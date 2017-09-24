Новости Украины и Новороссии 24 сентября 2017

Неравнодушные к судьбе Украины делятся ровно на две категории — одни полагают, что «братский народ» надо спасать, входить в Киев и освобождать от нацистской заразы.

Другие предлагают навсегда забыть об украинцах, огородившись от них огромным забором.

По мнению первых, пройдёт ещё десяток лет, сменится поколение и Россия потеряет свою исконную территорию. Не будет на ней не только русских, но и тех милых, несколько хитроватых украинцев, которые помнят в целом благополучную жизнь в Советском Союзе.

Вторые убеждены, что украинцы давно переродились и никогда не будут лояльны российскому государству. Отчасти все правы, но эта правота отображает лишь ту ситуацию, которая сложилась на текущий момент.

Нет более бесполезного занятия, чем противостоять «украинизации» Украины.

Протест, защита своего законного права говорить на родном языке только усиливает националистический режим в Киеве. Русское сопротивление создаёт иллюзию «языковой войны», которая предполагает поражение одной из сторон и вынуждает украинцев бороться за право существования своей нации.

Однако, никакой войны нет, а есть бессмысленная и безнадёжная попытка украинцев вынести со смертельного одра свою «ридну мову». По их мнению, полная украинизация приведёт к созданию успешного и процветающего европейского государства. Это глупость, но ведь в том, чтобы в этом убедиться, её надо провести. Точнее попробовать провести. Попробовать по полной программе.

Естественно, неравнодушных к судьбе Русского мира очень беспокоит ситуация с русским языком на Украине. Они делают апокалипсические прогнозы о том, что с существующими темпами украинизации русский язык потеряет несколько миллионов своих носителей.

Однако, «великому и могучему» ничего не грозит ровно до тех пор, пока существует Россия, русская цивилизация и те ценности, которые она в себе несёт. Когда их не станет, россияне превратятся в носителей абстрактных «общечеловеческих ценностей», а страна станет сырьевым придатком западных империй, тогда надобность в литературном русском языке естественным образом отпадёт.

Литературный язык — это инструмент коммуникации, культуры, науки и цивилизации в целом. Сырьевым придаткам, не обладающим своей культурой, наукой и цивилизованной жизнью, литературный язык не нужен.

Украина уже выпала из рамок цивилизованного человечества.

Промышленности нет. Науки нет. Население вымирает невиданными в истории темпами и потребность в украинском языке исчезла. Для многих ещё это неочевидно, но потенциальному переселенцу в Польшу нужен польский язык, в Чехию — чешский, в Германию — немецкий, в Россию — русский.

Изучение украинского языка стало такой же формальностью, как и изучение мёртвой латыни в медицинских вузах. Изучают, но зачем? Украина мертва и мёртв язык.

Не менее смешно и наивно выглядит борьба с декоммунизацией Украины. Она может внушать уважение, но вместе с тем, фактом остаётся то, что эта борьба обречена на поражение. Украина находится под оккупацией украинских выкидышей Третьего Рейха. Все эти «бандерята» продолжают реализовывать то, что не смогли реализовать, находясь в «немецком обозе», их недобитые предки.

В современной Украине не может быть проспекта Ватутина, точно так же, как в оккупированном нацистами в 1941 году Киеве площади Сталина и улицы Ленина. В противном случае, это не оккупация, не нацистский режим, а нечто иное.

Чему возмущаются россияне и немногочисленные украинцы? Главное, зачем они это делают? Им хочется показать, какая Украина недемократическая и неонацистская? Так это вроде бы уже всем очевидно.

Вместе с тем, все утверждения о том, что с существующими темпами украинизации и нацификации Украина превратится в аналог гитлеровской Германии, лишены оснований. Этого не произойдёт в силу скорой смерти самого украинского государства. Оно исчезнет точно так же, как исчез Советский Союз.

Украинцы — детище советского режима. Они им созданы. Все они выросли в СССР и видели вполне процветающую страну и хотят сделать точно такую же, но украинскую. Они создают «нацию» точно так же, как в своё время создавали «советский народ».

Разница лишь в том, что советский проект был рассчитан не только на разрушение старого мироустройства, но и на созидание нового. Украинский же проект способен только разрушать. В нём вообще нет ничего позитивного, устремлённого в будущее. Он пятится назад, к вышиванкам, шароварам, колядкам и мазанкам.

Сегодня украинцы якобы начинают прозревать и проявлять недовольство своей властью. Опять в Киеве не те правят, и не то делают. Снова украинцам хочется орать во всё горло «зрада».

Увы, но придётся разочаровать украинцев, евромайдан отстранил от власти не Януковича, а переродившуюся, но недостаточно украинизированную постсоветскую элиту. Теперь её нет, и вся власть в стране состоит из 100% украинцев.

От того, что завтра в результате выборов или государственного переворота Порошенко поменяют на Тимошенко или Ляшко, ничего не изменится. Один украинец сменит другого украинца, но природа проекта останется прежней. Никто не поумнеет, не протрезвеет, великого украинского чуда не произойдёт.

Стоит сказать, что украинство это даже не национальность, не язык, на котором говорит человек, а отношение к России и Русскому миру. Украинство — болезнь, которая не позволяет человеку рационально мыслить и совершать адекватные поступки. В силу этой природы украинское государство обречено на исчезновение.

Милые, добрые киевляне, которые ещё остались живы и не сошли с ума, пытаются вести свою борьбу за будущее своих детей. Они не понимают, как не понимают обосновавшиеся в Москве участники «Комитета спасения Украины», что будущего у населения украинской территории нет до тех пор, пока существует сама Украина, сам антироссийский проект со своей идеологией и всем тем, что её наполняет.

Спасение станет возможно, когда умрёт этот монстр, пожирающий всё живое, всё разумное и человечное.

Трудно сказать, в силу каких причин многие рассуждают об ошибках, которые совершила российская власть на «украинском направлении». О чём речь, если сам проект был изначально выстроен, как антирусский и антироссийский? По сути, вся политика Киева с момента обретения независимости чем-то напоминала «поведение» компьютерного вируса-вымогателя.

На украинский счёт можно бесконечно долго высылать миллиарды рублей, но это не может изменить его природу. Тогда о каких недоработках Москвы может идти речь? Что надо было делать? Плясать перед украинцами, целовать их в пятую точку?! Или может быть строить альтернативные газопроводы, создавать импортозамещающие производства? Так именно этим занималась Россия и задолго до государственного переворота в феврале 2014 года.

Украинцы с каким-то особенным удовольствием тиражируют миф об испорченных навсегда отношениях с Россией.

И это смешно, поскольку если «испорчены навсегда отношения», то миллионы обиженных украинцев не будут бежать из «европейской» страны на заработки в «азиатскую» Московию. О чём речь? Несколько миллионов «русофобов» берутся за самую низкооплачиваемую работу, украинские женщины продают своё тело ненавистным «москалям»?! Они ненавидят своих работодателей? … Нет, они пытаются выжить.

А ведь самое интересное мы узнаем чуть позже, когда в силу изменившихся обстоятельств украинцам объявят правду о том, кто и зачем затевал евромайдан, кто расстрелял «небесную сотню», кто развязал войну и ради чего погибли десятки тысяч граждан Украины.

Рано или поздно эта правда станет известна всем, и совершенно очевидно, что она приведёт к революции украинского сознания. Только спешить не надо, украинский народ должен вдоволь нажраться своей независимостью, его должно начать тошнить от жовто-блакитных флагов, от пения украинского гимна, от вышиванок, от всей той исторической ереси, которую сегодня несут нацисты.

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Сергей Белов