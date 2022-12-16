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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (16.12.2022 г.)

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◽️ Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении в результате огневого поражения подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Берестовое и Кисловка Харьковской области уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

На Красно-Лиманском направлении в ходе наступательных действий на отдельных направлениях и ударов артиллерии за сутки уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три пикапа. Кроме того, в районах населенных пунктов Терны Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики обнаружены и уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ.

На Донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия, выбивая противника с занимаемых позиций. В районах населенных пунктов Артемовск и Шумы Донецкой Народной Республики, а также Белогоровка Луганской Народной Республики отражены три контратаки противника. В результате огневого поражения подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции. Потери противника за сутки составили более 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

На Южно-Донецком направлении в результате упреждающих действий российских войск и комплексного огневого поражения пресечена попытка атаки усиленной роты ВСУ в направлении населенного пункта Сладкое Донецкой Народной Республики. В районах населенных пунктов Новомайорское и Шевченко Донецкой Народной Республики уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих и три автомобиля.

◽️ Ракетными войсками и артиллерией поражены пункты управления подразделений 1-й бригады территориальной обороны в районе города Берислав Херсонской области, 102-й и 108-й бригад территориальной обороны в районе города Гуляйполе Запорожской области, 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 93-х районах.

В Харькове уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. В районе населенного пунктаРай-Александровка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300.

◽️ Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Новая Тарасовка Харьковской области, Новоукраинское, Графское и Сладкое Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районе города Первомайск Луганской Народной Республики перехвачены два реактивных снаряда «Хаймарс».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 344 самолета, 184 вертолета, 2673 беспилотных летательных аппарата, 396 зенитных ракетных комплексов, 7134 танка и других боевых бронированных машин, 931 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3689 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7625 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/22696
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 27303 23005
    марина 13 мин. назад

      Русские хакеры из группировки Anarchist Kombatant взломали служебный архив начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Шаптала.

      Об этом сообщает Telegram-канал «Контора пишет».Из опубликованной информации следует, что признанных пропавшими без вести военных — 35 382 человека.

      Это военнослужащие, чьи тела остались на поле боя, а их семьи не получат компенсации, потому что они числятся «пропавшими без вести».В приложении к письму приводится полный список всех пропавших без вести военнослужащих по данным на 30 ноября 2022 года.

      Большинство из сухопутных войск ВСУ — 667 листов с именами, фамилиями и датами рождения.

      Далее указаны участники подразделений теробороны (546 листов), десантно-штурмовых войск (398), сил специальных операций (316) и представители ВМС (242).https://t.me/sashakots/37652

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