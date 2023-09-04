Нефтяной удар по РФ: Украина ТРЕБУЕТ Опустить потолок цен на нефть
Украина требует снизить потолок цен на российскую нефть с $60 до $30. Киев просит Вашингтон снизить потолок цен на нефть, чтобы сократить доходы России. Скидка 20% на все рюкзаки и сумки XD Design, действует 2 недели! Промокод: ГЕОЭНЕРГЕТИКА. Выбрать свой рюкзак на сайте xd-design.ru: https://bit.ly/44tS2n5
США не готовы выполнять требование Украины снизить потолок цен на нефть из России. Президент США Джо Байден отказывается снижать верхний потолок цен на российскую нефть с 60 до 30 долларов за баррель, игнорируя просьбы президента Украины Владимира Зеленского. Если США снизят полоток цен, то это приведет к дестабилизации мирового энергетического рынка.
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