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Газовая ошибка Европы: СПГ терминалы будут не востребованы в ЕС

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В Европе образовался риск переизбытка СПГ терминалов. Геоэнергетика Инфо
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Благодаря своей дальновидной энергетической политике европейцы вполне могут дважды выбросить на ветер десятки миллиардов евро. Сначала они отказались от дешевого трубного газа из России в пользу дорогого сжиженного газа из Америки, что обошлось европейским налогоплательщикам во много десятков миллиардов евро. Терминалы для приемки поставок сжиженного природного газа СПГ на миллиарды евро могут остаться невостребованными в случае перенасыщения рынка ЕС
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vUJGUZfFp2k
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