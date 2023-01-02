

◽️ Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.



В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по пунктам временной дислокации подразделений «иностранного легиона» в районах населенных пунктов Марково, Краматорск Донецкой Народной Республики, а также Новоосиново Харьковской области уничтожено более 70 иностранных наемников, более 100 ранены.



На Купянском направлении российскими войсками нанесены артиллерийские удары по скоплениям живой силы 103-й и 105-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Берестовое, Кисловка и Синьковка Харьковской области.

Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.



На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 13-й и 95-й десантно-штурмовых бригад в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также Серебрянка Донецкой Народной Республики. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, три бронетранспортера и два пикапа.



На Донецком направлении в результате нанесения поражения подразделениям 60-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и наступательных действий российскими войсками заняты новые выгодные рубежи. Потери противника составили до 70-ти украинских военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и пять автомобилей.



На Южно-Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений противника в районах населенных пунктов Золотая Нива и Пречистовка Донецкой Народной Республики уничтожено более 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа.



Ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации поражены 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 92-х районах.



◽️ В районах населенных пунктов Орехов, Малиновка и Зализничное Запорожской области уничтожено два склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ и хранилище топлива 102-ой бригады территориальной обороны. В районе города Днепропетровск уничтожено хранилище топлива группировки войск ВСУ «Хортица».



◽️ В ходе контрбатарейной борьбы в районах населенных пунктов Часов Яр и Миньковка Донецкой Народной Республики уничтожены на огневых позициях две артиллерийские системы М-777 производства США. В районе населенного пункта Антоновка Херсонской области уничтожена самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства. В районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики уничтожены на огневых позициях четыре украинские гаубицы Д-30.



◽️ Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Шипиловка, Лиман, Кременная, Площанка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Петровское, Новогнатовка, Николаевка Донецкой Народной Республики, Скельки, Очеретоватое Запорожской области, Рубановка и Лопатки Херсонской области. Кроме того, перехвачено три реактивных снаряда систем залпового огня «Ольха» и «Ураган» в районах населенных пунктов Красная Гора, Подгорное Донецкой Народной Республики и Раденск Херсонской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 355 самолетов, 199 вертолетов, 2794 беспилотных летательных аппарата, 399 зенитных ракетных комплексов, 7366 танков и других боевых бронированных машин, 957 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3763 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7876 единиц специальной военной автомобильной техники.

◽️ Киевским режимом нанесен удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня «HIMARS» производства США по пункту временной дислокации одного из подразделений российских вооруженных сил в районе населенного пункта Макеевка Донецкой Народной Республики. Российскими средствами ПВО два реактивных снаряда «HIMARS» были сбиты.

◽️ В результате поражения четырьмя ракетами с фугасной головной частью пункта временной дислокации погибло 63 российских военнослужащих. Родным и близким погибших военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.