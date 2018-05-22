В Севастополе потребовали исключить Солженицына из школьной программы

С требованием исключить произведения Солженицына из школьной программы и прекратить транслировать его лживые мифы выступила общественность Севастополя 18 мая, передает ИА Красная Весна.Протестная акция прошла у здания Департамента образования Севастополя. Она привлекла внимание не только проходящих мимо горожан, но и охранника ведомства, который предложил пикетирующему, — заключила Чепурная.Напомним, общественное движение «Суть времени» проводит масштабную протестную акцию, направленную против агрессивного продвижения бренда «Солженицын» в России. Массовые и одиночные пикеты прошли в Астрахани, Владимире, Волгограде, Вологде, Ижевске, Казани, Калуге, Кургане, Москве, Новосибирске, Новочеркасске, Орле, Санкт-Петербурге, Севастополе, Томске, Туле, Хабаровске, Ханты-Мансийске, Челябинске и многих других городах России.Общественники требуют отменить «План основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 100-летия со дня рождения А. И. Солженицына», исключить из обязательной школьной программы изучение произведения «Архипелаг ГУЛАГ» (и других произведений Солженицына), отказаться от установки памятников А. И. Солженицыну на Таганке в Москве.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com