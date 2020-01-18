Новый этап газовых отношений России, Украины и Европы

С нашей точки зрения подписи, поставленные 30 декабря 2019 года, открыли новый этап отношений в газовой сфере не только и не столько России и Украины, но и новый этап в отношениях России и Евросоюза и даже Евросоюза и США, США и Украины. Попробуем разобраться в происходящем без эмоций, не забывая и о других событиях в международном газовом секторе.

30 декабря 2019 года Россия и Украина подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через газотранспортную систему Украины сроком до 2025 года . С этого момента опубликованы уже сотни, если не тысячи комментариев, основная часть которых — о том, как же сильно « Газпром и Россия проиграли, уступили и опозорились». Эмоций много, а вот попыток проанализировать, по каким причинам Газпром пошел на это подписание, из каких именно документов состоит пакет договоренностей, какими могут быть последствия и нужно ли смотреть на факт подписания, исходя из логики «проиграл — выиграл» — минимальное количество.



28 июня 2019 года, на пресс-конференции после годового собрания ПАО Газпром глава компании Алексей Миллер на вопрос одного из журналистов о перспективах транзита российского газа через газотранспортную систему Украины после 1 января 2020 года ответил коротко:

«Первого января – Новый год, новогодний праздник. Ну, а если Новый год, значит, будет весело».

Точность предсказания оказалась удивительной – веселье наступило даже раньше указанного срока, особенно для тех, кто сумел не поддаваться эмоциям, а спокойно наблюдать за ситуацией во всей ее красе, не теряя за деревьями леса.

Март 2019. Новости от калькулятора

Большинство комментаторов практически сразу интерпретировало ответ главы Газпрома как издевательский по форме отказ от продолжения украинского транзита с 1 января 2020 года. Это настроение было подхвачено и многократно усилено на многочисленных ток-шоу, идущих на федеральных телеканалах. Общий лейтмотив был незатейлив:

«К 1 января начнут работать «Турецкий поток» и «Северный поток-2», потому России транзит через ГТС Украины вообще не потребуется, пусть киевские власти готовятся сдавать все трубы газовых магистралей в металлолом».

Уровень анализа газовой отрасли просто потрясал – надуманная гипотеза заставила напрочь забыть слова человека, тоже имеющего «небольшое» отношение к этим вопросам. Напомним для тех, кто страдает забывчивостью:

«С учетом растущего объема поставок нашего природного газа в Европу мы загрузим не только оба «Северных потока», не только «Турецкий», но при таком объеме поставок остаются возможности сохранения транзита газа и через Украину» — эти слова были произнесены 19 января 2019 года в городе Белграде президентом России Владимиром Путиным.

Что касается позиции Аналитического онлайн-журнала Геоэнергетика.ru, то мы ее обосновали и опубликовали 28 марта 2019 года:

Приносим извинения за достаточно объемную цитату, но вряд ли многие из вас возьмутся перечитывать всю статью:

«… можно спокойно, с калькулятором в руках, оценить призывы из раздела «Окончание контракта с Украиной является прекрасным поводом прекратить транзит».



С января 2020 года есть техническая возможность сократить объем транзита на 12 млрд кубометров. С учетом аномально теплой погоды в Европе в феврале 2019 года повторение рекордных показателей экспорта 2018 года маловероятно – вероятнее всего, он станет меньше, ориентировочно на 10 млрд кубометров.



Таким образом, авторы вот этого лозунга предлагают Газпрому отказаться от экспорта (86 млрд «минус» 12 млрд кубометров и «минус» 10 млрд кубометров) на европейский рынок 64 млрд кубометров газа. Никакие предельные и запредельные объемы закачки европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) ситуацию изменить не способны».

Сейчас уже точно известен объем транзита российского газа через ГТС Украины в 2020 году – 65 млрд кубометров, то есть ошибка в мартовской статье Геоэнергетики составила 1 млрд кубометров. Впрочем, на лавры Ванги или Нострадамуса мы не претендуем, нас точность сделанного прогноза, в общем-то, вполне устраивает.



Да, если у вас, уважаемые читатели, вдруг появился интерес к этой мартовской статье – пролистайте, и вы обнаружите, что мы старались предупредить вас и о том, что рассчитывать на запуск Северного потока-2 с 1 января 2020 года нельзя. Не заметили статьи в марте и в декабре испытали горькое разочарование?



Сочувствуем, но предлагаем гордиться тем, что у вас было и есть право выбора – с доверием смотреть и читать федеральные СМИ или чуть больше внимания тратить на наш скромный аналитический журнал. Мы свое мнение не меняли, потому и имели возможность наблюдать за всем, что происходило в декабре 2019 года спокойно и без ненужных эмоций.

«Маневр Миллера»

При этом мы не испытывали и тени сомнений в том, что наш мартовский анализ был чем-то уникальным – эксперты, работающие в Газпроме, многократно более профессиональны, так что этот расклад в концерне наверняка был сделан еще раньше и еще точнее.



Тогда возникает «детский» вопрос: а по какой такой причине Алексей Миллер в июне дал именно вот такой ответ? Это что, шутка такая была в его исполнении?



Но, как известно, в каждой шутке есть только доля шутки – это незыблемое правило. Ничего загадочного в этой реплике главы Газпрома не было, просто этот ответ предназначался не для нас с вами, российских слушателей, а для Европы, для Евросоюза, для европейских газовых компаний. Что они должны были услышать и действительно услышали?



Совершенно верно — спокойную решимость Миллера прекратить транзит через ГТС Украины с 1 января 2020 года. Этой шутки вполне хватило для того, чтобы господа европейцы напрочь забыли сказанное Владимиром Путиным, чтобы они до 20 декабря не могли избавиться от мысли о том, что Путин — это всего лишь «добрый следователь», произносящий слова утешения, а за спиной у него прячется «злой следователь», готовый 1 января 2020 года, инфернально хохоча, закрутить до упора вентили всех магистралей, по которым российский газ поступает в ГТС Украины.

Глава Газпрома Алексей Миллер и президент РФ Владимир Путин



Газпром сохранял это напряжение до самого последнего момента, к середине декабря в Европе даже в гербариях не осталось ни одной целой ромашки – все лепестки были оборваны руководителями газовых компаний, безостановочно бормотавших себе под нос «Закрутит – не закрутит, к сердцу прижмет – к черту пошлет».



Вспоминайте, вспоминайте!

«Газпром прежде всего заинтересован в том, чтобы Украина подписала договор на прямые поставки российского газа».

«Мы предлагаем продлить на год действующий контракт 2009 года, поскольку Украина не успеет провести анбандлинг «Нафтогаза» и оформить новый контракт по европейским правилам».

«Основанием подписания нового договора о транзите может стать только отзыв всех судебных исков и претензий украинской стороной».

И так далее, и тому подобное, не так ли? Именно это стало причиной того, что после объявления вслух соглашения о транзите слово «Зрада!!!» внезапно стало не только украинским, но и русским. Было, было такое, что уж там. Для чего этот спектакль, трагикомедия, трагифарс потребовались Газпрому?



Ответ, как это часто бывает, дают цифры. Напомним, что в феврале 2019 года на территории Европы приключилась погодная аномалия – температура поднималась до +20 на юге Германии, до +15 в Англии и так далее. Вот закономерная новость от 1 июля 2019 года:

«Экспорт «Газпрома» в страны дальнего зарубежья, по предварительным данным, в январе-июне сократился на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 95,3 миллиарда кубометров газа, сообщила компания».

После 1 июля лето в Европе не закончилось, как выглядела погода в конце 2019 вряд ли кто-то успел забыть. Тем не менее – вот еще одно новостное сообщение, датированное 26 декабря 2019 года:

«В этом году мы, как всегда, надежно поставляем необходимые объемы газа нашим отечественным и зарубежным потребителям. Экспорт в дальнее европейское зарубежье по итогам года ожидается в объеме 198,8 млрд куб. м», — сказал Миллер на предновогоднем селекторном совещании. «По сравнению с показателем 2018 года показатель может снизиться приблизительно на 1%».

Отставание по итогам первого полугодия 2019 года – шесть процентов, а по итогам года – всего один процент, причем при условии полного отсутствия содействия со стороны Деда Мороза, при том, что с сентября Еврокомиссия ограничила транзитную мощность первого Северного потока с 90% до 50%.



Евросоюз радостно рапортовал о том, что объемы закачки газа в подземные хранилища вышли на рекордные показатели, транзит через ГТС Украины в декабре 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года увеличился чуть ли не вдвое. Напомним, что в марте 2018 года в Европе трещали 20-градусные морозы, Газпром ставил один за другим рекорды суточной прокачки.



В феврале 2019 года в Европе распускалась горная лаванда, а снижение объема экспорта Газпрома – один процент! Какими были «вложения» Газпрома в этот невероятно успешный маркетинг? Шутка Алексея Миллера – 1 штука, авиабилеты Москва – Брюссель, Москва – Берлин и обратно – штук 20.



Мы предлагаем назвать все это «маневром Миллера» и ввести в курс обучения студентов соответствующих специальностей. Нобелевскую премию за выдающиеся достижения в маркетинге не вручают? Жаль.

Церемония вручения Нобелевской премии



Кто-то считал, что все слова относительно того, что украинский транзит «ну, вот сто пудов с 1 января прекратится навсегда» нужно было воспринимать всерьез? Еще раз сочувствуем.



Что, есть еще и такие люди, которые верили, что руководители Газпрома и Нафтогаза в Париже на встрече в нормандском формате оказались совершенно случайно, а переговоры высших руководителей России, Германии, Франции и Украины касались только политических вопросов и судьбы минских соглашений?



Ну уж нет – в такое мы вообще поверить не способны, такой уровень наивности невозможен в принципе. Встреча в Париже состоялась 9 декабря, к этому времени «маневр Миллера» уже вышел на финальный этап, пора было подводить черту и решать, что будет происходить с 1 января 2020 года в реальности, а не в фантазиях удивительной силы экспертов. Тем более, что «маневр Миллера», при всей его фееричной результативности – далеко не главная часть предновогодней газовой интриги.

Партитура транзитного соглашения

По каким причинам мы уверены, что «архитектура» газового соглашения между Россией и Украиной была определена именно в Париже и именно 9 декабря?



Давайте попробуем по порядку перечислить все – вдруг и в этот раз анализ получится близким к реальности. Для начала напомним, как выглядит основные положения этого соглашения, благо их не так много.



Газпром оплатил Нафтогазу 2,9 млрд долларов по решениям Арбитражного института Торгов-промышленной палаты Стокгольма от декабря 2017 года и февраля 2018 года;

Нафтогаз отзывает все иски в адрес Газпрома;

Обе компании заключают мировое безотзывное соглашение по всем судебным искам;

Газпром подписал с Нафтогазом договор на организацию транспортировки газа через территорию Украины;

Газпром и «Оператор газотранспортной системы Украины» заключили межоператорское соглашение;

Нафтогаз как компания-организатор забронирует у «Оператора ГТС Украины» мощности в следующих объемах: 2020 год – 65 млрд кубометров газа; 2021-2024 годы – по 40 млрд кубометров газа при условии установления конкурентного тарифа, соответствующего уровню тарифов, применяемых в странах Западной и Центральной Европы.



Несколько замысловато звучащий в пункте № 4 термин «договор на организацию» — это агентское соглашение, но смягченный для того, чтобы не слишком бросался в глаза тот факт, что теперь Нафтогаз стал совершенно официальным агентом Кремля. Но это, конечно, всего лишь ирония, которая может казаться горькой на фоне потрясающего драматичностью факта выплаты Газпромом почти 3 млрд долларов в адрес Нафтогаза.



Собственно говоря, именно пункт №1 и стал основной причиной горя и разочарования многочисленных сторонников лозунга «Окончание контракта с Украиной является прекрасным поводом прекратить транзит».



Конечно, нет ничего веселого в том, что юристы, которые оформляли встречный иск в Стокгольмский арбитраж, не смогли подобрать аргументы, которые позволили бы выиграть дело – об этом нет смысла спорить. Но все познается в сравнении, и эти 3 миллиарда – груз только на одной чаше весов, необходимо спокойно разбираться, что лежало на противоположной стороне.

Как и писал Аналитический онлайн-журнал Геоэнергетика.ru, вторая нитка «Турецкого потока» 1 января 2020 года работать не начала, что было совершенно очевидно еще летом 2019 года.



Именно тогда Болгария сообщила, что задержки с проведением тендера на строительство продолжения этой нитки от границы с Турцией до границы с Сербией привели к тому, что этот участок магистрали будет введен в эксплуатацию не ранее мая 2020 года. Дания, которая старательно тянула с выдачей разрешения на строительство Северного потока-2 в ее исключительной экономической зоне до середины октября 2019 года проблемой быть перестала.

Встреча в Нормандском формате, 9 декабря 2019 года



Но 1 декабря немецкий таблоид Bild со ссылкой на неназванные источники в сенате США сообщил, что американские власти намерены устроить «санкционный трюк» и ввести ограничения против компаний, участвующих в строительстве СП-2 в бюджет министерства обороны, который должен был быть в обязательном порядке принят до конца года.



В том же сообщении Bild со ссылкой на конфиденциальный документ министерства экономики Германии написал еще и о том, что Трамп подпишет документ не позднее 20 декабря.



Еще раз смотрим на даты: публикация Bild — 1 декабря, встреча в нормандской формате – 9 декабря. Один из источников информации Bild – министерство экономики Германии, одна из участников встречи в нормандском формате – канцлер Германии Ангела Меркель. Вывод очевиден – все, собравшиеся 9 декабря в Париже, совершенно точно знали, что закончить строительство СП-2 до 1 января невозможно.

Да, конечно, все мы помним слова, сказанные Трампом по поводу СП-2 в июле 2018 года на пресс-конференции после встречи с Владимиров Путиным в Хельсинки. Что, кто-то запамятовал? Процитируем:

«Я обсудил [трубопровод] с [канцлером ФРГ] Ангелой Меркель на довольно решительных тонах… Посмотрим, как это [строительство трубопровода] сработает. Я не уверен, отвечает ли это решение [о строительстве трубопровода] всем интересам Германии или нет, но она его приняла. Но это их выбор — Германии. Это их выбор».

Трамп в недавнем прошлом – серьезный бизнесмен, и не было у него никакого желания входить в клинч с ведущими газовыми компаниями Европы, финансирующими строительство СП-2 (а это, напомним, немецкие компании Uniper и Wintershall Dea, французская Engie, австрийская OMV и англо-голландская Royal Dutch Shell).



Однако внутриамериканский расклад политических сил давно перестал быть линейным – Трамп не имел возможности «увернуться» от введения санкций против компаний, строивших морскую магистраль, ведь для этого ему потребовалось бы отказаться подписывать бюджет Пентагона, причем делать это в тот момент, когда по отношению к нему продолжается процедура импичмента.



И то, как будет реагировать швейцарская компания Allseas на введение американских санкций, предсказать было несложно. Ее уникальное трубоукладочное судно Pioneering Spirit сразу после окончания работы в Балтийском море должно было перебазироваться в Мексиканский залив – подходит срок исполнения контрактов с американскими нефтегазовыми компаниями по демонтажу морских вышек.

Встреча президентов Украины и США



С учетом вот такого объема знаний могли ли участники нормандской встречи не приложить максимум усилий для того, чтобы широкими взмахами кисти обрисовать российско-украинское газовое соглашение? Логика подсказывает, что скорее именно газовый вопрос и был основным 9 декабря в Париже.



Недостроенное продолжение второй нитки «Турецкого потока», недостроенный СП-2, ограниченный по мощности первый «Северный поток» — вот так выглядело содержимое второй чаши весов. Могли ли Путин, Меркель и Макрон не согласовать продолжение украинского транзита и не поставить в известность о своем решении гарного хлопца и даже щирого украинца, который в Париже тоже место за столом переговоров занимал? Нет, не могли.



Мог ли пан Зеленский сказать хоть слово в знак протеста? Он, знаете ли, уже сказал однажды слишком много слов – в телефонном разговоре с Трампом, и слова эти были как раз о Меркель и Макроне. Потому в Париже он имел возможность внимательно слушать, конспектировать в блокнотик, и в нужное время кивать головой в знак согласия.



А других возможностей не было, ибо, как гласит народная сицилианская мудрость, «Долг платежом страшен». Впрочем, это мы больше об эмоциональной обстановке в закрытых комнатах переговоров – никто и не намеревался «побеждать» пана Зеленского.



Давайте прикинем, как бы выглядела ситуация для каждой из сторон в том случае, если бы транзит российского газа действительно был бы прекращен с 1 января 2020 года.

Проигрыш мог быть тройным

Европа

Да, безусловно, к осенне-зимнему отопительному сезону на территории этой части света были готовы – газа в ПХГ было вкачано около 96% от их активного объема. Вот только газовый рынок бы при этом реагировал адекватно – спотовые цены стартовали бы с утра пораньше 1 января 2020 года, и долго бы еще не останавливались.



Любой климатический сюрприз в виде даже краткосрочных серьезных морозов, и цена на газ поднималась бы такими скачками, что завсегдатаи Майдана бледнели бы от восхищения и зависти. Следствия очевидны – рост стоимости всей выпускаемой товарной массы, подорожание всех видов услуг, беспрепятственное вторжение на рынок СПГ, произведенного в США, да еще и с криками:

«А мы вам говорили, что Газпром – ненадежный партнер, а вы нам верить не хотели!»

Украина

Да, в ее ПХГ было собрано около 20 млрд кубометров газа, пусть даже и чужих собственников – законодательство этого государства предусматривает, что в случае режима ЧП Нафтогаз имеет право выкачивать из ПХГ все, что там имеется.



Вот только режим ЧП наступил бы стремительно – основная часть ПХГ на территории этой страны сосредоточена в западном регионе, для обеспечения потребителей в остальных городах и весях Нафтогазу и Оператору ГТС Украины (ОГТСУ) пришлось бы в режиме ошпаренной кошки заниматься коренной модернизацией компрессорных станций на западной границе.



Для того, чтобы пустить газ не с востока на запад, а в противоположную сторону, пришлось бы наваривать обвязки из труб с рисками в спешке что-то сделать не по регламенту.



ГТС Украины в таком режиме работы – с запада на восток – никто никогда не испытывал, с учетом износа, амортизации всей системы могли возникнуть самые неприятные сюрпризы. Даже не касаясь того, что происходило бы на территории всей Украины, результат мог бы оказаться печальным для всех – потоки беженцев во все прилегающие страны были бы просто гарантированы в случае любой серьезной аварии.

Россия

С учетом всех проблем с «Турецким» потоком и с обоими «Северными» — неизбежный риск сорвать контракты с европейскими партнерами на объем не менее 50-60 млрд кубометров даже при максимально возможной помощи со стороны НОВАТЭКа. Это – штрафы, которые были бы кратно выше пресловутых 3 млрд долларов, выплаченных Нафтогазу.



Это – потеря реноме и, соответственно, части долгосрочных контрактов. Смоделируйте поведение, к примеру, Польши при таком ходе событий – слово «истерика» в описании было бы самым мягким.



Нет транзита через ГТС Украины – нет поставок в Молдавию и, соответственно, в Приднестровье. Нет транзита через ГТС Украины – и в крайне тяжелой ситуации оказалась бы Сербия. Крупные аварии на ГТС Украины в результате экстренного обустройства обвязок, выход системы из строя – стали бы еще одним ударом для Газпрома.



И европейские, и российские аналитики сходятся во мнении о том, что в ближайшие годы спрос на газ в Европе вырастет не менее, чем на 50 млрд кубометров газа в год, но у Газпрома не было бы физической возможности даже прикоснуться к этому новому «пирогу».



При этом на территории Штатов в настоящее время идет реализация сразу нескольких крупных СПГ-проектов, то есть и этот, дополнительный рынок достался бы этим заокеанским «партнерам». Итого – тройной проигрыш для всех, кто 9 декабря собирался в Париже, кто проводил тройственные консультации по решению проблемы украинского транзита. Победитель был бы ровно один – США.

Удивительно, но факт – у ГТС Украины есть перспективы

Но 21 декабря произошло то, что произошло – было согласовано соглашение в том виде, который нам теперь хорошо известен. Устранены все риски для всех трех сторон, ситуацию можно назвать win-win-win. Нет рисков нарушения энергообеспечения и резкого роста котировок на спотовом газовом рынке у Европы.



Нет рисков нарваться на многомиллиардные штрафы и упустить позиции на растущем европейском рынке у России. Все в полном порядке в Приднестровье и в Сербии.



Сохраняется работоспособность ГТС Украины, уже никто никуда не бежит. Нет, ну как «не бежит» — из этой милой страны постоянно кто-то куда-то бежит, просто поток не увеличивается катастрофически. Стоит внимательнее присмотреться и к формуле «65-40-40-40-40».

ГТС Украины



65 млрд кубометров в 2020 году – это страховка для того, чтобы все было в полном порядке, пока достраивается СП-2 и вторая нитка «Турецкого» потока. Дальнейшие 40 млрд кубов – это практически точка безубыточности для ГТС Украины, не более того, о прибыли рассуждать можно только в расчете на электорат с мозговым аппаратом восхитительной конструкции.



Пять лет, в течение которых будет действовать новый транзитный контракт – это передышка и последний шанс для Украины разыскать здравый смысл и попытаться им воспользоваться.



Продемонстрировать собственную способность работать по европейским правилам, показать рентабельность работы ГТС и истово, самозабвенно искать заинтересованных в продолжении ее функционирования партнеров, которые на определенных условиях могли бы пойти на инвестирование в ремонт и модернизацию этой самой ГТС.



Возможно ли найти таких партнеров? Мы уверены, что такие варианты имеются, но об этом не в этой статье, поскольку для этого придется оценить, что происходит не только с другими трубопроводными проектами, но и с растущим количеством проектов строительства регазификационных терминалов для приема СПГ.

Заказной негатив в адрес Газпрома – вымысел на вымысле

После 1 января 2020 года, с момента начала действия нового договора Газпрома и украинских компаний, стали появляться новости о том, «насколько же сильно проиграл российский концерн, который теперь платит за транзит по принципу «качай или плати».



ГТС Украины не задействована на полную мощность, зато Газпром платит и платит – где это видано, где это слыхано? Ответ прост – в Европе, где именно так выглядят все новые договоры между компаниями-поставщиками и компаниями-операторами газотранспортных систем. Больше того: само понятие «транзит» из европейского правового поля в газовой отрасли исчезло даже не после Третьего, а после Второго энергопакета, то есть произошло это еще в 2004 году.



Стандартный договор по новым европейским правилам касается только бронирования мощности ГТС на входе в нее и на выходе из нее, а уж каким образом поставщик будет использовать мощности ГТС, зависит только от поставщика.



Оплата идет в одном и том же режиме: Газпром сейчас оплачивает за бронирование при низком уровне прокачки сумму «Z», но ровно ту же сумму «Z» Газпром будет оплачивать и в тех случаях, когда уровень прокачки возрастет кратно.

Полгода минимум – тот срок, в течение которого руководство Газпрома, министерства энергетики и даже президент России говорили о том, что Россию устраивает переход Украины на работу по европейским правилам. Теперь это стало фактом, но, как ни удивительно, этот факт пытаются использовать для того, чтобы обвинять Газпром в неведомом «проигрыше» и некачественной работе.



За все это время никто не удосужился поточнее выяснить, что же такое эти европейские правила, а теперь целый ряд комментаторов и даже аналитиков возмущаются тем, что Газпром оплачивает бронирование мощностей так, как этими правилами предписано.



В удивительное время живем, однако. На 2020 год бронирование мощностей ГТС Украины составляет 65 млрд кубометров, но кто и по какой причине считает, что это означает, что Газпром ежемесячно обязан прокачивать 5,42 млрд кубометров, или 1,18 млрд кубометров в неделю? Газпром прежде всего выполняет свои обязательства перед европейскими заказчиками, используя для этого те транзитные мощности, которые необходимы в данной оперативной обстановке.

После наступления 2020 года объем поставок через ГТС Украины уменьшился кратно, но это совершенно логично, ведь весь предыдущий квартал ГТС Украины использовалась по максимуму, то есть заказчики Газпрома в тех странах, куда российский газ поступал по этому маршруту, выбрали максимальное количество объемов.



Стоит обратить внимание на то, что одновременно, с 1 января вырос объем поставок через «Северный поток», несмотря на ограничение в 50% мощности по магистральному газопроводу OPAL из-за сентябрьского 2019 года вердикта Еврокомиссии. В декабре консорциум немецких компаний завершил строительство первой нитки сухопутного продолжения СП-2 – магистрального газопровода (МГП) EUGAL, мощность которой составляет 30 млрд кубометров газа в год.



Для EUGAL, который идет параллельно OPAL, запланированы три точки подключения к действующей газотранспортной системе Германии: к МГП NEL в районе города Любмин, к МГП FGL306/NETRA в районе Кинбаум и к МГП JAGAL в районе Рэдленд.



При этом МГП NEL является продолжением «Северного потока» — по нему газ уходит в сторону Гамбурга и подземного хранилища Реден, мощность NEL составляет 20 млрд кубометров газа в год.



С 1 января задействована схема «Северный поток – NEL – EUGAL», по которому со 2 января объем прокачки составляет 50 млн кубометров газа в сутки. И это тоже совершенно логично: поскольку с сентября 2019 прокачка по OPAL была сокращена, то заказчики Газпрома, которые пользовались этим маршрутом, не успевали выбрать все законтрактованные объемы.

Если совсем коротко: до нового года через ГТС Украины шло много, а через OPAL – мало, после нового года все происходит с точностью до наоборот: поставки через ГТС Украины сокращены, через OPAL увеличены.



Но заказ на негатив вокруг Газпрома заставляет определенную часть комментаторов находить его и здесь: «Газпром переплачивает Оператору ГТС Украины, Газпром переплачивает компании-оператору EUGAL – ведь NEL (20 млрд кубометров газа в год) не позволит задействовать всю мощность EUGAL (30 млрд кубометров газа в год), а потому деньги за бронирование мощностей на 10 млрд кубометров будут выплачены «просто так». На кого рассчитана эта очередная «утка»? Разумеется, на тех, кто отказывается помнить факты.

EUGAL строится и будет управляться консорциумом немецких компаний, акции между которыми распределены следующим образом: по 16,5% у Fluxys Deutchland, Gasuine Deutchland Transport Services и у Ontras Gastransport, остальные 50,5% принадлежат Gascade Transport GmbH. В свою очередь Gascade – это совместное предприятие Газпрома и Wintershal Dea, акции в котором распределены на паритетной основе.



Итого: Газпрому в EUGAL принадлежит 25,25% акций, и уже поэтому «переплата за бронирование» выглядит весьма условной. Кроме того, окончание строительства EUGAL в двухниточном исполнении планово ожидается в конце 2020 года, поэтому о том, как именно выглядит договор о бронировании его мощностей, известно только консорциуму-оператору EUGAL и Газпрому как поставщику, в открытых СМИ об этом никакой информации нет.



Выдавать собственные фантазии за точную информацию для того, чтобы представить заждавшейся публике еще одну порцию негатива на Газпром – не оригинальное занятие, но в таком случае уж обоснования-то нужно придумывать хоть мало-мальски соответствующие действительности.

Еще один пример того же рода – рассуждения о цене транзита. Для того, чтобы опять же получить негатив в адрес Газпрома, за основу берут высказывания министра энергетики Украины Оржеля, который заявил, что на протяжении действия нового соглашения Украина может ежегодно получать до 2-3 млрд долларов США.



Все, дальше начинается вселенский плач: Газпром, значительно уменьшив объемы поставок через ГТС Украины, платить будет столько же, сколько платил до 2020 года, когда объем транзита составлял около 85 млрд кубометров в год. Вывод: «Газпром не умеет работать, разбрасывает деньги в разные стороны».



Вот только договор с ОГТСУ по поручению Газпрома подписывал отнюдь не министр энергетики Украины, а Нафтогаз, поэтому ориентироваться нужно на информацию от руководителей этой компании, а не на слова политического деятеля.



А Нафтогаз дает совершенно другие цифры: тариф на бронирование мощностей в пересчете составит 32 доллара за 1000 кубометров, а дальше остается просто использовать калькулятор. За пять лет через ГТС Украины пройдет 225 млрд кубометров газа, за что будет выплачено 7,2 млрд долларов, то есть в два раза меньше, чем можно насчитать из заявления Оржеля.



Вот только этот политик использовал слова аккуратно – «Украина может получить» и далее по тексту. Может, спорить не приходится – но только в том случае, если Газпром решит забронировать дополнительный объем мощностей.

Сложившаяся ситуация занимательна тем, что в настоящее время наиболее объективную информацию мы будем получать от руководителей Нафтогаза: как руководители украинской компании эти люди не могут давать информацию о проигрыше Украины при подписании соглашения с Газпромом, но, как агенты Газпрома, они не могут давать информацию о проигрыше российской компании.



Слов о том, что тариф будет увеличен, было много, но произносили их до того, как были подписаны документы, и это совершенно нормально – не нормально было бы, если бы представители украинских компаний не пытались торговаться.



Но результата добиться не удалось, поскольку уже в политическом, предваряющем протоколе, представители Еврокомиссии и России сумели в качестве основы определить требование конкурентности цен в сравнении с другими МГП.



В качестве точки сдачи российского газа используется австрийский Баумгартен, и упомянутая господином Ветренко цена совпадает со стоимостью доставки российского газа до этого же пункта за счет использования «Северного потока» и его сухопутных продолжений – OPAL и Gaselle.

Еврокомиссия уверенно обходит Третий энергопакет

Стоит отметить еще и то, что в числе прочих документов, скрепивших российско-украинское соглашение о бронировании Газпромом мощностей ГТС Украины, имеются и письменные гарантии со стороны Еврокомиссии – еврокомиссар Марош Шефчович, чьи полномочия были продлены специально для завершения тройственных переговоров, подписал гарантии того, что ОГТСУ завершит все процедуры, предусмотренные Третьим энергопакетом.

Подписав соглашение с Газпромом, Киев сохранил в работоспособном состоянии ГТС Украины, избежал рисков с энергообеспечением своих потребителей на протяжении этого и еще четырех отопительных сезонов, обеспечил запас прочности энергообеспечения ЕС, позволил Газпрому перестраховаться на период, в течение которого будут достраиваться СП-2 и Турецкий поток.



Другими словами, Украина вписалась в систему отношений России и ЕС в газовой сфере, да еще и соблюла собственные интересы – и все это вместо того, чтобы исполнить задачи, поставленные Вашингтоном.



Получит ли продолжение такой прагматичный подход – покажет время. Россию такое поведение вполне устраивает – в данном случае мы сумели отстоять свои экономические интересы.

Но на этом новогодний серпантин событий в газовом секторе, конечно, не заканчивается.



Ситуацию с украинским транзитом нельзя рассматривать в отрыве от всего, что происходит вокруг проектов СП-2, Турецкого потока, новых газовых проектов Греции и Болгарии, проекта поставок газа восточного Средиземноморья в Европу EastMed, растущих объемов поставок в Европу СПГ с полуострова «Ямал», начавшего работу МГП «Сила Сибири».



Мозаика получилась не только сложной, но еще и весьма динамично изменяющейся, а потому заслуживающей отдельного рассмотрения.

Б. Марцинкевич



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