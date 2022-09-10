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“Потолок” Цен на Газ: ГАЗОВЫЙ КОШМАР Европы уже Реальность | Геоэнергетика Инфо

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Потолок Цен на Газ: ГАЗОВЫЙ КОШМАР Европы уже Реальность. Геоэнергетика Инфо
Российский газ вбил еще один кол в единство Евросоюза. Часть ЕС требует ограничения цен на газ для всех поставщиков. Норвегия уклончиво отказалась ограничиваться и ждет "предложений" Часть здравомыслящих стран банально отказались от присоединения к потолку цен на газ. Как, что и зачем происходит в дружной семье европейских народов?
ЕС полностью зависит от России, потому что он производит более двух третей своей энергии из природного газа, 40 процентов которого поступает по "Северному потоку".
После резкого роста цен на энергоносители европейские лидеры решили принять спасительный бюджетный пакет в размере 375 миллиардов долларов. Только Великобритания планирует потратить колоссальные 150 миллиардов долларов в течение следующих 18 месяцев.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8iyQFd_mWjU
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