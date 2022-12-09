«Потолок цен»: избиение пряником, и кормление кнутом
Илья Титов о том, как Запад с треском проваливает попытку устанавливать правила игры.
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Нефть по талонам, а газ в очередь сукины дети.
Ведро зерна за кг макулатуры.
Вступайте в пионеры и вам дадут пункты обогрева и тазик для обмывки.
В очередь.
“Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2023 год и на … Минфин будет исходить из того, что в обновленном бюджетном правиле цена отсечения нефти составит 62-63 доллара за баррель, рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов.”
Они там уже давно договорились. Интересно сейчас в правительстве те же американские консультанты сидят что и в 90-е? Или уже новых завезли?
ну вот и ответ ,а что расскажут в СМИ от имени РФ народу об гордом ответе на их Соглашение второстепенное ,ведь СМИ тоже чьи то ,но не наши..Торг всегда уместен ..
п.с.женечка ,а какой салатик на Н.Г. ты готовишь на стол и какой любимый?
и что вы по веерам курите ,вчера явно что-то забористое было
А может, нужно готовиться к большому кризису, при котором сократится спрос на энергоносители?