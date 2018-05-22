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В Севастополе потребовали исключить Солженицына из школьной программы

15:57. 22 мая 2018 Просмотров - 94 2 коммент. Опубликовал:

Одиночный пикет с требованием исключить Солженицына из школьной программы в Севастополе
© ИА Красная Весна

С требованием исключить произведения Солженицына из школьной программы и прекратить транслировать его лживые мифы выступила общественность Севастополя 18 мая, передает ИА Красная Весна.

Протестная акция прошла у здания Департамента образования Севастополя. Она привлекла внимание не только проходящих мимо горожан, но и охранника ведомства, который предложил пикетирующему «выражать своё мнение где-нибудь в другом месте».


«Мы не можем позволить нашим детям изучать историю нашей страны по произведениям Солженицына. Ведь это художественные произведения, а не исторические факты. Однако сегодня мы наблюдаем всё более агрессивные и навязчивые попытки представить Солженицына в качестве историка, несмотря на то, что он и сам признавал, что с архивными данными никогда не работал», — рассказала организатор пикета, активист движения «Суть времени» Екатерина Чепурная.

«Именно благодаря его лживым мифам, была разрушена наша великая держава — СССР. Его „Архипелаг ГУЛАГ“ стал корнем глубокого исторического комплекса неполноценности, сформированного уже у, как минимум, двух поколений. Вот почему в результате мы получаем покаяния в Бундестаге за нашу Великую Победу», — заключила Чепурная.

Напомним, общественное движение «Суть времени» проводит масштабную протестную акцию, направленную против агрессивного продвижения бренда «Солженицын» в России. Массовые и одиночные пикеты прошли в Астрахани, Владимире, Волгограде, Вологде, Ижевске, Казани, Калуге, Кургане, Москве, Новосибирске, Новочеркасске, Орле, Санкт-Петербурге, Севастополе, Томске, Туле, Хабаровске, Ханты-Мансийске, Челябинске и многих других городах России.

Общественники требуют отменить «План основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 100-летия со дня рождения А. И. Солженицына», исключить из обязательной школьной программы изучение произведения «Архипелаг ГУЛАГ» (и других произведений Солженицына), отказаться от установки памятников А. И. Солженицыну на Таганке в Москве.

Источник

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: образование, протест, севастополь, Солженицын, школа
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2 коммент.»

  • 39 11
    Satana666 22 мая 2018 в 16:05 Ссылка Пометить
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    В Севастополе провели акцию “За возрождение ГУЛАГ!”

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  • 5452 4364
    александр 22 мая 2018 в 16:13 Ссылка Пометить
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    Как можно учить детей по произведениям написанным под диктовку ЦРУ и хорошо оплаченных этим же ЦРУ. Это просто пользовалось спросом на Западе. Это просто бизнес.

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