Газовая ошибка ЕС: СПГ для Европы ПОПЛЫВЁТ В КИТАЙ | Геоэнергетика Инфо
Газовая ошибка ЕС: СПГ для Европы ПОПЛЫВЁТ В КИТАЙ. Геоэнергетика Инфо
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Евросоюз после долгих метаний принял решение ввести потолок цен на газ из России. Новые правила коллективного Запада весьма порадовали Китай, который теперь получил ряд преимуществ. Потолок цен на российский газ толкает поставщиков на крайние меры – чтобы не потерять в прибыли, они вынуждены перенаправлять уже идущие в Европу грузы в сторону Азии. При этом в Китае сейчас увеличивается спрос на газ СПГ, потому что страна снимает ковидные ограничения, часть предприятий и производств возвращаются к работе.
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