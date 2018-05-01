Главная » История, Политика, Творчество

Протесты против государственного празднования 100-летия Солженицына

09:09. 1 мая 2018 Просмотров - 159 Один комментарий Опубликовал:

Солженицын восхвалял и оправдывал гитлеровских пособников — бандеровцев и власовцев, напоминают активисты. Серию пикетов против «блицкрига солженицынства» провели в Москве и других российских городах активисты движения «Суть времени». В столице одиночные пикеты прошли у зданий правительства Москвы и Мосгордумы. 

Общественники, ссылаясь на тексты Александра Солженицына, обращают внимание граждан и представителей власти на следующее: в своих произведениях писатель воспевал и оправдывал власовцев и бандеровцев, цифры репрессий в СССР заимствовал у коллаборациониста Ивана Кошкина (Курганова), а также призывал к превентивной войне США и Запада с СССР.

Пикетирующие уверены, что процесс вбивания в общественное сознание идей и взглядов Солженицына является аналогом так называемого «ленинопада» и процесса декоммунизации, который начался на Украине после госпереворота в 2014 году.

«Давайте вдумаемся в происходящее. Власти хотят установить памятник Солженицыну в Москве, министерствам и ведомствам предписано проводить сотни и тысячи мероприятий по продвижению идей Солженицына в массы! А каковы эти идеи? Его идеи носили накаленно антисоветский, антикоммунистический характер, в его «Архипелаге ГУЛАГ» СССР изображен как бесчеловечный концлагерь. Советский Союз он рисует как страну хуже гитлеровской Германии, а коммунизм — хуже фашизма!» — заявил общественник, пикетирующий здание правительства Москвы.

В РФ протестуют против государственного празднования 100-летия Солженицына


Активист подчеркивает: Солженицын восхвалял и оправдывал гитлеровских пособников — бандеровцев и власовцев. Такие опасные манипуляции не могут не привести к попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны и возложению ответственности за ее начало на СССР, отмечает он.

«Уже сейчас на Западе открыто звучат призывы признать СССР не жертвой, а страной, виновной в развязывании величайшей в истории человечества войны», — заключил общественник.

Группа испанцев, проходившая мимо, горячо поддержала идею пикета, узнав изображенных на плакате Александра Солженицына и «Колю из Уренгоя».

Такие же протестные акции прошли в десятках городов России — в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Томске, Орле, Хабаровске, Волгограде, Севастополе.

Пикетирующие требуют исключить произведения Солженицына из российской школьной программы, остановить мероприятия по чествованию писателя в России, остановить процесс установки памятника Солженицыну в Москве.

Напомним, правительством был разработан план мероприятий по празднованию в 2018 году столетия Александра Солженицына. Он включает в себя большое количество мероприятий во всех регионах России, в числе которых выставки, конференции, круглые столы, мероприятия в школах.

Материалы по теме:

Классика лжи. Солженицын

Фантазер из шараги 

Источник: www.kramola.info

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
КОНТ – главный сайт будущего государственного переворота
.... Поэтому для следующей попытки государственного переворота, приуроченной к думским ...просьбой: написать материал в поддержку протеста против УДО Васильевой. С тем, ... верхом идиотизма стала НОДовская акция против празднования… Дня России, каковую «патриоты...
Бунт против алкоголя
... судилищем над поверженными и празднованием одержавшими победу и получившими ...расправа над теми, кто отважился протестовать против спаивания народа. Судьи свирепствовали:...со вскрытием вен, самоубийство в государственном масштабе". Трезвенники — люди, взявшие...
Новости Украины и Новороссии 07 мая 2015
..., проводить ли сегодня акцию протеста против несвоевременной выплаты зарплат и несоблюдения... президента Барака Обаму на празднование 70-летия Победы в ... новой системы, способной гарантировать государственный суверенитет и территориальную целостность Украины...
Новости Украины и Новороссии 18 апреля 2015
... 60 автомобилистов перекрыли движение, протестуя против значительного роста цен на бензин...«Позиция администрации президента о праздновании Украиной 70-й годовщины ...Алексеевич – генерал армии, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ, ...
Новости Украины и Новороссии 09 мая 2015
... бесы!», — кричали одесситы на праздновании 9 мая 2015 Авторская съемка... войну Митрополит Онуфрий выразил протест против продолжения вооруженного конфликта на ...обращения еврооблигаций одного из крупнейших государственных банков страны - Укрэксимбанка. Всего...
Новости Украины и Новороссии 08 июня 2015
..., которое выдаёт территориальный орган государственной миграционной службы. Граждане Украины ...неизвестных совершила нападение на лагерь протестующих против бездействия властей. Около сотни...с утра 6 июня началось празднование Дня русского языка – официального...

Один комментарий»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>