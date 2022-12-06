Газовая “Идея Фикс”: потолок Цен на Газ ВНУТРИ Германии | Геоэнергетика Инфо
Газовая “Идея Фикс”: потолок Цен на Газ ВНУТРИ Германии. Геоэнергетика Инфо
Правительство Германии планирует разрешить поставщикам энергии повышать цены в следующем году только в том случае, если это будет объективно оправдано. Поставщики энергии в Германии должны будут доказать, что планируемое ими повышение цен оправдано, например, если у них растут затраты на закупки. Кабинет министров одобрил ограничение цен на газ и электроэнергию в ускоренном порядке в прошлом месяце в рамках усилий по борьбе с растущими счетами за электроэнергию для домашних хозяйств и предприятий.
—————————————————————————————————————————
Наш телеграм: https://t.me/geonrgru
Станьте спонсором канала CПОНСОР.РУ ► https://sponsr.ru/geonrgru/
Поддержать канал:
Сбербанк – 4274 3200 6731 4487 Максим Р.
Тинькофф – 4377 7237 6815 3060 Максим Р.
ВТБ – 2200 2407 5683 3253 Максим Р.
https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)
Пожалуйста НЕ указывайте ничего в комментариях и назначении перевода!
—————————————————————————————————————————
VK ► https://vk.com/geonrgru
ЯНДЕКС.ДЗЕН ► https://zen.yandex.ru/geonrgru
Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info
—————————————————————————————————————————
Реклама, сотрудничество: https://t.me/radaykinpro maxim@radaykin.ru
Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте все уведомления, ставьте лайки и пишите комментарии! Вы помогаете продвигать канал!
#Марцинкевич #новости #газ #энергетическийкризис #ценанагаз #европа #северныйпоток #германия