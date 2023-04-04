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Газ под потолок: ЕС вводит Потолок Цен на Весь импортный газ | Геоэнергетика Инфо

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Газ под потолок: ЕС вводит Потолок Цен на Весь импортный газ. Геоэнергетика Инфо
Еврокомиссия введет потолок цен на газ для всех бирж в ЕС. В Европа с мая заработает механизм ограничения цен на газ для всех газовых хабов на территории ЕС, чтобы избежать волатильности на энергетических рынках Европы. Этот шаг позволит обеспечить «защиту от высоких и неустойчивых цен на газ» и поможет избежать потенциальных искажений на рынках от применения механизма только по отношению к деривативам на нидерландской TTF, надеются в ЕС. В случае срабатывания механизма торги контрактами на TTF на месяц, три месяца и год вперед по цене более чем на €35 выше, чем индикативная стоимость СПГ на мировых рынках, которая сейчас установлена на уровне €39,09 за МВт•ч, будут автоматически остановлены.
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=k36a_rDrIZY
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