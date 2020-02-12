Очередной климатический психоз. Британия хочет отказаться от газового отопления

Британия постепенно намерена отказаться от газового отопления. Энергетический регулятор Ofgem (Управление рынков газа и электричества Великобритании) предлагает отказаться от газового отопления к 2050 году. По мнению специалистов, амбициозные задачи по уменьшению выбросов в атмосферу, которые поставила перед собой страна, нужно выполнять радикальными мерами. Регулятор предупредил что владельцы домохозяйств столкнутся с большими трудностями от того, как им предложат использовать энергию. В прошлом году правительство уже заявило, что с 2025 года в новостройках будут запрещены газовые бойлеры и плиты. Делается это не только из–за несчастных случаев в домах где есть газовая проводка, но и потому, что при его потреблении газ вызывает выбросы углерода в окружающую среду, что, в свою очередь, способствует глобальному потеплению.

Министр изменения климата лорд Ян Джеймс Дункан предложил перейти на электрические отопительные системы и в течении десяти лет отказаться от газового отопления жилых помещений. При этом, по мнению министра, остается открытым вопрос, за чей счет придется менять системы отопления в домах, за счет государства или за счет граждан. «Если мы это делаем, и учитываем, что электричество дороже, нам надо будет понять потолок, выше которого бедные не смогут платить за отопление», — сказал Дункан.

Ofgem предлагает жителям Британии несколько вариантов замены газового отопления. Одним из них является утилизация газовых котлов и использование вместо этого тепловой сети, которая качает горячую воду и воздух по трубам для обогрева домов. В настоящее время такая практика используется в некоторых районах Лондона. Другая идея заключается в том, чтобы использовать электричество для обогрева британских домов, которые вот уже много лет отапливаются исключительно газом.

Регулятор изучает различные способы сделать отопление домов электрическим, например, с помощью электричества, используемого для питания тепловых насосов. В прошлом году эксперты в области энергетики пояснили, что низкоуглеродистые тепловые насосы и тепловые сети могут добавить 5 тысяч фунтов стерлингов к стоимости квартиры в новом здании из-за того, что в них будут установлены пол с подогревом и дорогостоящие, большие радиаторы.

Британское правительство во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном уже заявляло, что страна должна стать флагманом в области сохранения климата Земли. Летом прошлого года Великобритания одна из первых провела закон, по которому она обязуется сократить выбросы углерода до экологически безопасных к 2050 году.

Источник: https://nstarikov.ru/ocherednoj-klimaticheskij-psihoz-britanija-hochet-otkazatsja-ot-gazovogo-otoplenija-113053