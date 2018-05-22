В Севастополе потребовали исключить Солженицына из школьной программы
15:57. 22 мая 2018 Просмотров - 94 2 коммент. Опубликовал: brahman
Одиночный пикет с требованием исключить Солженицына из школьной программы в Севастополе
© ИА Красная Весна
С требованием исключить произведения Солженицына из школьной программы и прекратить транслировать его лживые мифы выступила общественность Севастополя 18 мая, передает ИА Красная Весна.
Протестная акция прошла у здания Департамента образования Севастополя. Она привлекла внимание не только проходящих мимо горожан, но и охранника ведомства, который предложил пикетирующему «выражать своё мнение где-нибудь в другом месте».
«Мы не можем позволить нашим детям изучать историю нашей страны по произведениям Солженицына. Ведь это художественные произведения, а не исторические факты. Однако сегодня мы наблюдаем всё более агрессивные и навязчивые попытки представить Солженицына в качестве историка, несмотря на то, что он и сам признавал, что с архивными данными никогда не работал», — рассказала организатор пикета, активист движения «Суть времени» Екатерина Чепурная.
«Именно благодаря его лживым мифам, была разрушена наша великая держава — СССР. Его „Архипелаг ГУЛАГ“ стал корнем глубокого исторического комплекса неполноценности, сформированного уже у, как минимум, двух поколений. Вот почему в результате мы получаем покаяния в Бундестаге за нашу Великую Победу», — заключила Чепурная.
Напомним, общественное движение «Суть времени» проводит масштабную протестную акцию, направленную против агрессивного продвижения бренда «Солженицын» в России. Массовые и одиночные пикеты прошли в Астрахани, Владимире, Волгограде, Вологде, Ижевске, Казани, Калуге, Кургане, Москве, Новосибирске, Новочеркасске, Орле, Санкт-Петербурге, Севастополе, Томске, Туле, Хабаровске, Ханты-Мансийске, Челябинске и многих других городах России.
Общественники требуют отменить «План основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 100-летия со дня рождения А. И. Солженицына», исключить из обязательной школьной программы изучение произведения «Архипелаг ГУЛАГ» (и других произведений Солженицына), отказаться от установки памятников А. И. Солженицыну на Таганке в Москве.
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Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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В Севастополе провели акцию “За возрождение ГУЛАГ!”
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Как можно учить детей по произведениям написанным под диктовку ЦРУ и хорошо оплаченных этим же ЦРУ. Это просто пользовалось спросом на Западе. Это просто бизнес.