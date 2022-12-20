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Потолок Цен на Газ: Европа ПРИГОВОРИЛА Газовый Рынок ЕС | Геоэнергетика Инфо

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Потолок Цен на Газ: Европа ПРИГОВОРИЛА Газовый Рынок ЕС. Геоэнергетика Инфо
Страны Евросоюза договорились о введении потолка цен на газ. Евросоюз согласовал потолок цен на газ на всех европейских хабах в размере €180 за мегаватт·час (около $2 тыс. за 1 тыс. куб. м). Ограничение начнет действовать с 15 февраля 2023 года, поначалу потолок не будет распространяться на внебиржевые сделки. Идея установить потолок цен на газ по аналогии с ограничением цен на российскую нефть ($60 за баррель, действует с 5 декабря) обсуждалась в Евросоюзе несколько месяцев. Европейские политики поясняли, что введение потолка необходимо, чтобы в дальнейшем избежать резких скачков цен, вызванных в том числе проблемами, связанными с поставками газа из России.
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=30qsBBrf1-E
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