лет таланты и пестуя их. Создавая творческие лагеря для них. Как, кстати, это делает Путин.Но и здесь необходимо терпение. Срок которого явно превышает даже два президентских срока. Пока дети вырастут и школьники станут студентами, затем наберутся кой-какого управленческого и жизненного опыта – только тогда появятся нужные для строительства справедливого общества кадры. Причём строить его придётся, опять-таки из-за открытости разного рода границ, не в одной лишь России, а как минимум в рамках СНГ. Как минимум.И сколько же места уделено образованию, воспитанию и формированию нужных кадров в программе той же КПРФ?Это вообще уникальная в своём роде программа. Где вопрос продажи этилового спирта вынесен на первое место. Вот уж действительно: у кого что болит, тот о том и говорит.Заметьте, речь вообще не идёт о том, что потребление алкоголя убивает нацию, нет. Речь идёт лишь о национализации его продажи.И замечательный вывод сразу после приведённой фразы:Т.е. если водку будет продавать государство, а не частник, то деградация в стране остановится. Логика-с…Но вернёмся всё же к образованию. Что по этому поводу можно отыскать в программе КПРФ и её кандидата Грудинина?Выше мы уже процитировали о заграничной кубышке, сорок триллионов из которой могут пойти на производство, науку и образование. Последнее упомянуто на последнем месте, что уже симптоматично.Но не будем придираться, а поищем в программе слова "дети", "школа", "образование".А как же, простите, рынок и его интересы? Если рыночную экономику не отменить, то казне придётся доплачивать значительные суммы этим самым школам, больницам и иным учреждениям социальной инфраструктуры в малых городах. Опять вспоминаем бардовскую Зину с вопросом, к ней адресованному:"Где деньги, Зин?"Здесь то же замечание, что выше.Это, пожалуй, наиболее реалистичное обещание, которое может дать и выполнить практически любой кандидат.Обратите внимание, нигде ни слова не сказано о начальной школе. Видимо, КПРФ считает, что достаточно малышу походить в садик, где им немного займутся, чтобы потом успешно осваивать качественное образование в средней и высшей школе.А ведь начальная школа, как и садик – это тот возраст, где закладываются основы будущих успехов ребёнка. Не зря ведь говорят в народе, что пока ребёнка можно положить поперёк лавки, то тогда ещё можно его воспитывать. Потом уже поздно будет.Мы нигде не увидели, что кандидаты придаютзначение именно образованию как основы для выявления будущих компетентных кадров в управлении страной, образованием, наукой, армией, – нигде. Есть чисто популистские высказывания, в которых школе и будущему поколению придаётся даже меньше значения, чем торговле этиловым спиртом.Полное дилетантство, сплошной популизм, совершенная непродуманность даже такого недлинного, но важного пропагандистского текста – это залог, простите, какого социализма???Хотя можно резюмировать и точнее: налицов вопросах управления обществом. Подобные "программы", даже будучи частично реализованы (хотя в данном случае ни о какой серьёзной реалзации даже её части говорить, очевидно, не приходится), не смогут придать выздоравливающему обществу нужную степень. Это не программа,Россию в нынешней мировой ситуации можно реформировать в сторону построения более справедливого общества лишь медленными, выверенными, вдумчивыми и стратегически просчитанными ходами. Иначе получим не одну Украину или Сирию, а всю страну превратят в сплошной очаг конфликтов.И потребуется на это, несмотря на нынешнее ускорение мировых деградационных процессов, явно больше времени, чем понадобилось Сталину для построения в отдельно взятой истране социализма.А сама предлагаемая статья, да, она неплохая. Её мы и предлагаем вниманию терпеливого ичитателя.

По ходу и на финише избирательной кампании снова будут говорить о безбожной советской власти с ее репрессиями, цензурой, борьбой с инакомыслием, голодомором, вторжением в Афганистан и т.д., скрывая достижения социализма, расхваливая царскую Россию.

Так, в 100-летие Октября утверждали, что экономика России в 1913 г. была 4-й в мире, она бурно росла, и если бы не революция, стала бы №1. На самом деле в общемировом производстве доля России составляла 1,7%, США – 20%, Англии – 18%, Германии – 9%, причем наше отставание с 1900 по 1913 год только росло. Да и как могло быть иначе, если грамотных в России было 23%, в Англии – 82%, в Германии – 98%, а в США даже среди негритянского населения – 56%?



Сельское хозяйство тоже не радовало, реформа Столыпина провалилась: из 2,7 млн переселенцев более 800 тыс. вернулись полностью разоренными на прежние места, 700 тыс. нищенствовали по Сибири,100 тыс. умерли от голода и болезней, и лишь 1 млн 100 тыс. как-то закрепились на новом месте.



Голодомор в России происходил регулярно, с 1900 по 1913 год было 6 лет, когда от голода умерли 8 млн человек, но и в эти годы из России в Европу потоком шло зерно. Как говорил царский министр Вышнеградский, «недоедим сами, но вывезем». В итоге длительность жизни в 1913 году в России была 30 лет, в Германии – 49, в США – 50, в Англии – 52 года. Вот так «процветала» Россия перед Первой мировой войной.



Ленина винят в том, что он был за поражение России в этой войне, для чего на немецкие деньги устроил Октябрьский переворот, тайно прибыв из Европы. На самом деле Ленин призвал все воюющие страны к миру, а его приезд в Россию произошел в обмен на возвращение домой ряда пленных австрийцев.



Вагон, где ехал Ленин и его товарищи, не был запломбирован – на остановках он выступал перед немецкими рабочими и солдатами, о чем есть воспоминания очевидцев и газетные отчеты.



Эту войну развязали правители европейских стран ради передела колоний и сфер влияния, а Россия – ради «Дарданелл», погубив миллионы русских (другие этносы в действующей армии составляли малую долю), т.е. Ленин требовал прекратить истребление русской нации.



Сталинские репрессии – любимая тема либералов, которые одновременно полностью игнорируют массовые убийства мирных жителей Дрездена и Хиросимы англичанами и американцами, не осуждают Запад за химическую войну против Вьетнама и сожжение напалмом его детей, за расстрел Белграда, убийства руководителей и граждан Ливии, Ирака, Сирии.



Знаменитый ученый и гуманист, дважды нобелевский лауреат (за квантовую химию и мир) Лайнус Карл Полинг протестовал и против ввода советских войск в Афганистан, и против агрессии США в Корее и Вьетнаме. Наши же либералы с позиций гуманизма критикуют только СССР, но тогда это не гуманизм, а политика.



Либералы многократно преувеличивают масштабы жертв советской власти. Рекорд вранья принадлежит Солженицыну, по которому НКВД убило 100 млн (!) и на войне погибло еще 50 млн (!). Старика поправили и сперва спустились до «десятков миллионов», потом еще ниже, до «миллиона жертв».



Сейчас точно известно, что с 1924 по 1954 год к расстрелу приговорено 642 тыс. политических противников, бандитов, казнокрадов, власовцев, бандеровцев, карателей и предателей. Что касается репрессий 1937–1938 годов, то – по моему мнению – это был финал острой внутрипартийной борьбы большевиков-государственников с «мировыми революционерами», которая началась еще во времена Брест-Литовского мира.



Троцкий и другие ультралевые были готовы для мировой революции пожертвовать Россией, а Ленин и его соратники – представители коренных народов страны – считали необходимым получить хоть какую-то передышку, чтобы наладить народное хозяйство и организовать оборону страны.



По этому договору Ленин отдал Германии то, чем она и так владела, но, как только там произошла революция, он разорвал «похабный договор».



Когда в феврале 1917 года к власти в России пришла либеральная буржуазия, страна распалась на десятки частей, а Ленин и большевики собрали ее из осколков и отразили агрессию 14 государств. Правда, не получилось с Польшей (слава Богу!) и Прибалтикой, но потом Сталин решил и этот вопрос.



В 1991 году, когда к власти в России пришли либералы, страна снова распалась. 1000 лет наши предки кровью и потом создавали, защищали и обустраивали страну, а три мерзавца во главе с Ельциным сдали ее мировому капиталу, с потерей 1/5 территории, половины населения и огромной общесоюзной собственности, о чем тут же доложили в Вашингтон.



Ельцин совершил государственное преступление, поправ результаты референдума и расстреляв парламент, но вместо осуждения власти построили Ельцин-центр, а развал страны объявили праздником. Итогом реформ Ельцина–Гайдара стали миллионы жертв, но что-то молчат об их гибели либералы.



После мировой и Гражданской войн разруха в России достигла предела, но затем за 17 лет (1924–1941) в стране были построены тысячи школ, техникумов, институтов, КБ, заводов, театров, больниц, а всеобщее начальное, а затем и среднее образование, система рабфаков открыли перед «кухаркиными детьми» двери в вузы.



Народ был охвачен пафосом созидания, рост ВВП составлял десятки процентов в год, и к 1985 году он вырос в 70 (!) раз по отношению к 1928 году, несмотря на войну и восстановление всего разрушенного германской агрессией (ущерб 2 трлн долларов).



В результате этого чуда наша страна вышла на 2-е место в мире, обогнав все европейские страны, и смогла самостоятельно производить все виды промышленной продукции, известные человечеству.



Национальный доход в СССР, по американским данным, в 1985 году составлял 57% от США, а в пересчете на душу населения – 46% вместо 11,5% в России в 1913 году, т.е. мы развивались вчетверо быстрее. По натуральным показателям в 1985 году мы достигли 80% от США в промышленном производстве и 85% в сельском хозяйстве (это в нашей-то холодной стране!). Средняя длительность жизни в СССР в 1985 году была 71,4 г., что составляло 96% от показателя США.



Советский Союз не знал инфляции, можно полгода не заходить в магазин и все равно знать все цены. Если батон полгода назад стоил 24 копейки, то и сегодня столько стоит, хотя нет, можно ошибиться: мог подешеветь до 22, а проезд в метро полвека стоил 5 копеек.



Ну а слово «террорист» тогда звучало так же фантастично, как «житель другой галактики». СССР – это когда охранников в школах не было и в помине (сейчас каждый 8-й взрослый в стране – охранник), а самым грозным человеком в школе была уборщица.



Если все было так хорошо, то почему погиб Советский Союз? Причин много, и это не только политическое, экономическое и военное противодействие Запада, тому были и внутренние причины.



В экономике главное – это противоречие директивного планирования и научно-технического прогресса. Предвидеть научные открытия и, следовательно, планировать развитие экономики с их учетом нельзя. Более того, при сокращении времени между открытиями и их реализацией знания, заложенные в плановые показатели, могут устареть и стать тормозом развития.



Очевидно, что осваивать внедрение научных разработок в производство удобнее в небольших фирмах, не связанных с плановыми заданиями, со своим бюджетом для покупки нужных материалов и услуг в магазинах или в государственных учреждениях. Это очень важный вопрос – создание внутри плановой системы инициативных ячеек.



Такие попытки в СССР предпринимались, так, в новосибирском Академгородке мы создали фирму «Факел» для технической реализации открытий и изобретений. Каждое предложение обсуждалось экспертами, и в случае одобрения автор получал деньги, которые мог сам тратить для оплаты работы мастеров или исследований в академических институтах.



Штат фирмы был переменный, ее глава академик Яненко и восемь директоров по направлениям (автор статьи отвечал за спектроскопию) работали бесплатно, накладные расходы были 3%. Доход «Факела» от внедрений уже через три года сравнялся с экономическим эффектом всего Академгородка, мы стали финансировать математическую и детскую спортивную школы, устраивали конкурсы и олимпиады, но обком закрыл «Факел» как противоречащий принципам социализма.



Академик Канторович активно поддерживал нашу работу и сам осуществлял оригинальные математические эксперименты (например, в Новосибирске таксисты не брали пассажиров на короткие рейсы, а он предложил взимать небольшую плату за включение счетчика при посадке, и очереди на такси исчезли, а таксопарк стал приносить прибыль).



Мне как члену партии за работу в «Факеле» на коммунистических началах объявили выговор, а Канторовича как беспартийного руководство Академгородка отправило лечиться, но вскоре он получил Нобелевскую премию за математические методы в экономике, вышел из больницы и уехал из Новосибирска.



Даже Косыгин не смог осуществить включение рыночных механизмов в плановую экономику, хотя их необходимость в стране остро ощущалась, т.к. все технические новации шли с Запада. Но перестройщики – по дурости или намеренно – вместо частичных улучшений (что и означает слово «реформа») совершили контрреволюцию, последствия чего мы ощущаем сегодня.



Однако для повышения активности участников экономической деятельности вовсе необязательно включать капиталистические элементы в социалистическое производство.



Например, из 3–4% бюджета, которые в СССР выделялись на науку, часть средств можно было направить на создание технопарков и финансирование предприятий по выпуску малых серий материалов, инструментов, оборудования, а мотивацией работников не должно быть стремление к обогащению, в конце концов, жажда наживы – это признак бескультурья, культурный человек по определению не может быть стяжателем.



После 1991 года страна стала научно и промышленно деградировать. Из России уехали более миллиона ученых и инженеров, Академию наук «оптимизируют», а их членам запрещают работать в органах исполнительной власти (хотя в РФ самым эффективным премьером был академик Примаков).



В стране закрылись тысячи заводов, НИИ, КБ, школ, библиотек, медучреждений, детских садов, обезлюдели и исчезли с карты страны тысячи деревень и малых городов.



За 25 лет реформ ВВП Китая вырос в 17 раз, Вьетнама – в 7,5 и Индии – в 7 раз, а России – всего в полтора раза и то за счет цен энергоносителей. Если сравнивать показатели реальной, особенно высокотехнологичной, продукции, то положение просто критическое.



Так, в прошлом году в России был произведен 41 гражданский самолет, а в США только фирма «Боинг» выпустила 763 лайнера. Парк «Аэрофлота» на 80% состоит из боингов и эрбасов, а наш «Суперджет 100» тоже на 80% импортный. Прекратят нам продавать самолеты или запчасти к ним, на чем будем перемещаться по самой большой стране в мире?



С военной авиацией у нас вроде все в порядке, но многие самолеты сделаны еще в Советском Союзе и уже не отвечают всем сегодняшним требованиям. Недавно в Сирии геройски погиб майор Филипов. Мы восхищаемся его подвигом и склоняем голову перед его светлой памятью, но остается в душе тревога, что и другие летчики в Сирии тоже летают на самолетах 1975 года выпуска.



Нам говорили, что сразу произойдет взлет духовности и нравственности, если отказаться от безбожного социализма, понастроить церквей, повысить роль Церкви в образовании и государственных делах.



И что имеем в результате? Церквей стало много, патриарх чуть ли не второй человек в стране, а нравственность в России упала ниже плинтуса, в стране расцвели наркомания, алкоголизм, порнография, проституция, педофилия, половые извращения, родители судятся с детьми из-за наследства, школьники убивают учителей и учеников, а казнокрадство стало традицией.



А что стало с культурой, где величайшие творения музыки, театра, литературы, которые должны были появиться после отмены цензуры? Исключили из школьных программ советских писателей, в День Победы загораживают Мавзолей, к подножию которого в 1945 году бросали фашистские знамена солдаты Советской армии, и вот уже школьники жалеют немецких солдат, пришедших в 1941-м, чтобы уничтожить нас. И вот ради этого разрушили СССР?



Экономическое положение страны внушает опасения за ее будущее. Если модель хозяйственной деятельности не изменится, то низкая эффективность производства ослабит фундамент страны, ее суверенность. Зависимость от импорта, от благорасположения Запада уже сейчас приводит к унижению нашей страны на поприще спорта, науки и культуры. Пора покончить с этим!

Степан БАЦАНОВ

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