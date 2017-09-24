Новости Украины и Новороссии 24 сентября 2017
- 08:50 Два гимна одной Украины.
- 06:00 «Неуд» по пропаганде: почему украинская вышка стала транслировать российские каналы.
- 05:00 Почему Порошенко в Нью-Йорке пресмыкался перед Трампом.
- 04:00 Позвольте украинцам себя изнасиловать.
- 03:00 «На Украине всё может превратиться в металлолом»: почему в Киеве заговорили о возобновлении поставок газа из России (ФОТО).
- 00:29 Волкер рассказал пранкеру Лексусу, почему не защищает остров Чунга-Чанга.
- Вчера 21:01 Россия должна изменить поведение, — спецпредставитель США по Украине.
- Вчера 19:46 В Донецке прошел кузнечный фестиваль.
Два гимна одной Украины
Как корабль назовешь, так он и поплывет. Что поется в гимне – так и будет жить страна.
Очень любопытно, с этой точки зрения, сравнить два гимна: Украинской ССР и современной Украины. Это сделал один из моих читателей из Киева. Получилось весьма наглядно.
Кирилл, так зовут автора письма, заканчивал школу, как раз в переломный период, и учил оба варианта. Оба текста.
Отличие начинается сразу в первых строках.
Современный Гимн Украины:
«Ще не вмерла України і слава, і воля,
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм i ми, браття, у своїй сторонці.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду».
(Ещё не умерла Украины и слава, и воля,
Ещё нам, братья молодые, улыбнётся судьба.
Сгинут наши враги, как роса на солнце.
Воцаримся и мы, братья, в своём краю.
Душу и тело мы положим за нашу свободу,
И покажем, что мы, братья, казацкого рода).
В начале 90-х текст был ещё более мрачным и начинался так: «Ще не вмерла Україна…».
Но потом,в 2003 году, чтобы всё выглядело не так пессимистично, сделали небольшой «ребрендинг» и заменили букву «а» на «и». Мол не Украина ещё не умерла, а только её слава и воля ещё не умерли.
А вот гимн Украины советского периода, Украинской ССР:
«Живи, Україно, прекрасна і сильна,
В Радянськім Союзі ти щастя знайшла.
Між рівними рівна, між вільними вільна,
Під сонцем свободи, як цвіт, розцвіла.
Слава Союзу Радянському, слава!
Слава Вітчизні народів-братів!
Живи, Україно, радянська державо,
Возз’єднаний краю на віки-віків!
Нам завжди у битвах за долю народу
Був другом і братом російський народ,
I Ленін осяяв нам путь на свободу,
I Сталiн веде нас до світлих висот.
Слава Союзу Радянському, слава!
Слава Вітчизні народів-братів!».
(Живи, Украина, прекрасная и сильная
В Советском Союзе ты счастье нашла.
Меж равными равная, средь свободных свободная,
Под солнцем свободы, как цвет, расцвела.
Слава Союзу Советскому, слава!
Слава Отчизне народов-братьев!
Живи Украина, советская держава,
Воссоединённый край на веки-веков!
Нам всегда в битвах за судьбу народа
Был другом и братом русский народ.
И Ленин озарил нам путь к свободе,
И Сталин ведёт нас к светлым высотам.
Слава Союзу Советскому, слава!
Слава Отчизне народов-братьев!)
Очень символичное отличие, не правда ли?
Где о смерти поют, там смерть и есть. Там, где поют про жизнь, Родина и расцветала.
Наша большая общая Родина.
В тексте гимна русский народ называют другом и братом. Брат – это одна семья или разные? Одна. Только не «братский народ», а просто – один народ. Великий русский народ, состоящий из трех частей: великороссы, малороссы, белороссы.
В заключение своего письма читатель-киевлянин так и пишет:
«Лично я считаю себя патриотом своей Родины и хочу, чтобы она жила прекрасной и сильной, а не «ещё не умирала….».
Но для этого нужна другая страна.
К оглавлению | Источник: nstarikov.ru
«Неуд» по пропаганде: почему украинская вышка стала транслировать российские каналы
На Украине случился очередной скандал — построенная для ведения вещания на Крым украинская ретрансляционная вышка неожиданно начала транслировать российские радиостанции.
Об этом сообщил глава Генической районной государственной администрации Александр Воробьев.
«Что касается информации, которая транслируется с той вышки, которую мы построили — 150 м — на Чонгаре, то у меня постоянно в машине включено украинское радио, но в последнее время я осведомлен, какие погодные условия в Санкт-Петербурге, какая ситуация в Москве, что с властью в Крыму», — рассказал Воробьев.
В свою очередь «представитель президента Украины в Крыму» Борис Бабин признал, что вышку использует не украинская сторона.
«Мы построили, но этим пользуются сегодня, к сожалению, оккупанты, нашими этими устройствами на той станции. Они блокируют и передают свою информацию на той же частоте», — рассказал Бабин.
Как же так произошло, что очередной мегапроект превратился в очередную зраду? Ранее схожий скандал развернулся вокруг знаменитой «Стены Яценюка» — это неприступное фортификационное сооружение на российско-украинской границе не остановило даже диких кабанов, уже заведены уголовные дела о растратах в ходе строительства «стены».
«Я без сомнения могу сказать с уверенностью, что Крымские власти не устраивали хакерские атаки на украинскую вышку, не забрасывали на Херсонщину диверсионную группу в целях сорвать «правдивое украинское вещание», — рассказал Ukraina.ru депутат российской Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
Он отметил, что «вокруг этой вышки настоящая аура нежелания транслировать украинские передачи».
В свою очередь председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым Заур Смирнов в комментарии нашему изданию отметил, что изначально затея украинских властей, построивших огромную вышку для вещания на Крым, выглядела скорее как способ украсть деньги, нежели реальный проект.
— Мы и ранее говорили, что вся эта затея Киева в отношении трансляции телерадиоэфира на Крым это, с одной стороны, полная профанация, а с другой стороны — видим прежнюю привычку украинских чиновников греть руки на бюджете.
Думаю, что одна из причин отсутствия технических возможностей вещать это, скорее всего, хищения, а также несоответствие той информации, которую озвучивают украинские власти, и реальных дел.
Хочу сказать, что на сегодняшний момент украинский контент в Крыму никому не интересен, — ни с точки зрения информации, ни с точки зрения содержания. Потому что вся украинская информационная лента наполнена антироссийской истерией, и, естественно, никому из крымчан она не интересна.
Но, с другой стороны, у нас свободно можно при желании получить доступ к информации из украинских источников, скажем, через интернет, через соцсети, и для этого совершенно нет необходимости строить какие-то многометровые вышки и ставить какие-то технические рекорды.
Поэтому хочу сказать, что в очередной раз эта затея вызывает смех, сарказм и сожаление — в том плане, что киевская власть все еще находится на этапе «неолита» в своем развитии и в том, что касается желания выстраивать нормальные отношения, соответствующие общечеловеческим ценностям.
— Какой российский контент слушают в Херсонской области?
— Да любые трансляции наших теле- и радиоканалов. Все они на сегодняшний день полностью соответствуют всем международным стандартам, с легкостью доходят до приемников в Херсоне и, судя по всему, ретранслируются через эту украинскую вышку.
Как говорят наши специалисты, это все вполне возможно и закономерно. То есть, вышка автоматически ретранслирует наши радиосигналы, если не используется украинскими вещателями по назначению.
— Есть ли контент для крымских татар, который могут принимать и в Херсонской области?
— Не только могут, но и слушают. Сегодня телеканал «Миллет» вещает и в спутниковом режиме,- это первый крымскотатарский общественный телеканал, и он вещает как в аналоговом, так и в цифровом и в спутниковом форматах.
Мы знаем, что его смотрят и в Херсоне через сеть Интернет. Канал пользуется на этой территории большим спросом, и с большим интересом его крымские татары — да и не только они — сегодня смотрят на территории соседнего государства.
Также сегодня спокойно крымскими татарами принимается сигнал радиостанций «Миллет», вещание которой ведется на крымскотатарском языке. Это также Общественная крымскотатарская радиокомпания, она тоже вызывает интерес у слушателей. Для слушателей удобно, что ее можно спокойно найти в интернете, и также легко можно принимать ее эфирный сигнал.
Впрочем, распространяемая Джемилевым и Чубаровым (Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров — лидеры запрещенной в РФ организации «Меджлис») информация о якобы расселении в Херсонской области большого количества крымских татар — абсолютная ложь и провокация.
Это делается только с одной целью — выпросить дополнительные деньги от Турции и от Запада. Никаких там построек нет, одна только бутафория и громкие слова. Те тридцать тысяч крымских татар, которые поселились там в постсоветский период, до сих пор там живут, но никакого притока крымских татар из Крыма в Херсонской области нет.
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Василий Темный, Украина.ру
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Почему Порошенко в Нью-Йорке пресмыкался перед Трампом
Подходящий к концу визит Петра Порошенко в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН оказался провальным: проект резолюции в ООН по поводу миротворческой миссии на Донбассе, несмотря на громкие заявления президента Украины, так и не появился.
Зато на встрече Порошенко с Трампом американский президент возложил на украинского коллегу обязанность заботиться на Украине об американском бизнесе.
На Украине не пишут резолюции
Главная цель, которая формально стояла перед Порошенко во время визита в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН — довести cвое «понимание» миротворческой миссии ООН на Донбассе. Тут, как известно, есть два подхода — российский и украинский.
Российский вариант заключается в том, что миротворческая миссия ООН должна находиться на линии соприкосновения сторон — ополченцев из непризнанных республик и боевых подразделений Вооруженных Сил Украины (ВСУ).
Иной взгляд у Украины. Киев полагает, что миротворцы должны находиться, прежде всего, на донецком отрезке российско-украинской границы, а уж потом и по всей территории гражданского конфликта.
Однако этот вариант Россия не поддерживает главным образом по гуманитарным соображениям. Очевидно, что ВСУ и прежде всего входящие в их состав добровольческие батальоны, состоящие в основном из вооруженных радикалов и националистов, а так же Служба Безопасности Украины и МВД страны в этом случае получат неограниченные возможности расправляться с противниками режима, то есть большинством жителей ДНР и ЛНР.
© РИА Новости / Сергей Аверин
Выбитые стекла в жилом доме в результате ночного обстрела Кировского района города Донецка. 17 сентября 2017
Поэтому российская сторона предлагает поэтапный подход, как это и закреплено в минских соглашениях: сначала имплементация парламентом Украины политической части соглашений (амнистия для участников конфликта, законодательное предоставление отдельным районам Донбасса статуса особых территорий, проведение выборов местных органов власти), а потом уже и обеспечение полного контроля над российско-украинской границей.
Свое видение миротворческой миссии на Донбассе Россия оформила в виде проекта резолюции СБ ООН.
А вот Украина, как утверждает постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, свой проект резолюции в Совет Безопасности ООН не внесла вообще.
Как пишут украинские СМИ, Украина и не собирается вносить такую резолюцию. То есть Порошенко просто-напросто саботирует любое, даже минимальное движение к миру.
Просто настоящая цель визита была совсем другой.
Цена американского «счастья»
На встрече с Трампом украинский президент, как и положено, выразил благодарность и даже заявил, что «испытал счастье». Вот только Порошенко почему-то только не уточнил вопрос о цене этого «счастья».
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Президент Украины Петр Порошенко и Президент США Дональд Трамп на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. 21 сентября 2017
Дело в том, что на предыдущей встрече (июнь 2017 года) президенты Трамп и Порошенко договорились о поставках американского угля на Украину, который был доставлен в порт Южный (Одесская область) 13 сентября. Этот уголь оказался в полтора раза дороже того, который получала Украина до сих пор из РФ и вдвое дороже донецкого, от которого Киев отказался под давлением радикалов.
Трамп, в свою очередь, прямо поручил Порошенко оказать поддержку коммерсантам из США, работающим на Украине: «хорошенько позаботьтесь о них (об американских компаниях — прим. Ред.), Окей? Хорошенько!»
Как утверждают украинские СМИ, главными бенефициарами при распределении государственных заказов, в том числе и на военное имущество, средства на которое выделяют США и их союзники, на Украине оказываются сам президент и его бизнес-партнеры.
Поэтому, видимо, на встрече с Порошенко, Трамп для усиления дважды подчеркивает, что Порошенко должен заботиться об американском бизнесе, а не только о своем собственном.
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Захар Виноградов
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Позвольте украинцам себя изнасиловать
Неравнодушные к судьбе Украины делятся ровно на две категории — одни полагают, что «братский народ» надо спасать, входить в Киев и освобождать от нацистской заразы.
Другие предлагают навсегда забыть об украинцах, огородившись от них огромным забором.
По мнению первых, пройдёт ещё десяток лет, сменится поколение и Россия потеряет свою исконную территорию. Не будет на ней не только русских, но и тех милых, несколько хитроватых украинцев, которые помнят в целом благополучную жизнь в Советском Союзе.
Вторые убеждены, что украинцы давно переродились и никогда не будут лояльны российскому государству. Отчасти все правы, но эта правота отображает лишь ту ситуацию, которая сложилась на текущий момент.
Нет более бесполезного занятия, чем противостоять «украинизации» Украины.
Протест, защита своего законного права говорить на родном языке только усиливает националистический режим в Киеве. Русское сопротивление создаёт иллюзию «языковой войны», которая предполагает поражение одной из сторон и вынуждает украинцев бороться за право существования своей нации.
Однако, никакой войны нет, а есть бессмысленная и безнадёжная попытка украинцев вынести со смертельного одра свою «ридну мову». По их мнению, полная украинизация приведёт к созданию успешного и процветающего европейского государства. Это глупость, но ведь в том, чтобы в этом убедиться, её надо провести. Точнее попробовать провести. Попробовать по полной программе.
Естественно, неравнодушных к судьбе Русского мира очень беспокоит ситуация с русским языком на Украине. Они делают апокалипсические прогнозы о том, что с существующими темпами украинизации русский язык потеряет несколько миллионов своих носителей.
Однако, «великому и могучему» ничего не грозит ровно до тех пор, пока существует Россия, русская цивилизация и те ценности, которые она в себе несёт. Когда их не станет, россияне превратятся в носителей абстрактных «общечеловеческих ценностей», а страна станет сырьевым придатком западных империй, тогда надобность в литературном русском языке естественным образом отпадёт.
Литературный язык — это инструмент коммуникации, культуры, науки и цивилизации в целом. Сырьевым придаткам, не обладающим своей культурой, наукой и цивилизованной жизнью, литературный язык не нужен.
Украина уже выпала из рамок цивилизованного человечества.
Промышленности нет. Науки нет. Население вымирает невиданными в истории темпами и потребность в украинском языке исчезла. Для многих ещё это неочевидно, но потенциальному переселенцу в Польшу нужен польский язык, в Чехию — чешский, в Германию — немецкий, в Россию — русский.
Изучение украинского языка стало такой же формальностью, как и изучение мёртвой латыни в медицинских вузах. Изучают, но зачем? Украина мертва и мёртв язык.
Не менее смешно и наивно выглядит борьба с декоммунизацией Украины. Она может внушать уважение, но вместе с тем, фактом остаётся то, что эта борьба обречена на поражение. Украина находится под оккупацией украинских выкидышей Третьего Рейха. Все эти «бандерята» продолжают реализовывать то, что не смогли реализовать, находясь в «немецком обозе», их недобитые предки.
В современной Украине не может быть проспекта Ватутина, точно так же, как в оккупированном нацистами в 1941 году Киеве площади Сталина и улицы Ленина. В противном случае, это не оккупация, не нацистский режим, а нечто иное.
Чему возмущаются россияне и немногочисленные украинцы? Главное, зачем они это делают? Им хочется показать, какая Украина недемократическая и неонацистская? Так это вроде бы уже всем очевидно.
Вместе с тем, все утверждения о том, что с существующими темпами украинизации и нацификации Украина превратится в аналог гитлеровской Германии, лишены оснований. Этого не произойдёт в силу скорой смерти самого украинского государства. Оно исчезнет точно так же, как исчез Советский Союз.
Украинцы — детище советского режима. Они им созданы. Все они выросли в СССР и видели вполне процветающую страну и хотят сделать точно такую же, но украинскую. Они создают «нацию» точно так же, как в своё время создавали «советский народ».
Разница лишь в том, что советский проект был рассчитан не только на разрушение старого мироустройства, но и на созидание нового. Украинский же проект способен только разрушать. В нём вообще нет ничего позитивного, устремлённого в будущее. Он пятится назад, к вышиванкам, шароварам, колядкам и мазанкам.
Сегодня украинцы якобы начинают прозревать и проявлять недовольство своей властью. Опять в Киеве не те правят, и не то делают. Снова украинцам хочется орать во всё горло «зрада».
Увы, но придётся разочаровать украинцев, евромайдан отстранил от власти не Януковича, а переродившуюся, но недостаточно украинизированную постсоветскую элиту. Теперь её нет, и вся власть в стране состоит из 100% украинцев.
От того, что завтра в результате выборов или государственного переворота Порошенко поменяют на Тимошенко или Ляшко, ничего не изменится. Один украинец сменит другого украинца, но природа проекта останется прежней. Никто не поумнеет, не протрезвеет, великого украинского чуда не произойдёт.
Стоит сказать, что украинство это даже не национальность, не язык, на котором говорит человек, а отношение к России и Русскому миру. Украинство — болезнь, которая не позволяет человеку рационально мыслить и совершать адекватные поступки. В силу этой природы украинское государство обречено на исчезновение.
Милые, добрые киевляне, которые ещё остались живы и не сошли с ума, пытаются вести свою борьбу за будущее своих детей. Они не понимают, как не понимают обосновавшиеся в Москве участники «Комитета спасения Украины», что будущего у населения украинской территории нет до тех пор, пока существует сама Украина, сам антироссийский проект со своей идеологией и всем тем, что её наполняет.
Спасение станет возможно, когда умрёт этот монстр, пожирающий всё живое, всё разумное и человечное.
Трудно сказать, в силу каких причин многие рассуждают об ошибках, которые совершила российская власть на «украинском направлении». О чём речь, если сам проект был изначально выстроен, как антирусский и антироссийский? По сути, вся политика Киева с момента обретения независимости чем-то напоминала «поведение» компьютерного вируса-вымогателя.
На украинский счёт можно бесконечно долго высылать миллиарды рублей, но это не может изменить его природу. Тогда о каких недоработках Москвы может идти речь? Что надо было делать? Плясать перед украинцами, целовать их в пятую точку?! Или может быть строить альтернативные газопроводы, создавать импортозамещающие производства? Так именно этим занималась Россия и задолго до государственного переворота в феврале 2014 года.
Украинцы с каким-то особенным удовольствием тиражируют миф об испорченных навсегда отношениях с Россией.
И это смешно, поскольку если «испорчены навсегда отношения», то миллионы обиженных украинцев не будут бежать из «европейской» страны на заработки в «азиатскую» Московию. О чём речь? Несколько миллионов «русофобов» берутся за самую низкооплачиваемую работу, украинские женщины продают своё тело ненавистным «москалям»?! Они ненавидят своих работодателей? … Нет, они пытаются выжить.
А ведь самое интересное мы узнаем чуть позже, когда в силу изменившихся обстоятельств украинцам объявят правду о том, кто и зачем затевал евромайдан, кто расстрелял «небесную сотню», кто развязал войну и ради чего погибли десятки тысяч граждан Украины.
Рано или поздно эта правда станет известна всем, и совершенно очевидно, что она приведёт к революции украинского сознания. Только спешить не надо, украинский народ должен вдоволь нажраться своей независимостью, его должно начать тошнить от жовто-блакитных флагов, от пения украинского гимна, от вышиванок, от всей той исторической ереси, которую сегодня несут нацисты.
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Сергей Белов
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«На Украине всё может превратиться в металлолом»: почему в Киеве заговорили о возобновлении поставок газа из России (ФОТО)
Коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко считает, что к 2030 году Украина может возобновить прямой импорт российского газа из-за отсутствия «устойчивой системы развития» в стране и возвращения к «олигархической системе».
Впрочем, о закупках топлива у «Газпрома» в «критическом случае» руководство «Нафтогаза» задумывается уже сейчас: если зима будет морозной, реверсных мощностей может не хватить.
По мнению экспертов, нынешняя перепродажа российского газа на Украину через восточноевропейские страны — дорогостоящий и рискованный «политический спектакль».
Трубопровод «Нафтогаз Украины»
Украинские энергетики опасаются, что к 2030 году Украина будет вынуждена вернуться к импорту российского газа. По мнению коммерческого директора НАК «Нафтогаз» Юрия Витренко, существует риск, что «всё вернётся на круги своя» и Украина снова обратится к Москве за поставками природного газа и нефти.
Такая возможность существует, поскольку на Украине отсутствует «устойчивая система развития», приводит слова Витренко издание «Новое время». По его мнению, в стране развиваются «очень негативные тенденции», свидетельствующие о возврате к «олигархической системе».
Ранее коммерческий директор «Нафтогаза» не исключил возможность закупок российского газа в «критическом случае».
«Это отдельный вопрос, будем мы брать или не будем, но в каком-то таком (критическом) случае мы можем брать газ из России», — отметил Витренко в эфире «Пятого канала».
Юрий Витренко
Также, по его мнению, Киев может предоставить гарантии по транзиту российского газа через украинскую территорию.
Напомним, что несколькими днями ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что уже к 2019 году компания сократит объёмы газового транзита через Украину до 19 млрд куб. м в год. Для сравнения: в течение 2016 года через украинские газотранспортные системы в Европу было поставлено 80 млрд куб. м газа.
Для диверсификации транзитных каналов «Газпром» реализует проекты трубопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток — 2». По мнению экспертов, создание альтернативных газовых маршрутов связано не только с напряжённостью в отношениях Москвы и Киева, но и с большой изношенностью украинской газотранспортной системы.
Дорогое удовольствие
В 2015 году Киев прекратил прямые закупки природного газа у Москвы, перейдя на реверсные поставки топлива из Польши, Венгрии и Словакии. Это не означает отказ от российского газа — просто топливо стали поставлять Украине через страны-посредники по более высокой цене.
При этом руководство «Нафтогаза» утверждает, что реверсные поставки обходятся для украинского бюджета дешевле, чем российское топливо. Впрочем, данные Министерства экономического развития и торговли Украины говорят об обратном.
По информации ведомства, в августе 2017 года украинские предприятия закупали газ в Европе в среднем по цене $210,11 за 1 тыс. куб. м, а в январе 2017 года стоимость газа достигала $230 за 1 тыс. куб. м. При этом «Газпром» предлагает Киеву газ по цене около $195 за тысячу кубометров.
По мнению руководителя аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александра Пасечника, долгосрочные прогнозы в отношении газовой отрасли Украины не имеют смысла.
«Пока неизвестно, в каком состоянии будет украинская экономика через пару лет, поэтому долгосрочные прогнозы бесполезны, — отметил эксперт в интервью RT.
— Учитывая, что Украина не модернизирует свою газотранспортную систему, она за 13 лет может превратиться в металлолом. Заявление Витренко абсолютно оторвано от реальности. При этом следует напомнить, что даже в этом году Киев не исключает импорта газа из России в том случае, если зима будет морозной.
В этом случае реверсных мощностей может не хватить. „Газпром“ не возражает против этого, но, конечно, на фоне конфликтных действий украинской стороны газ уже не будет поставляться на прежних условиях. Теперь поставки возможны только по предоплате».
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович считает, что заявление Юрия Витренко связано с «войной», которую руководство «Нафтогаза» ведёт с правительством.
«Представители „Нафтогаза“ стараются лишний раз напомнить, что „Нафтогаз“ не нужно упразднять, так как компания может пригодиться в будущем. Прогноз о возобновлении российского импорта также может служить этой цели. Иными словами, Витренко признаёт, что Киеву придётся в вернуться к прямым поставкам газа из России», — пояснил эксперт в интервью RT.
Одновременно с прекращением поставок российского газа Киев инициировал несколько исков к «Газпрому». 20 сентября 2017 года «Нафтогаз» подал иск к России в трибунал, сформированный при Постоянной палате третейского суда в Гааге. Украинская сторона требует компенсировать ей убытки, случившиеся в результате потери крымских активов, и оценивает ущерб в $5 млрд, не считая процентов.
Кроме того, «Нафтогаз» требует привести контракт на транзит российского газа в соответствие с положениями «Третьего энергопакета» Евросоюза, что позволило бы украинской стороне повысить транзитные тарифы. Также Антимонопольный комитет Украины требует от «Газпрома» выплатить штраф в размере $6 млрд в связи со «злоупотреблением» положением естественной монополии.
Реверсные риски
Дороговизна реверсных поставок газа — минус серьёзный, но не единственный. Закупка топлива через третьи руки ставит Киев в зависимость от стран-посредников.
Например, в 2015 году Варшава уже приостанавливала реверс газа Украине без объяснения причин. Впоследствии поставки были возобновлены. В 2014 году решение сократить объём поставляемого на Украину топлива приняли власти Венгрии. Будапешт объяснил свой шаг необходимостью нарастить собственные запасы природного газа.
Помимо рисков технического и экономического характера, также нельзя исключать возможность политических противоречий. Отношения между восточноевропейскими государствами нельзя назвать безоблачными. На территории украинского Закарпатья компактно проживают около 200 тыс. этнических венгров. По мнению Будапешта, Киев должен предоставить закарпатским венграм национальную автономию.
Венгерский МИД жёстко раскритиковал украинский закон об образовании. По словам венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто, документ противоречит ценностям Евросоюза.
Петер Сийярто
«Они ударили в спину Венгрии новым законом, потому что он серьёзно нарушает права венгерского меньшинства», — заявил глава МИД Венгрии.
Кроме того, украинский закон об образовании подвергся осуждению со стороны Румынии.
С Варшавой Киев также связывают весьма противоречивые отношения. С одной стороны, страны развивают сотрудничество в оборонной и экономической сферах. При этом Польша по-прежнему предъявляет исторические счёты украинским националистам. Между восточноевропейскими странами также имеются экономические противоречия, которые, по мнению экспертов, будут только усугубляться в будущем.
«Интересы восточноевропейских стран, через которые сегодня идёт реверс газа на Украину, очень часто противоречат интересам Киева по целому ряду вопросов, — подчеркнул Митрахович. — Например, Венгрия планирует принять участие в проекте „Северный поток — 2“, в долгосрочном плане Будапешту интереснее заниматься транзитом российского газа, чем сотрудничать с Киевом».
По мнению эксперта, Польша также планирует стать газовым хабом Европы, для чего Варшава намерена задействовать резервы своих газовых хранилищ.
«В этом случае она составит серьёзную конкуренцию Украине, которая рассчитывает использовать построенные в советское время хранилища для создания крупного энергетического хаба. И это только один вопрос — между этими странами существует множество противоречий, включая политические», — подчеркнул Митрахович.
СПГ-тупик
Если вынести реверс российского газа за скобки, единственной альтернативой поставкам «Газпрома» для европейских стран может стать сжиженный природный газ (СПГ). Сегодня лидером на мировом рынке СПГ является Катар: по оценкам Международного газового союза, в 2016 году на Доху пришлось почти 30% всего производства СПГ в мире. Другие страны — США, Австралия и Россия — также наращивают производство сжиженного природного газа. Например, запуск первой очереди российского завода «Ямал СПГ» запланирован на ноябрь 2017 года.
Прогнозы экспертов по рынку СПГ заметно разнятся. По мнению вице-президента по коммерческим вопросам Shell в РФ Дугласа Бакли, к 2030 году объём мирового производства СПГ не превысит 25% от общего газового рынка.
Однако, по мнению аналитиков British Petroleum, к 2035 году доля СПГ достигнет 51% в общей доле торговли газа в мире. Пока рынок СПГ крайне нестабилен — например, в начале 2017 года цены на сжиженный газ обвалились сразу на 45% из-за ожиданий перепроизводства.
Чтобы завоевать рынок Старого Света, американские производители намеренно занижают цены на СПГ для европейских потребителей. Закрепившись в Евросоюзе, американские компании поднимут цены, полагают эксперты. Европейские страны проявляют предусмотрительность и не спешат отказываться от российских поставок.
В управлении по энергетической информации американского Минэнерго пришли к выводу, что Европа будет ориентироваться на российские газовые поставки как минимум на протяжении ещё 20 лет.
«Среди европейских стран будет сохраняться значительная зависимость от поставок российского природного газа», — говорится в отчёте американских аналитиков.
Что касается Украины, то Киев не может импортировать СПГ не только из-за его дороговизны. Анкара не даёт разрешения на проход танкеров с СПГ через Босфорский пролив, ссылаясь на требования безопасности. Пока все попытки Киева убедить турецкие власти открыть Босфор для транзита СПГ не увенчались успехом.
В интервью The Wall Street Journal глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев назвал Турцию серьёзным препятствием на пути поставок на Украину СПГ и призвал Вашингтон приложить дипломатические усилия для решения этой проблемы. Правда, даже в том случае если Анкара откроет Босфор для танкеров с газом, Украина не сможет этим воспользоваться: в стране нет мощностей для регазификации СПГ.
«Чтобы начать импорт СПГ, Украина должна сначала построить необходимую инфраструктуру в Одессе, — пояснил Митрахович. — Такие планы были ещё при Януковиче, но ничего до сих пор так и не создано. Сейчас строительство терминала СПГ в Одессе маловероятно».
Таким образом, реверс топлива остаётся пока единственной заменой прямым российским поставкам газа для Киева. Но альтернативной эта схема является только на словах, подчёркивают эксперты, и держится исключительно на антироссийском настрое действующего украинского режима.
«На самом деле, реверс является только видимостью диверсификации поставок, ведь „Газпром“ не несёт никаких убытков и продолжает поставлять газ на Украину — просто через третьи страны. Украинским властям эта схема выгодна только с политической точки зрения, а на практике реверс даёт стране лишь бессмысленные издержки», — резюмировал Митрахович.
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Надежда Алексеева
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Волкер рассказал пранкеру Лексусу, почему не защищает остров Чунга-Чанга
Пранкер Лексус спросил американского дипломата о защите острова Чунга-Чанга. Алексей Столяров, известный под прозвищем Лексус, разыграл Курта Волкера, представителя Государственного департамента США по вопросам Украины.
Пранкер представился секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александром Турчиновым. Однако украинский СНБО опередил публикацию телефонного розыгрыша и сообщил на официальном сайте о разоблачении хулиганов. По данным пресс-службы, в последнее время участились провокации со стороны российских пранкеров, цель которых — попытка дезавуировать успехи власти Украины на международной арене.
Сам Алексей Столяров уверен, что розыгрыш получился. Пранкер раскрыл «Коммерсантъ FM» детали разговора.
— Расскажите, как прошел разговор?
— Я могу сказать, что мы общались с ним в течение часа, в частности, о линии разграничения в Донбассе. Он сказал, что хотел бы, чтобы миротворческие силы были распространены по всему региону. Однако, по его словам, Владимир Путин этого сделать не позволит. Кроме того, мы поговорили по другим вопросам, которые касаются России и Украины. Курт Волкер сказал, что будет поддерживать позицию США в вопросе ужесточения санкций.
Но самое смешное было, когда мы спросили его, почему он не защищает остров Чунга-Чанга. Наш собеседник переспросил, о чем идет речь. Мы сказали, что есть такой остров и жить на нем легко и просто. Курт Волкер на это ответил, что вопрос островов находится не в его компетенции.
— Вы говорили о том, что, по вашему мнению, представитель Госдепартамента США по вопросам Украины «слил» эту информацию Петру Порошенко.
— Да, я уверен в этом. Видимо, Волкер позвонил президенту Украины или кому-то из его окружения и спросил, действительно ли с ним общался Турчинов, на что, естественно, получил отрицательный ответ. Видимо, он ответил: «Я так и понял». Вот откуда, вероятно, появился этот инфоповод.
— В случае если в разговоре с вами он действительно разгласил государственную тайну, какие могут последствия?
— Я сейчас уверен в том, что его начнут в Сети называть «специальным представителем по Чунга-Чанге», и за ним это определение закрепится.
— Когда можно ждать публикации аудиозаписей?
— Первая часть разговора появится в самое ближайшее время, а полная версия, вероятно, в понедельник, 25 сентября.
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Беседовала Айгуль Давлетьянова
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Россия должна изменить поведение, — спецпредставитель США по Украине
Президент США Дональд Трамп готов строить позицию в отношениях с Россией, опираясь на принципы безопасности и защиты национальных интересов Америки.
Об этом сказал спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.
«Я думаю, что президент Трамп готов выстроить сильную позицию. Эта позиция базируется на трех факторах: поддержке существующих правил игры, поддержке общих принципов безопасности и защите национальных интересов США», — отметил дипломат.
По словам Волкера, такую позицию не следует рассматривать как антироссийскую.
«Разве что Россия сделает выбор в пользу того, чтобы стать антагонистом Соединенных Штатов. Президент Трамп, собственно, хочет того, о чем и заявлял, — найти общий язык с Россией. Но для этого сама Россия должна изменить поведение, к которому она уже привыкла», — подчеркнул он.
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В Донецке прошел кузнечный фестиваль
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