Натянуть потолок: Евросоюз выбирает Потолок Цен на Газ | Геоэнергетика Инфо
Натянуть потолок: Евросоюз выбирает Потолок Цен на Газ. Геоэнергетика Инфо
Европа предложила ограничить цену на газ для ЕС уровнем €275 за МВт/ч, или примерно $3000 за 1000 кубометров, установив этот потолок для фьючерсов с исполнением в следующем месяце, которые торгуются на нидерландской бирже TTF и служат ориентиром цен для остальной Европы. Ограничение будет действовать в течение года с 1 января 2023 года, но может быть продлено после ревизии, которая должна быть проведена до ноября 2023 года.
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Европарламент собрался установить цену на нефть в районе 65-70дол,бл.ская сестра КТ и Жорика кричит ,нет,нет только 35Дол.Пока не договорились ,но куда ж им теперь уже безяйцевым мужебабам деваться ,как подчиниться Хозяину..
А что же мы..А у нас вынужденная и не радостная для них Новость:”Фантастическая новость! так и есть! В 2023 году предполагается потратить на оборонку почти в 1,5-2 раза больше, чем в 2021 году! Что это означает? А то, что наша власть настроена на решительное продолжение СВО! Позорного мира можно не ждать. Если даже заключим какие-то “миры”, то на выгодных для нас условиях. ????
Итак, третьего дня Госдума приняла бюджет на следующий год. И в нём учтены геополитические факторы. Расходы на СВО заложены в нужном объеме.
В следующем году мы потратим на всё про всё 29 трлн рублей. Займём примерно 3 трлн рублей (бюджет сверстан с дефицитом).
На “Национальную оборону” потратим на 60% больше, чем в 2021 году. В 2022 году потратим 4,7 трлн (планировалось 3,2 трлн, но после 24 февраля пришлось добавлять), а в 2023 году — почти 5 трлн рублей!!!
Также мы в 1,5 раза увеличим расходы на “Национальную безопасность и правоохранительную деятельность”.
При этом россияне должны принять тот факт, что деньги нужно откуда-то брать. Возьмем мы их из “Национальной экономики”. Расходы на экономику снизим на 20%. Ну, ничего не поделаешь.
Вывод: Кремль не согласится на унизительные “договорняки”. Чтобы мы смогли достойно отстоять нашу точку зрения, уже принято решение продолжать СВО весь 2023 год. Конечно, в любой момент мы согласимся договариваться на наших условиях, но только на наших. Так что Хасавюрта или Стамбула не будет.
Что это значит для простых граждан? Прошлое не вернуть назад. Наш разрыв с Западом — окончательный. Так что желалающие рвануть -рвите ,пока не захлопнулись двери..куда душа зовет..
Как видите хохлы здесь вторичны или даже не в счет вообще ,кроме как инструмент–война другая..
“Трамп с республиканцами проиграл,Неоконы и Бастинда Клинтониха продолжат глобализацию,т.е. уничтожение суверенов и начали с Европы.Та плачет и подчиняется ,вводя санкции ,которые её разрушают и толкают Россию в обьятия Китая и Азии..Один Орбан от Австровенгрии бегает орет ,не надо ,мы же погибнем.. Республиканцы не смогли получить контроль над сенатом и приняли этот результат или стало известно, что они не смогут его изменить никак. Как и писал ранее, у либералов/глобалистов есть преимущество перед правыми государственниками и промышленным капиталом.
По этой причине у Трампа и республиканцев нет шанса выиграть без апеллирования к народу. А этого они не могут сделать по несколько причинам: не созрели, да и боятся. Согласно элитному консенсусу США это считается предательством и карается смертной казнью.
Что делали демократы, а точнее глобалисты через подконтрольную им ФРС?
Они поднимали ставки ,причем ежемесячно и по 0,75%и разоряли промышленный капитал. После того как 14 лет печатали деньги, ни один бизнес не сможет выдержать таких ставок и стоимости обслуживания долга.
Промышленный капитал США – понял, что у них без шансов выиграть у глобалистов и сдались. Можно сказать и по-другому – капитулировали в борьбе против них и приняли их условия.
Собственно глобалистам и не надо было их уничтожать полностью, а надо было взять под полный контроль и поставить в подчинённое положение. Похоже, они этого добились…
Но дисбалансы экономики США никуда не делись – их надо срочно закрывать за счёт внешних источников. Других подходящих жирных кандидатов, чтобы заткнуть дыру, кроме ЕС нет. И вот подтверждение, что процесс разграбления Европы будут ускорять.
Трампа и республиканцев предали ещё за неделю до выборов
31 октября 2022, Bloomberg: США уговаривают Евросоюз ввести санкции против Китая по российскому сценарию. А главные направления могут быть затронуты на заседании Совета по торговле и технологиям в начале декабря.
Это новость означает, что результаты введённых санкций против России в США считают удовлетворительными и хотят их расширить на Китай. Мнение Европейских папуасов, которым отныне будет холодно и голодно никого не интересуют…
Плохо всё у Европы – пытаются её отстрелить, чтобы ослабить Китай, который должен перестать экспортировать товары в ЕС и, значит, сократить покупку Российской нефти. Вот так, через голову “штаны одевают”, но по-другому навредить России Штаты не могут.
п.с. а мы проводим какую никакую а индустриализацию и ВПК ускоритель её…
Успогойся уже!Пойди картошку посади или по грибы сходи,отдохни от интернета.)))))
я не могу ,у меня отгрузки наконец-то…готова по 25 часов сидеть ,был перерыв долгий..и вас понемногу гонять
ты это не шибко, опасность рядом, чужой желает у тебя чего то откусить
отлично штаты вредят нашей верхушке, сырьё в сша увеличилось в несколько раз.